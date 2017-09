Το 4ο Run with your Dog πραγματοποιείται από τα Friskies® την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στο Άλσος Εθνικής Τραπέζης στη Φιλοθέη

Μετά από 3 συνεχόμενες χρονιές μεγάλης επιτυχίας του Run with your Dog, τα Friskies® πραγματοποιούν φέτος το 4ο Run with your Dog στην Ελλάδα, την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, 09.00-15.00, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων!

Το 4ο Run with your Dog θα πραγματοποιηθεί στο Άλσος Εθνικής Τραπέζης (Πάρκο Πικιώνη) στη Φιλοθέη, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, γνωστού για την φιλοζωική του δράση μέσω της Φιλοζωικής Ένωσης Προστασίας Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Η πρωτότυπη αυτή ψυχαγωγική εκδήλωση υποστηρίζει για ακόμα μία χρονιά το σημαντικό έργο της Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρείας αφού για κάθε συμμετοχή, τα Friskies® προσφέρουν 20 γεύματα για τη σίτιση των αδέσποτων σκύλων που φιλοξενεί.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, αρκεί να μπουν στο www.runwithyourdog.gr και να δηλώσουν συμμετοχή για να τρέξουν μαζί με το κατοικίδιό τους! Εκτός από τους ενήλικες δρομείς, οικογένειες μαζί με τα παιδιά τους θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ειδικά “family runs”. Το έπαθλο για τους πρώτους νικητές είναι τροφή για 1 ολόκληρο χρόνο από τα Friskies®. Οι δεύτεροι και τρίτοι νικητές κερδίζουν τροφή για 6 και 3 μήνες αντίστοιχα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα.

“All you need to know” Seminars

Οι επισκέπτες του φετινού Run with your Dog, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια για θέματα που αφορούν τα αγαπημένα τους κατοικίδια. Τα σεμινάρια θα διαρκούν 15’ και θα πραγματοποιηθούν με την παρακάτω σειρά, σε 2 κύκλους: 11.00-12.00 και 13.00-14.00

1. «Πρώτες Βοήθειες για Σκύλους»

Ο κτηνίατρος της Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρείας, κος Τάσος Κανούρης, θα προσφέρει στους επισκέπτες του Run with your Dog τις απαραίτητες γνώσεις για το πώς θα βοηθήσουν το κατοικίδιό τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

2. «Γλώσσα του Σώματος και Αρμονική Συμβίωση»

Ο εκπαιδευτής σκύλων, κος Θοδωρής Τριάντης, θα μιλήσει στους επισκέπτες του Run with your Dog σχετικά με το πώς μπορούμε να «διαβάζουμε» τις σκέψεις του σκύλου μας και να κατανοούμε τις αντιδράσεις του, με απώτερο σκοπό να έχουμε μια αρμονική συμβίωση.

3. «Άνθρωπος και Σκύλος»

Ο ψυχολόγος, Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία, κος Χρήστος Κουτσαύτης, θα εξηγήσει τα οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τη συμβίωσή του με ένα σκύλο.

4. «Ασφαλής Μεταφορά του Σκύλου μας»

Ο ιδιοκτήτης του Athens Pet Taxi, κος Άκης Αλεβιζόπουλος, θα μιλήσει για όλα όσα πρέπει να ξέρουμε όταν ταξιδεύουμε παρέα με το σκύλο μας.

Παράλληλες Δράσεις

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν δράσεις, όπως face & paw painting, δημιουργία παιχνιδιών για τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και pawlaroid φωτογραφίες, ώστε κάθε ιδιοκτήτης να εξασφαλίσει διασκεδαστικές αναμνήσεις με το σκύλο του!

Παράλληλα, πολλά δώρα και εκπλήξεις θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους που θα βρεθούν στο φετινό Run with your Dog! Εκείνη την ημέρα στο χώρο θα βρίσκονται:

Η γνωστή μάρκα αθλητικής ένδυσης Bodytalk, που μας προτρέπει να γυμναζόμαστε αφού είναι ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μπορεί κανείς να κάνει στον εαυτό σου.

Tο Keeppet, η online πλατφόρμα που βρίσκει κανείς Keepers, δηλαδή φιλόζωους ιδιώτες στην περιοχή που μένει, οι οποίοι φιλοξενούν στο σπίτι τους και φροντίζουν τα κατοικίδια όσο οι ιδιοκτήτες τους είναι μακριά!

Το Puppies Park, το οποίο αποτελεί έναν πρότυπο χώρο παιχνιδιού, κοινωνικοποίησης, εκγύμνασης, κολύμβησης και εκπαίδευσης για τα σκυλιά!

Το e-shop Pet Honest, στο οποίο βρίσκεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι για τον μικρό σου φίλο, με προνομιακές τιμές και ειδικές εκπτώσεις για την γκάμα των προϊόντων της PURINA®!

Κατά τη διάρκεια του 4ου Run with your Dog, θα προσφέρονται στους συμμετέχοντες φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή®, απολαυστικές Clusters Bars, καθώς και ροφήματα Nescafe Dolce Gusto®, όλα ευγενική χορηγία της Nestlé.

Το 4ο Run with your Dog από τα Friskies® ενισχύει ακόμα πιο δυναμικά την εικόνα της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ ιδιοκτήτη και σκύλου, αλλά και τη σημασία της καλής φυσικής κατάστασης του κατοικίδιου.

Μη χάνεις χρόνο! Μπες τώρα στο www.runwithyourdog.gr και δήλωσε συμμετοχή!

#friskiesdogrun