Ετοιμαστείτε για τη μοναδική γιορτή γευσιγνωσίας, μία περιπλάνηση στον κόσμο του εκλεκτού και εκλεπτυσμένου. Μια δημιουργική ανάμειξη υλικών και αισθήσεων ξεκινά για δεύτερη συνεχή χρονιά!

Από 18 έως 21 Μαΐου, στο Παλαιό Χρηματιστήριο, το Athens Fine Drinking by World Class, ο μοναδικός θεσμός μύησης στη φιλοσοφία και κουλτούρα του ποιοτικού ποτού, συσπειρώνει κάτω από την ίδια στέγη τα εκλεκτότερα αποστάγματα σε συναρπαστικά signature serves, 32 από τα επιδραστικότερα αθηναϊκά bars, τους πιο καταξιωμένους και βραβευμένους bartenders, «σερβίροντας» γνώση, γεύσεις, έμπνευση, απόλαυση και διαδραστικές εμπειρίες και φέρνοντας τα «Perfect Serves»: Straight, Mixed ή Cocktail πιο κοντά στους Αθηναίους. Παράλληλα, radio live sets και mentoring σεμινάρια πλαισιώνουν τη μεγάλη αυτή γιορτή.

Παλαιό Χρηματιστήριο (Σοφοκλέους 10, 18-21 Μαΐου 19.00 – 00.00)

Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου «χτυπάει» η καρδιά της πόλης, το World Class, η κορυφαία πλατφόρμα bartending παγκοσμίως, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει το Athens Fine Drinking by World Class, ένα 4ήμερο απολαυστικό εξερευνητικό ταξίδι στη γιορτή του fine drinking. Στον επίκεντρο του Athens Fine Drinking θα βρίσκεται μια μεγαλειώδης σύνθεση από 8 pop-up bars που θα σερβίρουν μοναδικά cocktails με βάση τα πιο premium spirits: βότκα Ketel One, τζιν Tanqueray No. Ten, ρούμι Ron Zacapa, τεκίλα Don Julio, το πολυτελές blend Johnnie Walker Gold Label Reserve, ultra–premium vodka CIROC, American ουίσκι Βulleit και τα δύο single malt ουίσκι Cardhu & Talisker. Τα 32 bars του κέντρου που θα φιλοξενηθούν στα 8 pop-up bars του Παλαιού Χρηματιστηρίου είναι:

Πέμπτη 18 Μαΐου Παρασκευή 19 Μαΐου Σάββατο 20 Μαΐου Κυριακή 21 Μαΐου Tailor Made Drunk Sinatra Dizzy Mo 7 Jokers Pairi Daeza 6 Dogs 360ο The Clumsies A for Athens Faust Ipitou Barreldier Owl Quartier D’ Athenes Rehab Baba au Rum Bar 8 (GB) Monk Alexander’s bar (GB) Fouar Odori Noel Bar Tessera Bar 9 Zillers Feedel Trap Electra Hotel Bankjob Couleur Locale Tallstoy Kuko’s

Mικρό Χρηματιστήριο (Πεσμαζόγλου 1, 18-21 Μαΐου 18.00 – 23:00)

Παράλληλα, στο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου, κορυφαίοι Έλληνες bartenders – νικητές του World Class των προηγούμενων ετών και brand ambassadors των premium spirits, γίνονται ξεναγοί στο μοναδικό κόσμο του fine drinking μέσα από exclusive mentoring sessions, για όσους θέλουν να μάθουν τα μυστικά πίσω από την premium τέχνη των «Perfect Serves». Βρεθείτε στο εργαστήρι της «Margarita» και δημιουργήστε τη δική σας Tommy’s Margarita αξιοποιώντας τα αγαπημένα σας βότανα και μπαχαρικά, ρίξτε μια ανατρεπτική ματιά στο σκοτζέζικο ουίσκι, μάθετε για το χαμαιλέοντα των cocktails, το Bloody mary ή αποκωδικοποιήστε τα cocktail menus των αγαπημένων σας bar. Μυηθείτε στον κόσμο των εκλεκτών ποτών με πολλά ακόμα mentoring sessions.



Η εμπειρία του Athens Fine Drinking by World Class επεκτείνεται και στα κορυφαία downtown bars: 18 – 27 Μαΐου

Το ταξίδι – θεσμός στην υψηλή τέχνη του fine drinking ενισχύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης αλλά και μία εβδομάδα μετά σε 32 κορυφαία bars του κέντρου με τα exclusive Athens Fine Drinking «Perfect Serve Menus», ειδικά μενού που παρουσιάζουν τις προτάσεις του κάθε bar πίσω από τα perfect serves.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Γενική είσοδος και για τις 4 ημέρες: Στην τιμή των €10 αγοράζετε το βραχιολάκι «Athens Fine Drinking» στο Παλαιό Χρηματιστήριο και έχετε: πρόσβαση στα pop-up bars και τις 4 ημέρες, 2 signature ποτά (straight, mixed ή cocktail) δικής σας επιλογής, τη συμμετοχή σε mentoring sessions στο Μικρό Χρηματιστήριο (κατόπιν εγγγραφής), καθώς και τη δυνατότητα να απολαύσετε μοναδικά ποτά σε προνομιακή τιμή σε όλα τα συνεργαζόμενα bars του «Athens Fine Drinking» μέχρι και τις 27 Μαΐου.

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης κατανάλωσης το Athens Fine Drinking by World Class ανακοινώνει τη συνεργασία με το Taxiplon, παρέχοντας μαζί με το βραχιολάκι εισόδου, εκπτωτικό κουπόνι αξίας 5 ευρώ για την ασφαλή μετακίνησή σας το τετραήμερο 18-21 Μαΐου.

Ταυτόχρονα, συναρπαστικά διαδραστικά quiz και χρήσιμες συμβουλές σας περιμένουν, τόσο στο χώρο του Παλαιού όσο και Μικρού Χρηματιστηρίου, για να ενημερωθείτε για την υπεύθυνη κατανάλωση.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα mentoring sessions: Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, φροντίστε εγκαίρως για την εγγραφή σας είτε στην είσοδο του Παλαιού Χρηματιστηρίου, είτε ηλεκτρονικώς, στέλνοντας email στο info@athensfinedrinking.gr δηλώνοντας συμμετοχή στο session της επιλογής σας.

Η είσοδος στους χώρους Παλαιό Χρηματιστήριο & Μικρό Χρηματιστήριο επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια και το Athens Fine Drinking by World Class, επισκεφτείτε το: http://www.athensfinedrinking.gr ή κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή cliomuse app bit.ly/cliomuse και αναζητήστε την διαδρομή Αthens Fine Drinking.

