Όταν μια σχέση τελειώνει, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουμε και να ξεπεράσουμε όλα τα συναισθήματα που νιώσαμε. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ένα ζευγάρι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλία ή εξαιρετική σχέση μεταξύ τους. Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφιθ είναι το τέλειο παράδειγμα μιας τέτοιου είδους σχέσης.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας, και η Μέλανι Γκρίφιθ, γνωρίστηκαν το 1989 όταν και οι δύο παρευρέθηκαν στα 61α Όσκαρ.

Ενώ η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί, ο Antonio παρακολούθησε τα Όσκαρ για πρώτη φορά με τον σκηνοθέτη Pedro Almodóvar ως μέρος του καστ της ταινίας Women on the Verge of a Nervous Breakdown.

Ο Αντόνιο είπε χρόνια αργότερα: «Την πρώτη φορά που πήγα στα Όσκαρ, όταν πρότειναν τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κατάρρευσης, φτάσαμε στο κόκκινο χαλί και ξαφνικά είδα μια ξανθιά γυναίκα που μου φαινόταν οικεία. γιατί την είχα δει σε ταινίες, αλλά τότε δεν θυμόμουν το όνομά της. Έτσι είπα στον Πέδρο: «Ποια είναι αυτή, ποια είναι, πώς τη λένε», και ο Πέδρο μου είπε: «Αντόνιο, είναι η Μέλανι Γκρίφιθ.» Και είπα, «Αυτό είναι, αυτό είναι. Ω Θεέ μου.'”

6 χρόνια αργότερα, το 1995 και οι δύο πρωταγωνιστούσαν στην ισπανική ρομαντική κομεντί Two Much, ο ρομαντισμός τους χτύπησε την πόρτα. Μέχρι τότε, ο Antonio είχε ήδη καταφέρει να εμφανιστεί σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ δίπλα σε ηθοποιούς όπως ο Tom Hanks, η Meryl Streep και ο Brad Pitt. Είχε ήδη χωρίσει εδώ και λίγο καιρό με την πρώην σύζυγό του, Άνα Λέζα όπως είχε χωρίσει και η Μέλανι είχε από τον δεύτερο σύζυγό της, Ντον Τζόνσον. Η Μέλανι είπε για εκείνη τη στιγμή: «Ερωτεύτηκα τον Αντόνιο αμέσως. Ήταν το crush μου».

Ο Αντόνιο έκανε πρόταση γάμου λίγο μετά την έναρξη της σχέσης τους σε μια παραλία της Βόρειας Καρολίνας. Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 1996 και τον Σεπτέμβριο υποδέχτηκαν τη μοναχοκόρη τους, Στέλλα ντελ Κάρμεν.

Η Melanie είχε ήδη δύο παιδιά από τους προηγούμενους γάμους της, τον Alexander και την Dakota, τα οποία έγιναν παιδιά του Antonio. Ο γάμος τους κράτησε 18 χρόνια και έληξε με κοινή συμφωνία το 2014, προς έκπληξη των περισσότερων φαν. Ωστόσο, η φιλική και οικογενειακή τους σχέση θα διαρκέσει για πάντα.

Ο Ισπανός ηθοποιός αναφέρθηκε στην καλή σχέση που τους φέρνει κοντά παρά το διαζύγιό τους. Σε μια συνέντευξη είπε: «Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια ως μια πολύ όμορφη εποχή. Δεν είμαι πλέον παντρεμένος με τη Melanie, αλλά είναι η οικογένειά μου. Είναι ίσως μια από τις καλύτερες φίλες μου, αν όχι η καλύτερη. Η οικογένειά μου είναι: η Ντακότα, η μικρή Στέλλα και ο Alexander».

Η Melanie έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι η αγάπη και ο θαυμασμός είναι κοινά στη σχέση τους. Στα social media, δεν μπορεί να σταματήσει να υποστηρίζει τον Antonio και ταυτόχρονα να θυμάται τον χρόνο που πέρασαν μαζί.