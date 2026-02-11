Στο κόσμο της mobile τεχνολογίας συνηθίζουμε να αναφερόμαστε σε tech specs, μνήμες RAΜ, benchmarks, 5G δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη και User Experiences που μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα της κινητής τηλεφωνίας, ενώ πολύ συχνά ακούμε για πολιτικές brands, marketing και μερίδια πωλήσεων. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη πιο «ζεστή» και διαφορετική πλευρά της τεχνολογίας, αυτή της κοινωνικής προσφοράς (γιατί καλά τα high-tech specs, αλλά πάντοτε στο επίκεντρο θα πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος). Η Motorola, εδώ και χρόνια έχει αναγνωρίσει τον ευρύτερο ρόλο που καλείται να παίξει η υψηλή τεχνολογία στις ζωές των ανθρώπων, αποτελώντας ένα brand που παραδοσιακά επενδύει σημαντικά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μάλιστα, στην περίπτωση της δεν μιλάμε απλώς για τυπικές δωρεές, αλλά για ουσιαστικές – βιωματικές παρεμβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ενέργεια: «Bouncing for Good», μια ξεχωριστή δράση σε συνεργασία με την Euroleague και το πρόγραμμα One Team, η οποία αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την mobile τεχνολογία, μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής αλλαγής και προσφοράς, ενός εργαλείου ενδυνάμωσης που μας φέρνει όλους πιο κοντά.

Η δράση “Bouncing for Good” που πραγματοποίησε πρόσφατα η Motorola στο κλειστό γήπεδο της Ζωφριάς των Άνω Λιοσίων, σε συνεργασία με το πρόγραμμα One Team της Euroleague, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα global brand μπορεί να αξιοποιήσει το εκτόπισμά του για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το εν λόγω event, να γνωρίσουμε τους αθλητές του προγράμματος και να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το πως η τεχνολογία μπορεί να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και να σκορπίσει παντού παιδικά χαμόγελα (γιατί πολύ απλά το γέλιο ενός παιδιού είναι… αξία ανεκτίμητη).

One Team & Motorola: Μια δυνατή συνεργασία!

Λίγα λόγια όμως για την σύμπραξη ανάμεσα στην Motorola και One Team… Το One Team αποτελεί τον επίσημο φορέα κοινωνικής ευθύνης της Euroleague από το 2012. Η φιλοσοφία του είναι απλή αλλά «ισχυρή»: το μπάσκετ δεν είναι μόνο ένα άθλημα, αλλά μια παγκόσμια γλώσσα που μπορεί να διδάξει πειθαρχία, σεβασμό και ομαδικότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, άτομα με αναπηρίες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η είσοδος της Motorola ως στρατηγικού εταίρου (Official Partner) έδωσε μια νέα διάσταση στο πρόγραμμα. Ενώ το μπάσκετ προσφέρει τη φυσική δραστηριότητα και την κοινωνικοποίηση, η Motorola προσφέρει τα ψηφιακά εργαλεία. Η πρωτοβουλία “Bouncing for Good” είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης, εστιάζοντας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης τόσο στον αθλητισμό όσο και στην τεχνολογία. Η Motorola, με το “Bouncing for Good”, καταφέρνει να τοποθετηθεί στην καρδιά της κοινότητας, καθώς η εν λόγω δράση έχει ήδη ταξιδέψει σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Μαδρίτη, Μιλάνο, Λονδίνο), δημιουργώντας ένα δίκτυο προσφοράς που υπερβαίνει τα σύνορα.

Από τη Θεωρία στην… Πράξη!

Τηρώντας την παράδοση των προηγούμενων δράσεων «Bouncing for Good», το event στη Ζωφρία δεν ήταν μια απλή παρουσίαση, αλλά το κλειστό γήπεδο μπάσκετ μετατράπηκε σε έναν χώρο χαράς και παιχνιδιού για τα παιδιά του 3ού Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων. Ήταν μια ολοκληρωμένη ημέρα δράσης γεμάτη χαρούμενα πρόσωπα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πολλά positive vibes! Το πρωινό ξεκίνησε με ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο από προπονητές του προγράμματος One Team της Euroleague Basketball, όπου τα παιδιά έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες μάθησης βασισμένες στο μπάσκετ, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας, του σεβασμού και της επιμονής. Με την υποστήριξη της τεχνολογίας της Motorola, το εργαστήριο συνδύασε τη δημιουργικότητα με το παιχνίδι, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκφραστούν και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες ζωής.

To κερασάκι στην τούρτα φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί η παρουσία 4 μεγάλων προσωπικοτήτων από τον κόσμο του μπάσκετ, καθώς οι Σάσα Βεζένκοφ και Σακίλ Μακίσικ (αθλητές της ΚΑΕ Ολυμπιακός) και οι Χουάντσο Ερνάνγκόμεθ και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (αθλητές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός), χάρισαν μοναδική λάμψη στο event. Οι 4 αθλητές ως One Team Ambassadors υπέγραψαν περισσότερες από 100 μπάλες και αυτόγραφα στους τυχερούς μικρούς φίλους του μπάσκετ, απάντησαν στις ερωτήσεις τους και σούταραν τρίποντα από την σέντρα του γηπέδου!

Για πολλά από τα παιδιά (αλλά και τα λίγο… μεγαλύτερα παιδιά) που βρέθηκαν στο κλειστό της Ζωφριάς, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα, καθώς δεν συμβαίνει και κάθε μέρα να γνωρίζεις από κοντά που βρίσκονται στην ελίτ του παγκοσμίου μπάσκετ και αποτελούν σημείο αναφοράς με την στάση, τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό τους.

Μια δράση που «σκοράρει» στις καρδιές μας!

Πέρα όμως από το “glamour” και της λάμψης της παρουσίας των star παικτών, η Motorola όχι μόνο στο πρόσφατο event, αλλά ευρύτερα έχει μάθει να κάνει focus στην ουσία. Οι δράσεις της συνοδεύονται συχνά από δωρεές τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία ή κοινωνικές δομές που υποστηρίζουν το πρόγραμμα One Team. Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβαση αποκτά διάρκεια, καθώς τα στελέχη της θεωρούν ότι η πρόσβαση σε σύγχρονες συσκευές και στο διαδίκτυο είναι πλέον βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η Motorola, μέσω του “Bouncing for Good”, βοηθά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος (digital divide) σε περιοχές που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Κλείνοντας το εν λόγω αφιέρωμα, είναι σαφές ότι η δράση της Motorola και της Euroleague One Team αποτελεί ένα επιτυχημένο μοντέλο σύμπραξης μεταξύ του αθλητικού και του τεχνολογικού τομέα. Η καινοτομία δεν αφορά μόνο τα foldables ή την τεχνητή νοημοσύνη, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας. Το “Bouncing for Good” στη Ζωφριά ήταν μια υπενθύμιση ότι όταν η μπάλα χτυπά στο παρκέ και η τεχνολογία δίνει το «παρών», το αποτέλεσμα είναι πάντα υπέρ της κοινωνίας.

Πολλά πολλά μπράβο τόσο στη Motorola όσο και στη Motorola Greece για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση!