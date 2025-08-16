Ήρθε η στιγμή που φτάνεις στην παραλία, απλώνεις την πετσέτα σου, παστώνεσαι με αντηλιακό… και συνειδητοποιείς ότι ξέχασες κάτι βασικό; Ναι, εκείνη η μικρή τραγωδία που μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση. Γι’ αυτό και η σωστή beach bag δεν είναι απλώς μια τσάντα – είναι η κινητή μας καλοκαιρινή βάση, το στρατηγείο μας για χαλάρωση, άρα χρειάζεται και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Αντηλιακό – σε όλες του τις μορφές

Δεν φεύγουμε από το σπίτι χωρίς το αντηλιακό μας. Για το πρόσωπο, για το σώμα, για τα χείλη. Κι αν είσαι οργανωμένη, παίρνεις μαζί και ένα μικρό after sun γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σε χτυπήσει ο ήλιος.

Πετσέτα (ή και δύο)

Μια για να απλώσεις και μία για να σκουπιστείς. Bonus πόντοι αν είναι oversized, μαλακή και με ωραίο print. Έλα τώρα, να ‘χουμε και λίγο στυλ.

Γυαλιά ηλίου και καπέλο

Δεν είναι θέμα μόδας – είναι θέμα προστασίας. Τα γυαλιά πρέπει να έχουν φίλτρο UV, το καπέλο να καλύπτει καλά και αν είσαι του “fashion first”, διάλεξε κάτι που να ταιριάζει και με το μαγιό σου. Δεν ντρεπόμαστε να είμαστε κομψές, ούτε στην παραλία.

Νερό (πολύ νερό!)

Η αφυδάτωση είναι ύπουλη, ειδικά στην παραλία. Βάλε ένα μεγάλο παγούρι με παγωμένο νερό και φρούτα μέσα για γεύση. Αν θέλεις και λίγη πολυτέλεια, ένα μικρό ψυγειάκι για δροσερά ροφήματα είναι ό,τι πρέπει.

Βιβλίο ή περιοδικό

Οι πιο ωραίες ώρες της παραλίας είναι αυτές που χαζεύεις σελίδες με φόντο το κύμα. Είτε είσαι του μυθιστορήματος, είτε του gossip, πάντα κάτι να σε ξεκουράσει νοητικά.

Power bank

Αν θέλεις να ακούς μουσική, να βγάζεις stories ή να έχεις επαφή με τον κόσμο (χωρίς να ψάχνεις πρίζα στον ναυαγοσώστη), το power bank είναι σωτήριο.

Snacks

Φρούτα κομμένα, ξηροί καρποί, μπάρες δημητριακών… κάτι ελαφρύ που να σε κρατήσει χωρίς να χρειαστεί να κυνηγάς το καντίνα-truck για σουβλάκι.

Υγρά μαντηλάκια & αντισηπτικό

Χέρια καθαρά και χωρίς άμμο. Κανένα σχόλιο – απλώς απαραίτητα.

Ένα δεύτερο μαγιό & εσώρουχα

Για την επιστροφή, για να νιώσεις καθαρή, ή απλώς γιατί το πρώτο δεν στέγνωσε ποτέ. Δε θέλει πολλά-πολλά, απλώς πρόβλεψη.

Καλή διάθεση

ΟΚ, αυτό δε μπαίνει στην τσάντα, αλλά αν ξεχάσεις τα μισά και κρατήσεις μόνο αυτό, πάλι όμορφη θα είναι η μέρα σου.

Αν έχεις κι εσύ το δικό σου must-have που δε λείπει ποτέ απ’ την τσάντα της παραλίας, να μου το πεις! Γιατί κάθε beach bag είναι λίγο προσωπική υπόθεση, σαν μικρό καλοκαιρινό ημερολόγιο γεμάτο αναμνήσεις, άμμο και… ναι, λίγο αντηλιακό στα πάντα.