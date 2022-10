Η νέα συλλογή Pandora ME, εμπνέεται από το mindset μιας ολόκληρης γενιάς, της Gen Z, και με ανανεωμένα σχέδια έρχεται να «ταράξει» όσα ξέραμε μέχρι τώρα.

Εμπνευσμένος από τη νέα συλλογή, ο διαγωνισμός που τρέχει για 2 εβδομάδες και επικοινωνείται από τους 3 TikTokers: την μοναδική Josephine Wendel, τον χορογράφο Taso Xiarcho και την youtuber Natasha Kay, μέσα από ένα ιδιαίτερο TikTok challenge και πλούσια δώρα Pandora ME!

Το ίδιο διάστημα, από 3 εώς και 16 Οκτωβρίου, οι φανατικοί του brand μπορούν να επισκεφθούν το ειδικά διαμορφωμένο stage Pandora ME στο The Mall Athens, και να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ανεβάζοντας TikTok video με τον official ήχο Pandora.

Μάλιστα, στο stage αυτό, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου η PANDORA παρέα με την viral pop τραγουδίστρια Josephine έκανε ένα ιδιαίτερο event, όπου όλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αγαπημένη τους celebrity, να φωτογραφηθούν μαζί της και να πάρουν μέρος στο super TikTok challenge της Pandora ME, ώστε να κερδίσουν μοναδικά δώρα από τη συλλογή!

Το activation συμπληρώνεται από προωθητική ενέργεια που πραγματοποιείται το ίδιο διάστημα, όπου με την αγορά 3 κοσμημάτων Pandora ME, το ένα είναι δώρο.

Να είστε πάντα ο εαυτός σας, να το φωνάζετε με κάθε τρόπο που σας εκφράζει και η Pandora θα είναι εκεί να σας θυμίζει ότι έχετε την δύναμη να καταφέρετε τα πάντα!

Be FREE, Be PANDORA ME!

Βρείτε την δική σας έμπνευση online στο: pandorashop.gr/pandora-me

Ανακαλύψτε το πλησιέστερο κατάστημα Pandora εδώ.