All Star Survivor: Ποιοι παίκτες βρίσκονται μια ανάσα από το νέο reality!

To All Star Survivor αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά προγράμματα της νέας σεζόν, με την Acun Media να τα δίνει όλα για να αποσπάσει τις υπογραφές των κορυφαίων παικτών που έλαβαν μέρος στα προηγούμενα Survivor. Ήδη οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ήδη γνωρίζουμε ότι ένα από τα πρώτα ζευγάρια που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να συμμετέχει στο νέο reality είναι η Ευριδίκη Βαλαβάνη και ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Το ερωτευμένο ζευγάρι που γνωρίστηκε στην παραλία του Άγιου Δομίνικου βλέπει με καλό μάτι τη συμμετοχή του στο All Star Survivor.

Πέραν του Βασάλου και της Ευριδίκης, η Κατερίνα Δαλάκα (η οποία αναδείχθηκε ως η νικήτρια του Survivor 3), είναι επίσης πολύ κοντά για να λάβει μέρος για 3η φορά στο Survivor, ενώ είναι πολύ κοντά και ο Ηλίας Γκότσης για να βάλει την τελική του υπογραφή. Παράληλλα και ο Μάριος Πρίαμος βλέπει με αρκετή ζέση τη συμμετοχή του στο πολυναμενόμενο reality. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το All Star Survivor ενδέχεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου κι όχι στις αρχές της νέας χρονιάς.