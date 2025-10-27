Δεν είναι ανάγκη να πας μέχρι το Πήλιο για να χαλαρώσεις το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Η Αθήνα αυτή την εποχή έχει τη δική της μαγεία — πιο ήρεμη, πιο φθινοπωρινή, με εκείνο το φως που κάνει τις βόλτες να μοιάζουν με μικρές αποδράσεις. Αν λοιπόν φέτος μείνεις εδώ, δες πώς μπορείς να περάσεις ένα πραγματικά όμορφο τριήμερο χωρίς ούτε ένα λεπτό στο ΚΤΕΛ.

Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα brunch που να σε βάλει στο κλίμα

Το long weekend θέλει αργό ξύπνημα, καλό καφέ και πιάτα που σε κάνουν να χαμογελάς. Για κάτι cozy και ήσυχο, πήγαινε στο Philos Athens στην Σόλωνος — ξύλο, βιβλία, φως και μυρωδιά από φρεσκοψημένο ψωμί. Αν πάλι είσαι πιο urban τύπος, το Brunch Factory στην Πραξιτέλους ή το Ohh Boy στο Παγκράτι έχουν αυτό το “Instagram energy” που κάνει κάθε αυγό Benedict να μοιάζει με εμπειρία.

Και αν θέλεις κάτι διαφορετικό, το Different Beast στο Χαλάνδρι είναι πάντα σταθερή αξία για slow mornings και καλή διάθεση. Διάλεξε σημείο, πάρε την αγαπημένη σου φίλη και κλείστε τα κινητά για μια μέρα.

Γίνε τουρίστρια στην ίδια σου την πόλη

Το Σαββατοκύριακο είναι τέλειο για να θυμηθείς πόσο όμορφη είναι η Αθήνα όταν δεν τρέχεις. Ξεκίνα από το Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς, που πάντα έχει ενδιαφέρουσες εκθέσεις, ή πήγαινε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) αν θες κάτι πιο μοντέρνο και minimal.

Μετά, κάνε μια βόλτα στην Πλάκα ή στα Αναφιώτικα — ειδικά το απόγευμα, όταν ο ήλιος πέφτει, η πόλη μοιάζει με σκηνικό παλιάς ελληνικής ταινίας. Αν είσαι πιο nature girl, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι ιδανικό για περπάτημα, ποδήλατο ή απλώς για να κάτσεις με καφέ και να χαζεύεις τη θάλασσα.

Το ζητούμενο είναι να περπατήσεις χωρίς προορισμό. Να δεις την πόλη σαν να τη γνωρίζεις πρώτη φορά. Και κάπως έτσι, θα νιώσεις τουρίστρια… στην πόλη σου!

Κάνε το σπίτι σου το πιο όμορφο καταφύγιο

Αν προτιμάς την απόλυτη χαλάρωση, δεν χρειάζεται να βγεις καθόλου. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα κερί με άρωμα βανίλιας, μια καλή σειρά (ίσως το The Gentlemen ή κάτι comfort όπως το Emily in Paris) και ένα φαγητό που σε κάνει να νιώθεις στο “σπίτι”. Μια κολοκυθόσουπα ή ένα ταψί με μακαρόνια στο φούρνο, δεν έχει σημασία, είναι απλά ώρα για ξεκούραση.

Φτιάξε το σαλόνι σου σαν μικρό spa: σβήσε τα φώτα, άναψε κεριά, βάλε χαλαρή μουσική και άφησε το Σαββατοκύριακο να κυλήσει χωρίς πρόγραμμα. Μερικές φορές, το καλύτερο city break είναι αυτό που κάνεις χωρίς να φύγεις ούτε από τον καναπέ σου.

Τελικό tip: Το τριήμερο δεν είναι για να τρέχεις — είναι για να γεμίσεις μπαταρίες. Είτε με φίλους και βόλτες, είτε με κουβέρτα και Netflix, το ζητούμενο είναι να ζήσεις αργά. Γιατί, όπως και να το δεις, η Αθήνα το φθινόπωρο έχει κάτι από… αγκαλιά.