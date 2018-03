ONLY THE BRAVE – SILVER EDITION

ONLY THE BRAVE – SILVER EDITION

Το εμβληματικό ανδρικό άρωμα Only The Brave της Diesel επανέρχεται με μια ολοκαίνουργια και συλλεκτική συσκευασία: Only The Brave Silver Edition.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το χαρακτηριστικό μπουκάλι σε σχήμα γροθιάς και η εξωτερική συσκευασία του Only The Brave υιοθετούν μια ασημένια λάμψη που συμβολίζει τη δύναμη, τη ζωντάνια και την αυθεντική πολυτέλεια. Πιο αρρενωπό από το χρυσό ή την πλατίνα,το ασήμι συμβολίζει τον ηρωικό φουτουρισμό: είναι το χρώμα των διαστημόπλοιων και των super heroes, των μνημείων και των μεταλλίων –η πατίνα της νίκης, μόνο για τους γενναίους.

Σαν στοχασμός πάνω στο θέμα του θάρρους, αυτό το άρωμα βασίζεται σε δυνατές, ζεστές νότες κεδρόξυλου και ρυτινών,οι οποίες συνδυάζονται με τον έντονο αισθησιασμό μιας συμφωνίας δέρματος.

Ακολουθεί η λαμπερή φρεσκάδα του αιθέριου ελαίου λεμονιού Primofiore που ενώνεται με αιθέριο έλαιο μανταρινιού και στη συνέχεια το άρωμα γίνεται πιο βαθύ και πολύπλοκο με την πικάντικη αρμονία φύλλων κορίανδρου.

Στη βάση αυτού του τολμηρού αρώματος, μια καρδιά κεχριμπαρένιου λάβδανου συνδυάζεται με μια συμφωνία φύλλων βιολέτας.