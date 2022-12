O Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια την Κυριακή 18/12 στις 19:30.

Τα φετινά Χριστούγεννα, η Αθήνα γεμίζει φως, χρώματα και χαρά και o Δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου. Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων – «Χριστούγεννα στην Αθήνα» εντάσσεται και το μοναδικό Omonoia Christmas Market. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης την Κυριακή 18/12 στις 19:30, με live μουσική

από την Φιλαρμονική Αθηνών, και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Από τις 17 Δεκεμβρίου έως και την 1η Ιανουαρίου, η πλατεία Ομόνοιας μεταμορφώνεται, για 16 μέρες, φιλοξενώντας την ολοκαίνουργια συναρπαστική γιορτή, το Omonoia Christmas Market. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ένα άκρως εορταστικό και λαμπερό περιβάλλον, καθημερινά από τις 11:00 π.μ. μέχρι αργά το βράδυ. Θα δοκιμάσουν χειροποίητες, λαχταριστές λιχουδιές και θα ανακαλύψουν ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια

για όλη την οικογένεια, θα διασκεδάσουν με live Dj sets και διασκεδαστικές δραστηριότητες για

όλη την οικογένεια.

Ευγενικοί χορηγοί του Omonoia Christmas Market οι: Brown Hotels, SMB Capital, DAVE Red

Athens, Hondos Center, Melia Athens, Athens Tiare Hotel

Για την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το Brown Acropol Rooftop Bar

Restaurant έχει την ιδανική πρόταση. Εξερευνήστε τα festive menus σε δύο μοναδικά dinner

parties, στις 24/12 και 31/12 με live DJ Set, ιδιαίτερη εορταστική γαστρονομία και φυσικά τα vibes

της Brown! Πληροφορίες σχετικά με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα ξενοδοχεία της

Brown, θα βρείτε στο https://brownhotels.com/acropolrooftop



Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Omonoia Christmas Market:

Έναρξη: Σάββατο 17/12. Οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μουσική που θα επιλέξει

η DJ Μαρία Παπαδάκη.

Τελετή Εγκαινίων: Κυριακή 18/12. Live μουσική από την Φιλαρμονική και τα επίσημα εγκαίνια από τον Δήμαρχο

Αθηναίων στις 19:30. Θα ακολουθήσει Red Bull DJ Set από την Ξένια Γκάλη και πάρτι στον

πρώτο όροφο του Brown Lighthouse με τους Street Outdoors, Lex & Locke.

Δευτέρα 19/12. DJ Set από τον Μανώλη Οικονόμου – EnLefko 87.7

Τρίτη 20/12. DJ Set από τον Γιώργο Αποστόλου – Red 96.3

Τετάρτη 21/12. DJ Set από τον Chevy

Πέμπτη 22/12. DJ Set από την Λιάνα Μαστάθη – Pepper 96.6

Παρασκευή 23/12. Red Bull DJ Set Le Croque

Σάββατο 24/12. 12:15 Live από την Φιλαρμονική,

DJ Set από τον Nicola Lavacca

Κυριακή 25/12. DJ Set από τον Serafim Tsotsonis

Δευτέρα 26/12. DJ Set από τον Mr. Stinson

Τρίτη 27/12. DJ Set Κατερίνα Ψιμοπούλου / HiT 88.9

Τετάρτη 28/12. DJ Set Μαίρη Μαργέλη / HiT 88.9

Πέμπτη 29/12. Dj Set Κωστής Παπαζέτης / Pepper 96.6

Παρασκευή 30/12. Dj Set Ευη Σιδηροπούλου / Best 92,6

Σάββατο 31/12. 12:00, Live Από τη Φιλαρμονική και ακολουθεί DJ Set από τον DJ Snatch / Pepper 96,6

Κυριακή 1/ 1. Dj Set by Katia Kout

Πληροφορίες σχετικά με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην καρδιά της Αθήνας, θα βρείτε

στο https://cultureisathens.gr/event/omonoia-christmas-market/

Μια σειρά εκδηλώσεων σας περιμένουν στα ξενοδοχεία της Brown Hotels γύρω από την

Ομόνοια για όλο το Δεκέμβριο. Follow @brownacropol @lighthouseathens @daveredathens for

more

16-17/12 Dave Red Athens / Hadoken 36 Hour non stop party

w/ RHADOO – DAN ANDREI – DUBTIL – LOCAL ACTS

16-18/12 Brown Lighthouse Athens QUEER ARCHIVE FOOD/ART/MUSIC

17/12 Brown Acropol Bingo Night Party with Ilias Fragkoulis

18/12 Brown Lighthouse Athens Street Outdoors Party

24/12 Brown Acropol Christmas Eve Dinner & Dj Set

Dave Red Athens / Hadoken After party w/ ONUR OZER

25/12 Brown Lighthouse Athens X Ejekt Dj Carlita

30/12 Dave Red Athens / Hadoken STREET OUTDOORS SOUNDSYSTEM

31/12 Brown Acropol NYE Eve Dinner & Dj Set