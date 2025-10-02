Κάθε spooky season το TikTok γεμίζει με νέα viral trends και φέτος όλοι μιλάνε για το AI Ghostface Scream photo. Ξέχνα τα κλασικά φαντάσματα ή τα μωρά μέσα σε κολοκύθες, γιατί φέτος η έμπνευση έρχεται κατευθείαν από την εμβληματική ταινία τρόμου Scream.

Τι είναι το trend;

Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργείται μια ρεαλιστική φωτογραφία όπου ο Ghostface εμφανίζεται τρομακτικά πίσω σου, στην πόρτα του δωματίου, την ώρα που εσύ χαλαρώνεις στο κρεβάτι σου με… ποπ κορν! Το αποτέλεσμα είναι τόσο spooky όσο και άκρως ατμοσφαιρικό – ιδανικό για το Halloween feed σου.

Πώς θα το κάνεις κι εσύ βήμα-βήμα

Για να μπεις στο παιχνίδι, θα χρειαστείς την εφαρμογή Gemini της Google. Από εκεί και πέρα, τα βήματα είναι απλά:

Κατέβασε το Gemini στο κινητό σου. Ανέβασε μια φωτογραφία σου μέσα στην εφαρμογή. Χρησιμοποίησε αυτό το prompt:

“Create a photo of me in a dreamy y2k style portrait of me laying on a shiny pink satin bedding as i hold a large 90s style chorded phone and in a thoughtful daydreaming pose her long black hair falls freely in loose curls with pink clips on each side. she wears delicate jewellery including dainty gold necklaces and accessories and gold chunky rings. the room behind her is girly and daydreamy with 90s posters. her makeup is simple yet glamorous with brown lipgloss and brown lip liner. the photo should have a grainy 90s style to it with a light source like a lamp in a dimly lit room at night. The Ghostface killer from Scream should be behind her staring at her, his body should be dimly lit, and he should be standing in the doorway of a dimly hallway. The background behind he should be 150 slightly dark and ominous.” Στείλε το μήνυμα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχεις την προσωπική σου φωτογραφία με τον Ghostface να παραμονεύει. Ζήτησε και μερικές παραλλαγές για να φτιάξεις ένα εντυπωσιακό TikTok βίντεο που θα εναλλάσσει τις εικόνες με γρήγορο swipe.

Γιατί όλοι το κάνουν;

Προφανώς γιατί το συγκεκριμένο trend συνδυάζει τη νοσταλγία των 90s με τη σύγχρονη δύναμη της AI, δίνοντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα girly, ρετρό και… τρομακτικό. Είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε αισθητική και τη “φρίκη”, δηλαδή ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να φέρεις το Halloween στο προφίλ σου.