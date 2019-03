5 Πράγματα που δεν ήξερες για το Game of Thrones

To Game of Thrones δεν είναι μόνο μια από τις πιο γνωστές σειρές αλλά σίγουρα είναι και μια από τις πιο επαναστατικές που έγιναν ποτέ. Από το 2011 όλοι έβλεπαν φανατικά Game of Thrones και κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί. Αν λοιπόν είσαι και εσύ από τους φανατικούς της σειράς εδώ μπορείς να βρεις 5 πράγματα που ίσως δεν ήξερες.

1. Ο Peter Dinklage ή αλλιώς ο Tyrion Lannister στη σειρά, εμφανίζεται σε περισσότερα επεισόδια από οποιοδήποτε άλλο μέλος του cast.

2. Στα γυρίσματα της 7ης σεζόν η θερμοκρασία έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν και για την ακρίβεια έφτασε τους -28. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από τους ηθοποιούς να μην έχουν εσωθερμικά. Ο Kristofer Hivju ή αλλιώς Tormund Giantsbane εξασφάλισε ότι όλα το cast είχε εσωθερμικά από την εταιρεία Devold πριν συνεχιστεί το γύρισμα.

3. Στις 23 Ιουνίου 2018, ο Kit Harington και η Rose Lesie, που μπορεί να τους ξέρεις σαν Jon Snow και Ygritte, παντρεύτηκαν. Ενώ όπως λέγεται ερωτεύθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και η πρόταση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2017.

4. Η Βασίλισσα Cersei ψηφίστηκε ως ο πιο μισητός χαρακτήρας της σειράς. Η ηθοποιός που παίζει το ρόλο, Lena Headey, δήλωσε ότι το μίσος για το χαρακτήρα της συχνά μεταφράζεται προσωπικά, καθώς οι άνθρωποι συχνά την ενοχλούν ή την αποφεύγουν.

5. Για να γιορτάσουν την όγδοη και τελευταία σεζόν της εξαιρετικά δημοφιλούς τηλεοπτικής παραγωγής του Game of Thrones, η Diageo και η HBO παρουσιάζουν μια συλλογή single malt Scotch whisky εμπνευσμένα από τη σειρά. Κάθε ένα από αυτά τα οκτώ ουίσκι ταυτίζεται με έναν από τους εμβληματικούς Οίκους του Westeros, καθώς και με τη Νυχτερινή Φρουρά, προσφέροντας μια αυθεντική γεύση των Επτά Βασιλείων.