9ο Συνέδριο e-Business & Social Media World 2020! The Day After!

Τη νέα πραγματικότητα που αναδύεται στη μετά Covid εποχή στο e-business, το e-Commerce και το digital marketing θα επιχειρήσει να αναλύσει διεξοδικά το τριήμενο υβριδικό 9ο e- Business & Social Media World με τίτλο “The Day After: Στρατηγική Case Studies, Προκλήσεις & Λύσεις!” το οποίο θα πραγματοποιηθεί phygital στις 23-24/09 & 25/09.

Το συνέδριο, το οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν online θα εστιάσει στις μεγάλες αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία, εντείνοντας το ρυθμό ανάπτυξης στην αγορά του e-Commerce, των Social Media και του Ψηφιακού Marketing και προλειαίνοντας το έδαφος για την έλευση στην Ελλάδα των νέων τάσεων, εφαρμογών και Τεχνολογιών, όπως το mobile Commerce, η Artificial Intelligence και το 5G που οδηγούν στην επανεξέταση όλων των βασικών αρχών του marketing.

Πόσες από αυτές τις αλλαγές ήρθαν για να μείνουν; Τι μαθήματα πήραμε; Πόσο έτοιμη είναι η αγορά για ένα νέο κύμα; Θα προσαρμοστούν τα brands στη νέα κανονικότητα και τις μεγάλες αλλαγές που προβάλλουν και τι είδους στρατηγικές θα πρέπει να χαράξουν και να ακολουθήσουν προκειμένου να περάσουν τα μηνύματά τους; Αυτά και άλλα κρίσιμα ερωτήματα θα απαντήσουν οι συμμετέχοντες τις δύο πρώτες ημέρες ενώ την τρίτη θα παρουσιαστούν case studies επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για την καινοτομία και εφευρετικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα την πρώτη ημέρα (23/9) του 9ου e- Business & Social Media World με τίτλο e-Business World και στην 1η Ενότητα (e-Commerce – Facing the Problem!) εξειδικευμένα στελέχη από όλους τους τομείς της αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα μιλήσουν για τις τρέχουσες εξελίξεις, τις νέες τάσεις, τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται, σε όλη την αλυσίδα που σχετίζεται με το e-Commerce. H 2η ενότητα με τίτλο “The CEO Perceptive – The Leaders View” θα αναδείξει το μυστικό της επιτυχίας των leaders της αγοράς στη διάρκεια του lockdown ενώ στην 3η ενότητα “Data Analytics & Marketing – The new consumer behaviour” θα περιγραφούν τρόποι επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού των βασικών αρχών marketing. H 4η ενότητα με τίτλο “Whats Next?” θα επιχειρήσει να προβλέψει το επόμενο βήμα του e-shopping και να φωτίσει τις λύσεις και προκλήσεις για μια σειρά hot θέματα όπως το logistics, οι μεταφορές, το last mile, το loyalty και η εμπειρία του αγοραστή.

Τη 2η ημέρα του συνεδρίου (24/09) με τίτλο Social Media Wolrd οι ομιλητές θα ξεναγήσουν τους συμμετέχοντες στον νέο κόσμο των SOME υπό το πρίσμα του business μεταφέροντας know-how και χρήσιμα tips για την ορθή στρατηγική επικοινωνίας αλλά και τα κατάλληλα μηνύματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα brand. Στη 2η ενότητα θα παρουσιαστούν Case studies πετυχημένων εκστρατειών ενώ στην 3η ενότητα θα γίνει αναλυτική αναφορά στα Νέα κανάλια προβολής και την ανανεωμένη αξία του content προκειμένου τα brands να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Η 2η ημέρα θα ολοκληρωθεί στην 4η ενότητά της με τίτλο “Η επόμενη μέρα” οπότε και θα επιχειρηθούν αξιόπιστες προσεγγίσεις του οφέλους που θα προκύψει από τις ανανεωμένες στρατηγικές marketing με στόχο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την επιτυχία των brands.

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, Παρασκευή 25/09, θα πραγματοποιηθούν χρήσιμα Workshops για το e-Commerce και τα Social Media World όπου κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς θα μεταφέρουν την εμπειρία τους και θα προτείνουν τα βέλτιστα εργαλεία, τις κατάλληλες λύσεις και τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους που θα επιτρέψουν τις επιχειρήσεις να διακριθούν στη νέα πραγματικότητα και να βρεθούν σε pole position την επόμενη ημέρα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και το Link σας ισχύει και για τις 3 ημέρες!