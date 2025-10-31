6+1 παραστάσεις που δεν πρέπει να χάσεις αυτόν τον χειμώνα!

Ο φετινός θεατρικός χειμώνας προβλέπεται πιο συναρπαστικός από ποτέ! Νέες συνεργασίες, διεθνείς σκηνοθέτες, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και ελληνικά έργα που συγκινούν, συνθέτουν ένα ρεπερτόριο γεμάτο υποσχέσεις. Εμείς ξεχωρίσαμε 6 παραστάσεις που αξίζει να βάλεις στην ατζέντα σου.

«Εχθρός του λαού» – Το κλασικό δίλημμα ξαναζωντανεύει

Ο Τόμας Όστερμάιερ, το “τρομερό παιδί” του γερμανικού θεάτρου, φέρνει τη δική του εκδοχή του ιψενικού δράματος, μετατρέποντας το διαχρονικό ερώτημα της ηθικής ευθύνης σε σύγχρονο κοινωνικό σχόλιο. Κωνσταντίνος Μπιμπής, Λένα Παπαληγούρα και Μιχάλης Οικονόμου υπόσχονται δυνατές ερμηνείες.

Θέατρο Κνωσός, από 25 Οκτωβρίου

«Οιδίπους» – Η τραγωδία του Σοφοκλή στην εποχή των εκλογών

Ο Βρετανός Ρόμπερτ Άικ, γνωστός από το The Doctor, σκηνοθετεί τους Νίκο Κουρή και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη σε έναν Οιδίποδα διαφορετικό απ’ ό,τι έχουμε ξαναδεί. Τοποθετεί τη δράση στο σήμερα, μέσα σε μια βραδιά πολιτικών ανατροπών και προσωπικών αποκαλύψεων.

Στέγη Ωνάση, από 20 Νοεμβρίου

«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» – Το ζευγάρι που συγκλονίζει

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπι, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη να “παίζουν” με τα όρια του έρωτα, της εξουσίας και της φθοράς. Ένα ψυχολογικό θρίλερ για δύο.

Θέατρο Ζίνα, από 9 Οκτωβρίου

«Η Δίκη» – Ο Κάφκα μέσα από το βλέμμα του Άρη Μπινιάρη

Ο Άρης Μπινιάρης συνεχίζει να μας εκπλήσσει, μεταφέροντας τη “Δίκη” του Κάφκα στη δική του, μουσικοθεατρική γλώσσα. Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος στον ρόλο του Γιόζεφ Κ. ζει έναν εφιάλτη γεμάτο ρυθμό, λόγο και ήχο.

Θέατρο ΑΡΚ, από 12 Νοεμβρίου

«Dracula» – Ο τρόμος επιστρέφει στη σκηνή

Ο Θάνος Παπακωνσταντίνου δίνει στο κλασικό έργο του Μπραμ Στόκερ μια σκοτεινή, θεατρική πνοή. Με την Άντζελα Μπρούσκου και τον Αργύρη Πανταζάρα, το Dracula γίνεται ένα αισθητικά υποβλητικό ταξίδι στον φόβο και την επιθυμία.

Θέατρο Πόρτα, από 22 Οκτωβρίου

«Αλεξάνδρεια» – Μια μουσικοθεατρική επιστροφή στο συναίσθημα

Ο Φωκάς Ευαγγελινός σκηνοθετεί και η Ευανθία Ρεμπούτσικα υπογράφει τη μουσική σε μια παράσταση-ύμνο στη μνήμη και στην αγάπη. Ένα ταξίδι γεμάτο μελωδίες, εικόνες και συγκίνηση.

Θέατρο Παλλάς, από 14 Νοεμβρίου

Extra tip: Αν αγαπάς τις ελληνικές ιστορίες, κράτα σημείωση και για το «Τρίτο στεφάνι» του Στάθη Λιβαθινού (Θέατρο Τέχνης, από 17/10) — μια διαχρονική ανατομία της ελληνικής ψυχής που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Με λίγα λόγια, ο φετινός χειμώνας θα είναι θεατρικός, γεμάτος ένταση, συγκίνηση και δημιουργικότητα. Ετοίμασε λοιπόν την agenda σου — γιατί οι παραστάσεις που έρχονται θα σε καθηλώσουν!