Μεγάλο ποσοστό του γυναικείο πληθυσμού δηλώνει… in love με τον Lenny Kravitz ήδη από την δεκαετία του 1990 οπότε και ξεκίνησε την λαμπρή καριέρα του στη μουσική. Ένας showman που ηλεκτρίζει το κοινό του με επιτυχίες που άφησαν εποχή, όπως το «Are You Gonna Go My Way», το «It Ain’t Over Til It’s Over», το «American Woman», το «Again», το «Fly Away». Εκτός από φοβερά κομμάτια – τα οποία γράφει σχεδόν εξ ολοκλήρου μόνος του – έχει και απίστευτο ταπεραμέντο, είναι ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάχεται κατά της περιβαλλοντικής καταστροφής. Ακόμη, είναι γυμνασμένος, στιλάτος και ασχολείται και με την μόδα! Συνεχώς τραβάει τα βλέμματα των παπαράτσι και όχι μόνο με τις στιλιστικές του επιλογές που είναι πάντα πετυχημένες. Γράφει μέχρι και βιβλίο, την αυτοβιογραφία του “Let Love Rule”, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο!

Ορίστε μόνο 5 από τους άπειρους λόγους που ο Lenny Kravitz είναι ο άντρας των ονείρων μας

1. Γράφει και ερμηνεύει την μία επιτυχία μετά την άλλη εδώ και 30 χρόνια

Από την πρώτη του μεγάλη επιτυχία έως και την τελευταία του, το Low, που ακόμη παίζει καθημερινά στα ελληνικά ραδιόφωνα, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι τα τραγούδια του είναι «κομματάρες».

Fun Fact: Όταν ο Lenny Kravitz πρωτοξεκίνησε την καριέρα του στην μουσική, όπως κάθε άλλος μουσικός, δεν είχε αρκετά χρήματα για να προσλαμβάνει μουσικούς και να κλείνει στούντιο ώστε να ηχογραφεί τα τραγούδια που ο ίδιος έγραφε. Έτσι, αναγκάστηκε να παίζει και να ηχογραφεί το κάθε όργανο του τραγουδιού ξεχωριστά. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε μετά την παραγωγή των τραγουδιών ώστε να ενώσει το κάθε όργανο στο τραγούδι. Καθώς λειτουργούσε έτσι για χρόνια, η συνήθεια αυτή του έμεινε μέχρι και σήμερα! Γράφει και ηχογραφεί σχεδόν εξ ολοκλήρου όλα του τα τραγούδια! Παίζει κιθάρα, ντραμς, μπάσο, πλήκτρα και πολλά ακόμη όργανα!

2. Είναι κούκλος!

Όποιο και να είναι το γούστο μιας γυναίκας, δεν μπορεί να μην παραδεχτεί ότι ο Lenny Kravitz, ακόμη και σήμερα στα 56 του, είναι sex symbol. Έχει τα τέλεια χαρακτηριστικά προσώπου, είναι γυμνασμένος, είναι μελαχροινός, έχει την πιο sexy φωνή, τι άλλο;

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει υπάρξει ζευγάρι με μερικές από τις πιο ωραίες γυναίκες του κόσμου για χρόνια. Μεταξύ τους οι: Vanessa Paradis με την οποία ήταν μαζί για 4 χρόνια, η Adriana Lima με την οποία ήταν μαζί για 2 χρόνια, η Nicole Kidman για άλλα 2 χρόνια και πολλές άλλες.

3. Είναι ακτιβιστής’

To μότο του Lenny Kravitz; Let Love Rule.

Μάχεται εδώ και δεκαετίες κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, του πολέμου και της φτώχιας και μιλάει συνεχώς για την κλιματική αλλαγή. Συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης είναι vegan εδώ και χρόνια και δεν χάνει ευκαιρία να μιλήσει και για τα δικαιώματα των ζώων.

4. Μέχρι και η οικογένειά του είναι…cool

Άλλο ένα celebrity crush μας είναι η πανέμορφη και ταλαντούχα κόρη του Lenny Kravitz, η Zoe Kravitz. H ταλαντούχα ηθοποιός και μοντέλο έχει αντίστοιχα μεγάλη καριέρα με του διάσημου μπαμπά της. Έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες και σειρές και έχει υπάρξει επίσης κεντρικό πρόσωπο σε μεγάλες καμπάνιες διάσημων οίκων μόδας.

Η πρώην γυναίκα του Lisa Bonet, είναι μία από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες και ηθοποιούς των 90s. Εάν και χώρισαν σύντομα μετά την γέννηση της κόρης τους, Zoe Kravitz, διατηρούν μέχρι σήμερα υπέροχες σχέσεις. #Goals

Ακόμη, κολλητός του Lenny Kravitz είναι άλλος μεγάλος μας έρωτας… o Jason Momoa, σύζυγος της Lisa Bonet. Πόσο πιο cool;

5. Έχει φοβερό στιλ και ασχολείται με την μόδα

Ο Lenny Kravitz έχει από πολύ νέος απίστευτο στιλ και υιοθετεί πάντα με τον καλύτερο τρόπο τα trends της κάθε εποχής. Πολλοί από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας έχουν συνεργαστεί μαζί του με επιτυχία. Η τελευταία του συνεργασία είναι με τον οίκο Yves Saint Laurent καθώς είναι ο νέος Global Ambassador του νέου αντρικού αρώματος Y.

Το 2017, ο οίκος Yves Saint Laurent Beauté λάνσαρε ένα νέο ανδρικό άρωμα που μετέτρεψε το πρώτο γράμμα του ονόματος του Yves Saint Laurent σε μια ερώτηση: το Y (Γιατί;). Επειδή ο άνδρας του Yves Saint Laurent ήταν ανέκαθεν ένας ονειροπόλος που τολμά να ρισκάρει. Ένας πειραματιστής, ένας δημιουργός που δε σταματά να αναρωτιέται: ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;

Εκκεντρική πολυτέλεια. Τόλμη. Χαλαρή διάθεση. Σύγχρονη ματιά. Παντοτινά νεανικό πνεύμα. Και πάνω απ’ όλα, συνεχές πάθος για αυτοπραγμάτωση. Ο Lenny Kravitz ενσαρκώνει απόλυτα τις αξίες του Y. Είναι πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Να επιτύχει ακόμα περισσότερα. Να εξερευνήσει όλες τις διεξόδους.

Τραγουδιστής, συνθέτης, παραγωγός, μουσικός, ηθοποιός, ίνδαλμα της μόδας, φωτογράφος, σχεδιαστής… Κανείς δε θα μπορούσε να ταιριάξει περισσότερο στο Y από αυτόν τον πολυσχιδή δημιουργό που διευρύνει συνεχώς τους ορίζοντές του.