Κορίτσια, πρέπει να μιλήσουμε. Γνωρίζω ότι έχετε πολλά στο μυαλό σας – όπως πώς να ισορροπήσετε μεταξύ εργασίας και οικογένειας, πώς να βρείτε έναν αξιοπρεπή και σέξι άντρα και πώς να μην φριζάρουν τα μαλλιά σας στη βροχή. Είναι πολλά να τα χειριστείς, αλλά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε (και ίσως να σε κάνουμε να γελάσεις λίγο στην πορεία).

Πρώτα από όλα, ας μιλήσουμε για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Γνωρίζουμε ότι θέλετε να ανεβείτε την εταιρική σκάλα και να γίνετε σούπερ μαμά ταυτόχρονα, αλλά ας είμαστε αληθινοί – δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα. Λοιπόν, πάρτε μια βαθιά ανάσα, μειώστε λίγο τις προσδοκίες σας και θυμηθείτε ότι είναι εντάξει να παραγγέλνετε πίτσα για δείπνο κάθε τόσο.

Βασικό θέμα που απασχολεί τα γυναικεία μυαλά, η εύρεση ενός αξιοπρεπούς άντρα. Αυτό είναι σατανικό. Δεν πρόκειται να πούμε ψέματα, η σκηνή γνωριμιών μπορεί να είναι δύσκολη. Αλλά εδώ είναι μια συμβουλή – σταματήστε να ψάχνετε τόσο σκληρά. Όσο περισσότερο αγχώνεστε για την εύρεση του Mr. Right, τόσο πιο πιθανό είναι να συμβιβαστείτε με τον Mr. Right Now. Εστιάστε λοιπόν στον εαυτό σας και τη δική σας ευτυχία και τα υπόλοιπα θα έρθουν αβίαστα.

Θέμα ομορφιά είναι πάντα στο μυαλό μας όπως ο αιώνιος αγώνας για να διατηρήσουμε τα μαλλιά μας όμορφα. Νιώθουμε τον πόνο σου. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να αφιερώνουμε μια ώρα για να ισιώσουμε τις μπούκλες και να «μπουκλάρουμε» τα ίσια μαλλιά και μόλις βγούμε έξω, η υγρασία να καραδοκεί και να γελάει μαζί μας. Αλλά μην φοβάστε και μην σας απασχολεί, γιατί υπάρχει μια λύση – αγκαλιάστε τον ακατάστατο κότσο, που πραγματικά σας ταιριάζει. Είναι κομψό, είναι εύκολο και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κρύψετε το γεγονός ότι δεν έχετε λούσει τα μαλλιά σας εδώ και τρεις ημέρες, αφού η μέρα έχει μόνο 24 ώρες και εσείς έχετε 2 παιδιά που κάτι θέλουν όλη την ώρα.

Αλλά σοβαρά τώρα, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Από τις μισθολογικές διαφορές μέχρι ζητήματα εικόνας του σώματος, η λίστα συνεχίζεται και συνεχίζεται. Είσαι δυνατή, πολυτάλαντη, ικανή αλλά έχεις πείσει τον εαυτό σου για το αντίθετο. Μην αφήνεις κανέναν να σου πει το αντίθετο, ούτε καν τον ίδιο σου τον εαυτό. Επομένως, συνεχίζουμε να περνάμε τις δύσκολες στιγμές, συνεχίζουμε να γελάμε με τα παράλογα της ζωής και το πιο σημαντικό, συνεχίζουμε να είμαστε ο εκπληκτικός μας εαυτός.