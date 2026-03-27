Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, σήμερα έρχεται να σου θυμίσει πως το θέατρο δεν είναι μόνο βαριά νοήματα και θλίψη. Είναι και εκείνη η αυθόρμητη στιγμή που γελάς χωρίς να το πολυσκεφτείς, χωρίς pause, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν, λοιπόν, ψάχνεις την τέλεια αφορμή για μια έξοδο που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα και θα σου φτιάξει τη διάθεση, αυτές οι τρεις κωμωδίες που παίζονται αυτή την περίοδο στην Αθήνα είναι μια πολύ καλή αρχή.

#Cancel: Όταν το γέλιο γίνεται άβολο… αλλά αληθινό

Η πολυσυζητημένη και βαθιά πολιτική μαύρη κωμωδία φωτίζει με αιχμηρό χιούμορ την κατάχρηση εξουσίας στον καλλιτεχνικό χώρο, τα όρια της πολιτικής ορθότητας, την cancel culture και τις αντιφάσεις της «woke» κουλτούρας. Ο Τζέι είναι βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός, που επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τις ιρλανδικές του ρίζες, ο Λη ένας φιλόδοξος Άγγλος σκηνοθέτης που δεν διστάζει να ξεπεράσει όρια για να διακριθεί και η Ρουθ μια δυναμική συγγραφέας από τη Βόρεια Ιρλανδία, αποφασισμένη να ακουστεί σε έναν κόσμο που συχνά φιμώνει τις γυναικείες φωνές. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, μέχρι την στιγμή που αρχίζουν να συζητούν τις προκλήσεις του έργου. Σύντομα, οι διαφορές στην ιδεολογία, στην ηθική, στο φύλο και στην καταγωγή μετατρέπουν τη συζήτηση σε πεδίο σύγκρουσης. Οι μάσκες πέφτουν, τα όρια δοκιμάζονται και η πολιτική ορθότητα διαλύεται μέσα σε έναν καταιγισμό αποκαλύψεων, προσβολών και ανατροπών.

Μέσα από μια συνάντηση καλλιτεχνών, ξετυλίγεται μια ιστορία που ακουμπά θέματα εξουσίας, δημόσιας εικόνας και της λεγόμενης cancel culture. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις ατάκες και τις εντάσεις, θα γελάσεις. Όχι απαραίτητα άνετα, αλλά σίγουρα ουσιαστικά. Είναι από εκείνες τις παραστάσεις που δεν τελειώνουν όταν πέσει η αυλαία. Συνεχίζουν μέσα σου.

Όλα… λάθος!: Η κωμωδία που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά

Στην βραβευμένη κωμωδία που έχει παιχτεί σε περισσότερες από τριάντα χώρες ανά τον κόσμο, ένας θίασος επιχειρεί να ανεβάσει μια παράσταση με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα. ‘Έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί και δυο φιλότιμοι τεχνικοί κάνουν τα πάντα για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η πρεμιέρα του έργου που ετοιμάζουν. Παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους όμως, η τύχη φαίνεται να μην είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μία σειρά από ανατρεπτικές, τραγελαφικές καταστάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι μια καλοστημένη φάρσα που βασίζεται στο timing και στο σωματικό χιούμορ. Και ναι, θα γελάσεις δυνατά. Από εκείνο το γέλιο που σε κάνει να σκουπίζεις τα μάτια σου.

Το Όνομα: Μια κωμωδία που μοιάζει επικίνδυνα… γνώριμη

Και μόνο το όνομα του πρώτου παιδιού μιας οικογένειας αρκεί για να φέρει τα πάνω-κάτω στις σχέσεις των ηρώων, στην πολυβραβευμένη γαλλική κωμωδία «Le Prénom», που γνωρίσαμε και από την κινηματογραφική της μεταφορά το 2012. Εδώ το γέλιο είναι πιο λεπτό, πιο οικείο. Δεν βασίζεται σε υπερβολές, αλλά σε καταστάσεις που έχεις ζήσει ή φοβάσαι ότι θα ζήσεις. Και ίσως γι’ αυτό λειτουργεί τόσο καλά.

Χωρίς αμφιβολία, το θέατρο είναι από τις λίγες εμπειρίες που δεν αναπαράγονται. Δεν υπάρχει replay, δεν υπάρχει scroll, δεν υπάρχει multitasking. Υπάρχει μόνο η στιγμή. Και ειδικά η κωμωδία έχει αυτή τη μοναδική δύναμη. Να σε αποφορτίζει, να σε φέρνει πιο κοντά με τους άλλους και, παράλληλα, να σου δείχνει αλήθειες που ίσως δεν θα άκουγες αλλιώς. Και κάπως έτσι, η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου αποκτά νόημα. Όχι σαν “υποχρέωση”, αλλά σαν μια μικρή υπενθύμιση να ζεις λίγο πιο… ζωντανά.