Πολλές φορές δεν έχεις διάθεση να “ρισκάρεις” με μια μέτρια θεατρική επιλογή. Θες κάτι που να ξέρεις ότι αξίζει τον χρόνο και τα χρήματά σου. Κάτι που έχει ήδη περάσει το crash test των κριτικών και βγήκε… θριαμβευτής. Κάνοντας λοιπόν ένα ξεσκαρτάρισμα στις αξιολογήσεις του Athinorama, ξεχώρισα 4 παραστάσεις που κινούνται σταθερά στα 4 και 5 αστέρια. Και ναι, είναι από εκείνες που δύσκολα θα φύγεις αδιάφορη.

Τζόνι μπλε – Θέατρο Άνεσις

Λεωφ. Κηφισίας 14

Μια κωμωδία μυστηρίου με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα που μάς συστήνεται ως «εκδίκηση σε οικογενειακή συσκευασία» και παράλληλα ως ένα σκοτεινό πορτρέτο του σύγχρονου ανδρισμού από τον βραβευμένο ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη. Σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, ένα φαινομενικά αθώο ανδρικό πάρτι με ουίσκι, καβγάδες, «ανδρικά» αστεία και λαϊκά άσματα, μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι θάρρους και αλήθειας. Ένας πατέρας ξανασμίγει με τους δυο κολλητούς του σε μια βραδιά συμφιλίωσης και κλασικής αντροπαρέας που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Απρόσμενες αφίξεις θα εκτροχιάσουν ακόμη περισσότερο την περίεργη αυτή βραδιά. Ανάμεσα σε χαλασμένες τηλεοράσεις, κατεστραμμένες βιντεοκασέτες και αμοντάριστα πλάνα από το παρελθόν, οι πέντε ήρωές μας θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση, και μετά να ζήσουν με αυτήν. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας γονιός για το παιδί του; Συχνά ο ένοχος έχει το πρόσωπο που δεν θέλουμε ποτέ να κοιτάξουμε κατάματα. Το δικό μας.

Ερμηνεύουν: Ι. Ιωσηφίδης, Μ. Καζαμίας, Β. Παπακωνσταντίνου, Στρ. Χατζησταματίου, Γ. Τσουρής. Σκην.: Ζ. Μολυβδά-Φαμέλη. Κοστ.: Αλ. Παπαγεωργίου. Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Cleansed – Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης»

Πειραιώς 206

Βασική εκπρόσωπος του In-Yer-Face Theatre (δηλαδή “θέατρο που σου έρχεται κατάμουτρα”) η αυτόχειρας Βρετανίδα συγγραφέας, στήνει μια σκληρή και συγκινητική ιστορία, που εξερευνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, της αγάπης και του πένθους. Σ’ έναν κόσμο όπου η βία και η καταπίεση συνυπάρχουν με τρυφερές σχέσεις, οι χαρακτήρες παλεύουν να βρουν νόημα και σύνδεση, ενώ η απώλεια και ο θάνατος καραδοκούν σε κάθε στιγμή. Το έργο είναι ακραίο αλλά και ποιητικό, αναγκάζοντας τον θεατή να αντικρίσει την ανθρώπινη ψυχή χωρίς φίλτρα. Μιλά για το πένθος, την επιθυμία, την αγάπη και τη λύτρωση με έναν τρόπο που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Ερμηνεύουν: Χρ. Λούλης, Μ. Μηνά, Δ. Καπουράνης, Ν. Εξηνταβελώνη, Γ. Ζυγούρης, Ν. Ζεγκίνογλου, Θ. Ραφτόπουλος. Μετάφρ.: Αντ. Γαλέος. Σκην.: Εύα Μανιδάκη. Κοστ.: Ι. Τσάμη. Μουσ.: Γ. Ραμαντάνης. Φωτ.: Ελ. Αλεξανδροπούλου. Ακατάλληλη για ανηλίκους.

Εχθρός του λαού – Κνωσός Πατησίων 195 & Κνωσού 11 Μια ανατρεπτική εκδοχή του εμβληματικού έργου, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 40 χώρες, όπου αποκαλύπτονται με αιχμηρό τρόπο οι μηχανισμοί εξουσίας, διαφθοράς και κοινωνικής συνενοχής, στη διεθνή συμπαραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου και της βερολινέζικης Σαουμπίνε, με την υπογραφή του παγκοσμίου φήμης Γερμανού σκηνοθέτη Τόμας Οστερμάιερ. Μια παράσταση με καταιγιστικό ρυθμό, πολιτική και ριζοσπαστική, όπου η σκηνή μετατρέπεται σε δημόσιο χώρο και ο θεατής δεν παρακολουθεί απλά, αλλά καλείται να πάρει θέση, να αφυπνιστεί. Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα, διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού». Ερμηνεύουν: Κ. Μπιμπής, Μ. Οικονόμου, Λ. Παπαληγούρα, Ι. Καλετσάνος, Στ. Δημόπουλος, Άλκ. Ζιρώ, Ι. Άλυ. Διασκ.: Φλ. Μπορτσμέγερ, Τ. Οστερμάιερ. Μετάφρ.: Αντ. Γαλέος. Σκην.: Jan Pappelbaum, Ν. Τσιντικίδη. Κοστ.: Ν. Παπαστεργίου. Ηχητ. σχεδ.: Ηλ. Φλάμμος. Φωτ.: Σ. Αλεξιάδου. Ιβάνοφ! – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου Η σπάνια παιζόμενη τραγικωμωδία του Τσέχοφ έρχεται μπροστά μας ως ζωντανός, αιχμηρός καθρέφτης της εποχής μας, που συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη υπαρξιακή κρίση, με μια σημαντική ομάδα ηθοποιών, μουσική και τραγούδια ειδικά γραμμένα για την παράσταση από τον Blaine L. Reininger και εκτελεσμένα από τον ίδιο αλλά και όλο τον θίασο. Το έργο ζωντανεύει μια πολύχρωμη κοινωνική τοιχογραφία του περασμένου αιώνα, που παραμένει όμως συνταρακτικά επίκαιρη. Οδυνηρή κωμωδία και ξεκαρδιστικό δράμα συνδυάζονται ιδανικά σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, που εκθέτει με τόλμη τα υπαρξιακά άγχη ενός κόσμου που νιώθει ότι μια ριζική αλλαγή είναι αναγκαία, αλλά αισθάνεται αδύναμος, χάνει τον προσανατολισμό του και καταλήγει στην απελπισία. Ερμηνεύουν: Αργ. Ξάφης, Γ. Νταλιάνης, Μ. Σκουλά, Ν. Χατζόπουλος, Θ. Δόβρης, Αλ. Καζάζου, Κ. Λυπηρίδου, Π. Τσιλίκα, Χ. Φραγκούλης, Ν. Χανακούλας, Ευάγ. Βογιατζής. Μουσικός επί σκηνής-μουσ.: Bl. Reininger. Σκην.: Εύα Μανιδάκη. Κοστ.: Ιωάν. Τσάμη. Φωτ.: Ελ. Αλεξανδροπούλου.