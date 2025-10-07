Μπαίνει το φθινόπωρο, έξω ψιλοβρέχει, τα φύλλα πέφτουν κι εσύ θες να τυλιχτείς με μια κουβέρτα και να χαθείς σε ιστορίες που μιλούν στην καρδιά. Κι αν υπάρχει κάτι που κάνει τέλεια παρέα στα “κοκούνινγκ” βράδια μας, αυτό είναι μια καλή ρομαντική σειρά. Σου βρήκα τέσσερις προτάσεις του Netflix που αξίζουν κάθε γουλιά από το τσάι σου.

Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τη δεκαετία του ’50 μέχρι σήμερα, με φόντο το ειδυλλιακό Jeju. Μια μεγάλη, τρυφερή ιστορία αγάπης που ωριμάζει όπως οι μανταρινιές στο νησί. Αν σου αρέσουν οι σειρές που συνδυάζουν νοσταλγία, πάθος και σκηνικά που κόβουν την ανάσα, αυτή είναι η επιλογή σου.

Η Ισπανία του παρελθόντος, γεμάτη μυστήριο και εσωτερικές συγκρούσεις. Η Elena καθοδηγεί άλλες γυναίκες στον δρόμο της “τέλειας” σχέσης, αλλά όταν η ίδια καλείται να ανακαλύψει τον έρωτα, όλα αλλάζουν. Για σένα που αγαπάς τις κομψές ιστορίες με δραματικό υπόβαθρο.

Μια ανάλαφρη, κορεάτικη ρομαντική κομεντί με ταξίδι στο παρελθόν, χιούμορ και δόσεις μαγείας. Ιδανική για να χαλαρώσεις, να γελάσεις και να αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Πιο σύγχρονη, με μια πινελιά αυτοσαρκασμού. Μια κοπέλα που δεν πιστεύει στον έρωτα και ένας ραβίνος που ζει τη ζωή με τελείως άλλο τρόπο – μια κωμωδία που καταλήγει να μιλά για την αγάπη με τον πιο αφοπλιστικό τρόπο. Σειρά που ταιριάζει τέλεια με κρασί και κουβερτούλα.

Τέλος, μπες στο κατάλληλο mood… Άναψε ένα κερί, κάτσε στον καναπέ με την απαλή σου κουβέρτα, σέρβιρε το αγαπημένο σου ρόφημα και διάλεξε ποια ιστορία θες να σε παρασύρει. Το Netflix έχει και μια ρομαντική διάθεση και φροντίζει για τα φθινοπωρινά μας βράδια, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε play.