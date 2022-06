Οι πρώτες καλοκαιρινές ημέρες που περιμέναμε πώς και πώς είναι επιτέλους εδώ. Η διάθεση ανεβαίνει και η όρεξη για βόλτες και εξόδους έχει επιστρέψει. Όμως, μαζί με τις πρώτες ζέστες έρχεται και το κλασσικό ερώτημα… Τι να βάλω πάλι σήμερα; E, λοιπόν, έφτασε η στιγμή για μια ανανέωση, που θα αναβαθμίσει τη ντουλάπα σου και θα σου δώσει την επιλογή να εξελίξεις τα καθημερινά σου σύνολα.

Η ομάδα του Igo Project έχει συγκεντρώσει 6 πολύ αγαπημένα items για να δημιουργήσεις τα πιο ιδιαίτερα urban outfits, ανάλογα με τη διάθεσή σου.

Psycho Jacket

Τι να πούμε γι’ αυτό το Ayios jacket? Τα λέει όλα από μόνο του. Το τέλειο κομμάτι για τις καλοκαιρινές βραδιές με ψύχρα. Whatever you do work at it with all heart .

Summer Deja-Vu Dress Black

Little black dress with a twist. Εάν θέλεις να φοράς κάτι άνετο και σικ από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Summer Deja-Vu Dress Black από το brand Nadia Rapti είναι η κατάλληλη επιλογή. Μπορεί να φορεθεί με ζώνη για πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις.

Linaria crop top (Round Red Print)

Ό,τι και να πούμε γι’ αυτό το top από το brand Melitta είναι λίγο. Η πιο girly και ρομαντική επιλογή για μέρες και νύχτες γεμάτες χρώμα και αισιοδοξία.

Linaria skirt (Round Red Print)

Και τι καλύτερο από το να συνδυάσεις το Linaria crop top με την απόλυτη Linaria skirt. Φοριέται φανταστικά όχι μόνο ως σύνολο αλλά και με ένα απλό t-shirt, δημιουργώντας τα πιο κομψά, αέρινα και καλοκαιρινά σύνολα. Let’s Flamenco!

Leather purple bag

Θέλεις να απογειώσεις μέχρι και το πιο απλό outfit με ένα εμβληματικό κομμάτι; H Leather purple bag από LaVita Handbags είναι η απάντηση για να δώσεις χρώμα και στυλ ακόμα και στο πιο βαρετό σύνολο.

#whaletale

Ο τρόπος για να αναδείξεις κάθε ρούχο της ντουλάπας σου είναι τα κοσμήματα. Κι επειδή είμαστε summer girls, το χειροποίητο κολιέ whaletale από τη νέα κολεξιόν του Igo Project, είναι η ιδανική επιλογή για να προσθέσουμε λίγο χρώμα στο σύνολό μας και να προσδώσουμε μια καλοκαιρινή αίσθηση στην καθημερινότητά μας.

Μπες στο igoproject.gr και διάλεξε το αγαπημένο σου καλοκαιρινό κομμάτι που θα αναβαθμίσει τη γκαρνταρόμπα σου και θα δημιουργήσει το τέλειο outfit για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες στην πόλη.