Από τότε που άνοιξε έχει κατακλύσει κυριολεκτικά το newsfeed μου. Το Μουσείο Ψευδαισθήσεων είναι ότι πιο εντυπωσιακό έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ναι και αν θέλεις και εσύ να το επισκεφθείς δεν έχεις παρά να πας Ερμού 119. Φυσικά το Μουσείο είναι ανοιχτό όχι μόνο καθημερινές 10.00 με 22.00 αλλά και σαββατοκύριακα. Έτσι ακόμα και αν δουλεύεις δεν έχεις δικαιολογία για να μη το κάνεις. Ποιες είναι όμως οι πιο instagramικές φωτογραφίες που «παίζουν» στα social media από το μουσείο;

Περιστρεφόμενο δωμάτιο

Τα πάνω κάτω φέρνει αυτό το δωμάτιο. Κάνε μια στροφή 180 μοιρών και δες τη ζωή αλλιώς! Βγάλε φωτογραφίες σε απίστευτες πόζες! Η φαντασία σου είναι το μόνο όριο!

Η ψευδαίσθηση της καρέκλας

Τι συμβαίνει με τον νόμο της αντίληψης γιατί ενώ κάθεσαι στην καρέκλα οι άλλοι γύρω σου είναι τόσο μεγάλη και εσύ τόόόόσο μικρή; Είναι απίστευτο πώς το μέγεθος ενός ατόμου καθορίζεται από το περιβάλλον που βρίσκεται και τα αντικείμενα που το περιστοιχίζουν.

Ανταλλαγή μύτης

Μου θυμίζει ένα παιχνίδι που είχα μικρή που μπέρδευα τα πρόσωπα και έβγαζα δικούς μου νέους ανθρώπους! Δεν θυμάμαι καν πως λέγεται αλλά το λάτρευα! Στάσου στην απέναντι πλευρά του καθρέφτη και κράτησε στην ευθεία τα πρόσωπα σας. Τώρα κοιτάξου και δες πόσο διαφορετικός μοιάζεις με άλλη μύτη.

Κεφάλη σε πιατέλα

Off with his head! Φώναζε η Βασίλισσα Κούπα στην Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και το μόνο σίγουρο είναι πως κάπως έτσι θα ήθελε να δει τα κεφάλια των εχθρών της! Ναι, μέσα σε πιατέλα. Δεν θα τραυματιστείς αλλά σίγουρα θα βγάλεις απίθανες φωτογραφίες!

Περιστρεφόμενη Σήραγγα

Χάσε τη γη κάτω από τα πόδια σου! Όχι κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά μπαίνοντας στην περιστρεφόμενη σήραγγα. Αφέσου και μη φοβάσαι πως θα χτυπήσεις, είναι όλα υπό έλεγχο.

