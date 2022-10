Το 3ήμερο έφτασε! Ετοιμάζουμε εμείς την βαλίτσα σου με τα ρούχα που πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε μαζί σου για την εξόρμησή σου στη φύση! Ρίξε και μια ματιά για το look του συντρόφου σου!

Με αφορμή την 75η επέτειο του brand Wrangler, οι εορτασμοί συνεχίζονται και παρουσιάζεται η νέα συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2022. Η καμπάνια For The Ride of Life, τιμά τις ιστορίες ανθρώπων που ζουν τη ζωή στο έπακρο.

Μια σειρά από ταινίες και φωτογραφίες με συναισθηματική φόρτιση, στιγμιότυπα με ανθρώπους που ζουν αυθεντικά και με θετικότητα, ταξιδεύουν, κάνουν skate, ερωτεύονται και εκφράζονται μέσω της μουσικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, η Wrangler γιορτάζει την 75χρονη ιστορία της, αναδεικνύοντας τη δυτική κληρονομιά της, το θάρρος, την αυτοπεποίθηση και την ανθεκτικότητα της δυτικής κουλτούρας.

Ζήσε στο έπακρο και ξεκίνα με το 3ήμερο που έφτασε!