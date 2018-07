Οι σειρές των καναλιών FOX, FOX Life και National Geographic της FOX Networks Group Greece, για ακόμη μια χρονιά, βρίσκονται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων των βραβείων ΕΜΜΥ! Η τελετή απονομής των 70ων Βραβείων EMMY θα προβληθεί ζωντανά τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στις 03.00 μετά τα μεσάνυχτα, αποκλειστικά από το FOX Life, και σε επανάληψη την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Η τελετή θα είναι επίσης διαθέσιμη on demand μέσω FOX Play. To FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και WIND VISION.

H πολυσυζητημένη σειρά της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, δημιουργία του Ryan Murphy, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» που προβλήθηκε στο FOX, διεκδικεί 18 βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο «Καλύτερης Μίνι Σειράς». Παράλληλα, ο Darren Criss, είναι υποψήφιος για ΕΜΜΥ «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Μίνι Σειρά», ενώ οι Ricky Martin, Edgar Ramírez και Finn Wittrock, διεκδικούν βραβείο «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά». Επιπλέον, οι Penélope Cruz και Judith Light είναι υποψήφιες για βραβείο «Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά». Οι δημιουργίες του Ryan Murphy παραμένουν στην κούρσα των υποψηφιοτήτων, με το «American Horror Story: Cult» να διεκδικεί 7 ΕΜΜΥ, ανάμεσα σε αυτά το ΕΜΜΥ «Καλύτερης Πρωταγωνίστριας σε Μίνι Σειρά» για την Sarah Paulson.

Το «Atlanta» του FOX, παραμένει και φέτος στην κορυφή διεκδικώντας 16 βραβεία, μεταξύ αυτών και το ΕΜΜΥ «Καλύτερης Κωμικής Σειράς». Ο Donald Glover είναι υποψήφιος για το βραβείο «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Κωμική Σειρά», ο Brian Tyree Henry είναι υποψήφιος για το βραβείο «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά» και η Zazie Beetz διεκδικεί το βραβείο «Καλύτερου B’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά»!

Οι υποψηφιότητες για τις σειρές του FOX δεν σταματούν εδώ! Η σειρά «The Americans» διεκδικεί ΕΜΜΥ «Καλύτερης Δραματικής Σειράς» ενώ ο Matthew Rhys είναι υποψήφιος για το βραβείο «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά» και η Keri Russell διεκδικεί τον τίτλο «Καλύτερης Πρωταγωνίστριας σε Δραματική Σειρά». Βραβεία στα φετινά ΕΜΜΥ διεκδικούν και ηθοποιοί της καθηλωτικής σειράς «Homeland», με τους Mandy Patinkin και F. Murray Abraham να είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά» και «Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά» αντίστοιχα.

Δυναμική είναι και η παρουσία του FOX Life στα φετινά ΕΜΜΥ, με τη δραματική σειρά «This Is Us» να είναι υποψήφια για 8 βραβεία, μεταξύ των οποίων και το ΕΜΜΥ «Καλύτερης Δραματικής Σειράς». Επιπλέον, οι συγκλονιστικές ερμηνείες των Sterling K. Brown και Milo Ventimiglia, τους θέτουν υποψήφιους στην κατηγορία «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά». Bραβείο «Καλύτερης Guest Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά» διεκδικεί και η Viola Davis για την εμφάνιση της στο «Scandal», αλλά και η Cicely Tyson, για την ερμηνεία της στη σειρά «How to Get Away with Murder». Το reality μόδας του FOX Life, «Project Runway», είναι υποψήφιο για 3 βραβεία, μεταξύ άλλων αυτού της κατηγορίας «Καλύτερου Reality-Διαγωνισμού».

Από τις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων, δεν θα μπορούσε να λείπει και η καθηλωτική σειρά του National Geographic, «Genius: Picasso» που διεκδικεί 7 ΕΜΜΥ, ανάμεσα σε αυτά και το ΕΜΜΥ «Καλύτερης Μίνι Σειράς». Παράλληλα, η συγκλονιστική ερμηνεία του Antonio Banderas, τον κάνει φαβορί στην κατηγορία «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Μίνι Σειρά». Τέλος, η σειρά «StarTalk With Neil deGrasse Tyson» είναι υποψήφια στην κατηγορία «Καλύτερης Ενημερωτικής Σειράς ή Ειδικού Προγράμματος», ενώ το ντοκιμαντέρ «Jane» συγκεντρώνει 7 υποψηφιότητες.

Η τελετή απονομής των 70ων Βραβείων EMMY θα προβληθεί ζωντανά και αποκλειστικά στο FOX Life , τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στις 3.00 μετά τα μεσάνυχτα και σε επανάληψη την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

