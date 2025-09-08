Αλλαγή ώρας 2025: Μία ώρα πίσω! Τι σημαίνει για την καθημερινότητά σου

Το φθινόπωρο μπαίνει για τα καλά και μαζί του έρχεται η γνωστή ρουτίνα της αλλαγής ώρας. Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00 το πρωί, γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Έτσι αποχαιρετούμε τη θερινή ώρα και επιστρέφουμε στη χειμερινή, κερδίζοντας μεν έναν έξτρα γύρο ύπνου, αλλά και μια μικρή αναστάτωση στον οργανισμό μας.

Τα ρολόγια που αλλάζουν μόνα τους και αυτά που θέλουν… χέρι

Τα κινητά, τα tablets, οι υπολογιστές και τα smartwatches αναλαμβάνουν από μόνα τους την αλλαγή, αρκεί να έχουμε ενεργή την αυτόματη ενημέρωση. Αντίθετα, οι πιο «παραδοσιακές» συσκευές —όπως τα ρολόγια τοίχου, τα παλιά ξυπνητήρια, ακόμα και το ρολόι του αυτοκινήτου ή του φούρνου— χρειάζονται λίγη χειροκίνητη φροντίδα.

Πώς επηρεάζει η αλλαγή ώρας τον ρυθμό μας

Η χειμερινή ώρα σημαίνει περισσότερη σκοτεινιά το απόγευμα και λιγότερη έκθεση στο φυσικό φως. Αυτό έχει μερικές συνέπειες που όλοι λίγο-πολύ νιώθουμε:

Λιγότερο φως, πιο νωρίς σκοτάδι: Η διάθεση και η ενέργεια μπορεί να πέσουν.

Προσωρινές διαταραχές ύπνου: Μια ώρα διαφορά είναι αρκετή για να ταλαιπωρήσει τον κιρκαδιανό ρυθμό, ειδικά σε παιδιά και ηλικιωμένους.

Οδήγηση στο σκοτάδι: Οι απογευματινές μετακινήσεις γίνονται πιο επικίνδυνες τις πρώτες μέρες.

Ψυχολογία & εργασία: Η απώλεια φωτός κατά την επιστροφή από τη δουλειά συνδέεται με εποχική μελαγχολία.

Θα σταματήσει ποτέ αυτή η αλλαγή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανοίξει τη συζήτηση για κατάργηση της εναλλαγής θερινής–χειμερινής ώρας, όμως η απόφαση παραμένει «στον πάγο» καθώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν συμφωνήσει. Μέχρι τότε, συνεχίζουμε κανονικά την καθιερωμένη διαδικασία.

Μικρές συμβουλές για πιο ομαλή προσαρμογή

Έλεγξε χειροκίνητα τα ρολόγια του σπιτιού και του αυτοκινήτου.

Αν δυσκολεύεσαι με τέτοιες αλλαγές, φρόντισε να ρυθμίσεις τον ύπνο σου λίγες μέρες νωρίτερα.

Απόφυγε απαιτητικές αποφάσεις ή μεγάλα projects τη Δευτέρα μετά την αλλαγή, γιατί συχνά η απόδοση είναι χαμηλότερη.

Η αλλαγή ώρας μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή κίνηση στους δείκτες του ρολογιού, στην πραγματικότητα όμως «πειράζει» το εσωτερικό μας ρολόι. Και όπως σε κάθε μετάβαση, χρειάζεται λίγη υπομονή για να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας.