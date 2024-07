Ασύρματη ελευθερία και απαράμιλλη ποιότητα εικόνας με την LG OLED M4 και με Zero Connect Box!

Η LG Electronics (LG) ξεκινά την παγκόσμια κυκλοφορία της νέας τηλεόρασης της σειράς OLED evo M4 με το συνοδευτικό Zero Connect Box, που παρέχει ασύρματη συνδεσιμότητα μεταξύ τηλεόρασης και δέκτη. Διαθέσιμη σε 65, 77, 83 και 97 ίντσες, η σειρά Μ προσαρμόζεται στις προτιμήσεις και στους χώρους διαβίωσης όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών. Με κινητήρια δύναμη τον πρωτοποριακό επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης LG α (Alpha) 11, η OLED M4 προσφέρει ανώτερες εμπειρίες οικιακής ψυχαγωγίας, ενώ η αποκλειστική τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης ξεκλειδώνει νέες δυνατότητες στην επιμέλεια του χώρου.

Η τηλεόραση OLED evo M4 της LG είναι η πρώτη τηλεόραση με δυνατότητα προβολής ασύρματα μεταδιδόμενου βίντεο και ήχου σε 4K 144Hz[1]. Το Zero Connect Box στέλνει σήματα στην αυτοφωτιζόμενη οθόνη OLED της τηλεόρασης χωρίς απευθείας καλωδιακές συνδέσεις, καθώς δεν υπάρχουν καλώδια μεταξύ των δύο συσκευών για αποσύνδεση και επανασύνδεση.

Χάρη στη δυνατότητα ασύρματης μεταφοράς, το Zero Connect Box μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε στο δωμάτιο, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν την ευελιξία να διαμορφώνουν τον χώρο τους όπως θέλουν. Φέρνοντας πολυάριθμες νέες δυνατότητες στην τέχνη του ‘interior curation,’ το Zero Connect Box επιτρέπει επίσης στους χρήστες να μεταφέρουν αβίαστα την οθόνη ή το ίδιο το Zero Connect Box, όποτε χρειάζεται.

Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα με το Zero Connect Box είναι ότι γίνεται μια απλή λύση για την επίτευξη ενός καθαρού, απαλλαγμένου από ακαταστασία χώρου. Οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτονται έξυπνους τρόπους για να κρύβουν ή να ανέχονται το συνηθισμένο κουβάρι καλωδίων γύρω από την τηλεόραση.

Εκτός από την ασύρματη συνδεσιμότητα, η LG OLED M4 διακρίνεται για την εκπληκτική ποιότητα εικόνας με την εντυπωσιακή αυτοφωτιζόμενη οθόνη της και τον νέο επεξεργαστή α11 AI Processor. Σχεδιασμένος αποκλειστικά για χρήση στις βραβευμένες τηλεοράσεις OLED της LG, αυτός ο επεξεργαστής αξιοποιεί καινοτομίες AI τριών δεκαετιών, παρέχοντας εξατομικευμένες εμπειρίες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις και τις συνήθειες του χρήστη.

Οι υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης της M4, μαζί με το Neural Processing Unit (NPU), την αναδεικνύουν ως την απόλυτη τηλεόραση παιχνιδιών. Υποστηρίζοντας περιεχόμενο 4K σε ταχύτατα 144Hz, προσφέρει ασταμάτητο παιχνίδι και ρεαλιστικά γραφικά. Ο ισχυρός επεξεργαστής της LG, σε συνδυασμό με την κορυφαία οθόνη OLED, απογειώνει την απόλαυση του gaming.

Η σειρά τηλεοράσεων OLED M4 της LG με το Zero Connect Box κυκλοφορεί σε μεγάλες αγορές παγκοσμίως από την 1η Ιουλίου 2024.

[1]Οι τηλεοράσεις της σειράς LG 2024 OLED M4 έως 83 ίντσες (μέγεθος οθόνης) παρέχουν υποστήριξη για 4K@144Hz. Η OLED M4 των 97 ιντσών υποστηρίζει 4K@120Hz.