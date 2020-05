Τις τελευταίες μέρες το ίντερνετ έχει γεμίσει με κέικ σε σχήμα …χαρτί τουαλέτας και μπισκότα που «φορούν« μάσκες. Ο κορωνοϊός φαίνεται πως έχει επηρεάσει κυριολεκτικά κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας, ενώ σε μερικούς φαίνεται πως έδωσε ακόμη και έμπνευση να κάνουν κάτι διαφορετικό.

Οι πιο δημιουργικοί χρήστες, μοιράστηκαν με χαρά τις δημιουργίες τους στα social media.

Μπορούμε να πούμε με σιγουριά πλέον ότι το χαρτί τουαλέτας ήταν ο μεγάλος star της πανδημίας.

Somebody suggested my wife should make a toilet paper cake. So she did. pic.twitter.com/8aqoRRevMb — Michael Harris (@MichaelH_PhD) April 1, 2020

Εσείς θα τρώγατε ένα τέτοιο κέικ;

🧻QUARANTINE CAKES!🧻 If I’m stuck inside, I want cake!!! Quarantine Cakes are available for pickup in Naples this… Δημοσιεύτηκε από Sweetified στις Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

I made a toilet paper cake today, we need more things that make us smile 😄 pic.twitter.com/bjQvFRMFR4 — KittyCatCakes (@Kittycatcakes_) March 21, 2020

Apparently Albertson's grocery store has a sense of humor. A poop cupcake and toilet paper cake pic.twitter.com/b8gaBgOsIO — Stone (@stonecold2050) March 31, 2020