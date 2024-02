Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο ποδηλατικό γεγονός L’ Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2024!

Ο νικητής ή η νικήτρια του φετινού αγώνα θα συμμετάσχει στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»

Ανοιχτή συζήτηση για την αστική και τουριστική ποδηλασία από την ΕΥ ΖΗΝ Greece στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Με αφορμή τη διεξαγωγή του εμβληματικού ποδηλατικού αγώνα L’ Étape Greece by Tour de France presented by SKODA, ο οποίος διοργανώνεται τον Απρίλιο για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αρχαία Ολυμπία από την ΕΥ ΖΗΝ Greece και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, εκδήλωση και ανοιχτή συζήτηση για την αστική και τουριστική ποδηλασία και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης που υπάρχουν στη χώρα μας.

Ο δημοφιλέστερος και πιο απαιτητικός αγώνας ποδηλασίας στον κόσμο, επιστρέφει στην Αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών αγώνων, στις 6 Απριλίου 2024, με ένα ειδικά σχεδιασμένο σύνολο διαδρομών και σταδίων. Οι φίλοι της ποδηλασίας, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες, θα έχουν την ευκαιρία να διανύσουν 3 απολαυστικές διαδρομές στα μοναδικής ομορφιάς φυσικά τοπία της Δυτικής Πελοποννήσου. Η διοργάνωση προσφέρει δύο διαδρομές 128 και 76 χιλιομέτρων, το The Race και το The Ride αντίστοιχα, ενώ φέτος θα πραγματοποιηθεί και το The Fun Ride, μια πολύ πιο εύκολη, επίπεδη, μη ανταγωνιστική διαδρομή 17 χιλιομέτρων για ποδηλάτες από 9 έως 99 ετών κάθε επιπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νικητής ή η νικήτρια του φετινού αγώνα θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»!

Την εκδήλωση στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΥ ΖΗΝ Greece, Βάσια Μπιρλιράκη, ο Βλαδίμηρος Πέτσας, Race Director του L’ Étape Greece by Tour de France presented by SKODA και η Βίκυ Καραδήμου, Corporate Affairs and Communication Professional της Kosmocar– Skoda, ονομαστικού χορηγού της διοργάνωσης.

Πώς επηρέασε η πανδημία την ανάπτυξη της αστικής ποδηλασίας; Πόσο σημαντικό είναι το ποδήλατο για τις μικρές ηλικίες και γενικότερα για την ανάπτυξη των παιδιών; Πώς η ποδηλασία μπορεί να αναδείξει τον ελληνικό τουρισμό; Σε τι επίπεδο βρίσκεται η αγωνιστική ποδηλασία στην Ελλάδα; Πώς η βελτίωση των υποδομών και η δημιουργία ποδηλατόδρομων συμβάλλουν στη διάδοση των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, όπως το ποδήλατο; Οι παραπάνω θεματικές αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε από τους: Βασίλης Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Θανάσης Παπαδημητρίου, Ιδρυτής και Πρόεδρος της EY ZHN Greece, Γιάννης Παπανικολάου, Πρωταθλητής Ελλάδος, Βαλκανιονίκης και Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Αστική Ποδηλασία.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέφερε: «Η γη του Ολυμπισμού υποδέχεται και φέτος το σπουδαίο ποδηλατικό γεγονός L‘Etape Greece by Tour de France που θα φιλοξενηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, τον τόπο που ανήγαγε τον αθλητισμό σε ιδεώδες και του προσέδωσε πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέκει αρωγός σε όλα τα σημαντικά αθλητικά δρώμενα στην Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία, έχοντας κάνει μία στρατηγική επιλογή ανάδειξης των δυνατοτήτων και εξωστρέφειας του τόπου μας μέσω του αθλητισμού. Επιδίωξή μας είναι η Ολυμπιακή Γη να μετατραπεί σε ένα ισχυρό κέντρο ανάδειξης του υγιούς αθλητισμού, σε περιοχή που θα φιλοξενεί σημαντικά αθλητικά γεγονότα και θα επενδύει σταθερά στον αθλητικό τουρισμό. Καλωσορίζουμε και φέτος το L‘Etape Greece by Tour de France στην Ολυμπία, που θα μας «ταξιδέψει» στον μαγικό κόσμο του ποδηλάτου και θα «ταξιδέψει» και τον τόπο μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη!»

Η Βάσια Μπιρλιράκη, CEO της ΕΥ ΖΗΝ Greece, σημείωσε μεταξύ άλλων: « 2η χρονιά για το L’ Étape Greece by Tour de France presented by SKODA, αυτήν τη μεγάλη γιορτή για το ποδήλατο. Για εμένα προσωπικά είναι το πιο συναισθηματικό event που διοργανώνει η ΕΥ ΖΗΝ Greece. H Αρχαία Ολυμπία γεμίζει ρόδες και ανθρώπους με κράνη, δημιουργείται ένα ολόκληρο χωριό από ποδηλάτες, θεατές και επισκέπτες που ζουν τον παλμό του εταπ, το όνειρο του Tour de France και χειροκροτούν στη γραμμή του τερματισμού. Η σημασία της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ειδικά φέτος τεράστια, καθώς λίγες μόνο μέρες μετά το L’ Étape Greece, θα ανάψει η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, μεταδίδοντας σε κάθε γωνιά του πλανήτη τις αξίες του ολυμπισμού.».

Αναφερόμενη στην ιστορική σχέση της εταιρείας με την ποδηλασία και τη μακροχρόνια σύνδεση με τον θεσμό του Tour de France, η Βίκυ Καραδήμου, Corporate Affairs and Communication Professional της Kosmocar– Skoda, ονομαστικού χορηγού της διοργάνωσης, τόνισε: «Αγαπάμε την ποδηλασία και αυτό είναι γεγονός. Αυτή η σχέση αγάπης στους δύο τροχούς ξεκίνησε πριν από 120 χρόνια, όταν οι ιδρυτές της SKODA, οι

μηχανικοί Laurin και Klement, σχεδίασαν μια σειρά από πρωτοποριακά ποδήλατα. Καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν, ξεκίνησαν να φτιάχνουν αυτοκίνητα, αλλά η σχέση με το ποδήλατο δεν χάθηκε ποτέ. Το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA μας έδωσε την ευκαιρία να συνδυάσουμε τη δέσμευση της SKODA για την ποδηλασία και το πάθος μας για το αυτοκίνητο. Είμαστε υπερήφανοι που για 2η συνεχόμενη χρονιά είμαστε Official Mobility Partner του L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA».

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Γιώργος Μπούγλας, Ambassador του L’ Étape Greece by Tour de France presented by SKODA, ο οποίος θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στην Ποδηλασία Δρόμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παρίσι. «Θα είναι ένα μεγάλο event για όλους τους ποδηλάτες, επαγγελματίες και μη, σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφάλεια που θα αναδείξει τις όμορφες διαδρομές της περιοχής. Σας περιμένουμε όλους εκεί!».

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους οι: Δημήτρης Νικολακόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νικόλαος Κοροβέσης, Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Άρης Παναγιωτόπουλος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αντώνης Χρυσανθακόπουλος, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Αρχαίας Ολυμπίας, Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος Κοινότητας Ολυμπίας, και Γεώργιος Μπούσδας, Αντιπρόεδρος Κοινότητας Ολυμπίας.

Το L’Étape Greece by Tour de France 2024 presented by SKODA αναμένεται να προσελκύσει στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας πάνω από 3.000 αθλητές, θεατές και επισκέπτες από 20 χώρες του κόσμου, αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα και θέλει και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί τις μεγαλύτερες και πιο φημισμένες διοργανώσεις παγκοσμίως με επιτυχία.

Για άλλη μια χρονιά, χορηγοί της διοργάνωσης είναι η AVRA 3E με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, το οποίο θα ενυδατώνει τους αθλητές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο κορυφαίος αντιπρόσωπος ποδηλατικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, η Κυκλοποδηλατική, θα προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα του αγώνα το Official L’ Étape Greece by Tour de France 2024 Santini Jersey, της ιταλικής εταιρείας ποδηλατικής ένδυσης Santini. Τη φετινή διοργάνωση υποστηρίζουν ακόμη η Giant, η Vittoria, η Ολυμπία Οδός, η Coffee Island, η Heineken, η Marathon Bikes ως επίσημος συνεργάτης για το service των ποδηλάτων, η Physioathens, υπεύθυνη για την αποκατάσταση των αθλητών και η GU Energy Greece και η Bella Frutta, ως oι απόλυτoι διατροφικοί σύμμαχοι.

Οι εγγραφές για τον φετινό αγώνα θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 23 Μαρτίου 2024: https://greece.letapebytourdefrance.com/registration

Στιγμιότυπα από το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2023: https://www.youtube.com/watch?v=_pEFlioI-yI.

