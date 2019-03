Ο χειμώνας φεύγει σιγά σιγά και η άνοιξη παίρνει τη θέση του, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερο κέφι για εξόδους και απολαυστικές outdoor εξορμήσεις στη φύση το Σαββατοκύριακο. Φυσικά, όταν είσαι «on-the-go», θες πάντα να συνοδεύεις τις μετακινήσεις σου υπό τους ήχους της αγαπημένης σου μουσικής, για αυτό και ένα compact audio gadget που να μπορεί να διασκεδάσει όχι μόνο εσένα, αλλά και όλη την παρέα σου θα πρέπει να θεωρείται… «must»! To «unique» JBL Tuner είναι ένα φορητό ασύρματο ηχείο με δυνατότητες ραδιοφώνου που είναι βέβαιο ότι θα γίνει το αγαπημένο σου «on-the-go» gadget και παρακάτω θα διαβάσεις 5 + 1 λόγους που θα σε κάνουν να το ερωτευθείς με το που θα το αντικρίσεις…

1) Το μεταφέρεις… παντού, κάθε ώρα και στιγμή!

Ο κομψός σχεδιασμός και οι compact διαστάσεις του JBL Tuner, σού δίνουν τη δυνατότητα να το μεταφέρεις εύκολα παντού και πάντα! Χωράει άνετα στο Backpack ή στην τσάντα σου και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει τεράστια ευκολία χρήσης ανά πάσα ώρα και στιγμή! Η βράβευση του άλλωστε με το Red Dot Design Award στο πλαίσιο της έκθεσης CES, μόνο τυχαία δεν είναι!

2) Υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth!

Διαθέτει υποστήριξη Bluetooth 4.1, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να το συνδέσεις πανεύκολα και γρήγορα σε οποιoδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου μουσική «to the max»!

3) Διαθέτει δυνατότητα ψηφιακών καναλιών ραδιοφώνου με FM Digital Tuner και RDS!

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του JBL Tuner που το καθιστά άλλωστε και τόσο ξεχωριστό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα προϊόντα της κατηγορίας του, είναι ότι έρχεται με δυνατότητα επιλογής ψηφιακών σταθμών ραδιοφώνου! Μπορεί το «αμόρε» σου να ζητάει βόλτα, αλλά εσύ να μην θες με τίποτα να χάσεις το κυριακάτικο derby; Κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς με το ενσωματωμένο radio tuner (προσφέρει DAB και DAB+ digital audio) μπορείς και να κάνει το χατίρι στην καλή σου, αλλά και παράλληλα να είσαι «κοντά» στην ομάδα σου! Εάν βέβαια δεν υπάρχει «ψηφιακή» κάλυψη κανένα πρόβλημα, καθώς το γυρνάς στο παραδοσιακό FM Radio και όλα… jet!

4) Προσφέρει περισσότερες από 8 ώρες αυτονομίας!

Με το JBL Tuner δεν χρειάζεται να ανησυχείς ότι θα ξεμείνεις κάπου χωρίς μπαταρία, έχοντας στα χέρια σου ένα φορητό ηχείο που δεν λειτουργεί. Η πρόταση της JBL διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χωρητικότητα στα 2000mAh και προσφέρει περισσότερες από 8 ώρες συνεχούς playback με μία πλήρη φόρτιση, οπότε εκεί που τα άλλα σταματούν, αυτό πολύ απλά… συνεχίζει!

5) Διαθέτει ένα ευανάγνωστο LCD display!

Η ευανάγνωστη φωτιζόμενη LCD screen σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για τον ορισμό 5 preset σταθμών, μέσω των διαθέσιμων buttons προσφέρει εκπληκτικό έλεγχο και on-the-fly επιλογή του σταθμού που θες. Επίσης, στην οθόνη προβάλλονται χρηστικές RDS πληροφορίες που αποδεικνύονται αρκετά χρήσιμες!

6) Παρέχει ανεπανάληπτη «crystal–clear» ποιότητα ήχου made by… JBL!

Last but not… least, το JBL Tuner μπορεί να είναι μικρό στο μάτι, όμως είναι «μεγάλο» σε ηχητικές δυνατότητες. Προσφέροντας την ξεχωριστή «crystal-clear» ποιότητα ήχου της JBL με το ανεπανάληπτο δυναμικό μπάσο, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ήχος που βγαίνει από το JBL Tuner είναι… εμπειρία!

Το JBL Tuner διατίθεται στην τιμή των 99.95 ευρώ και περισσότερο info για αυτό μπορείτε να βρείτε στο official website της Wavemotion που είναι η επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων της JBL στη χώρα μας.