Στην Αυστραλία, ένα περιστατικό που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από ταινία εκτυλίχθηκε την ώρα μιας γαμήλιας φωτογράφισης, μια νύφη, φορώντας το νυφικό της, κατέληξε να τραβάει έναν καρχαρία με καλάμι ψαρέματος!

Όπως φαίνεται, η πρωταγωνίστρια της ημέρας, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι (αν και όλα δείχνουν πως επρόκειτο για μέρος του φωτογραφικού concept), κρατούσε καλάμι και δοκίμαζε την τύχη της στο ψάρεμα. Κάποια στιγμή, όμως, ένιωσε ένα γερό τράβηγμα στην πετονιά, και αρκετά πιο δυνατό απ’ όσο περίμενε. Όπως εξομολογήθηκε αργότερα: «Νόμιζα ότι τραβούσα ένα μεγάλο ψάρι και τελικά ήταν καρχαρίας».

A bride got more than she bargained for with her planned wedding fishing photos when she reeled in a shark, much to the delight of her wedding guests. pic.twitter.com/QeM7sIsd9P

