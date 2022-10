Γιορτάζοντας την εξυπηρέτηση πελατών με ομαδικό πνεύμα

και μοναδικές δράσεις για όλη την ομάδα efood.

Από τις 3 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών 2022, το efood διοργανώνει μια σειρά δράσεων για την ομάδα του, με σκοπό να γιορτάσει αλλά και να επιβραβεύσει τους ανθρώπους, που κάθε μέρα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης των χρηστών και των συνεργαζόμενων καταστημάτων της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας delivery στην Ελλάδα. Στο efood η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί βασικό κομμάτι της κουλτούρας αλλά και της λειτουργίας της εταιρείας. Είναι ταυτόχρονα βασικός προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των δεκάδων χιλιάδων καθημερινών χρηστών της πλατφόρμας του.

Με ομαδικό πνεύμα και hashtag #wearetheefooders, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην καρδιά της λειτουργίας του efood θα αρχίσουν δυναμικά την εβδομάδα τους με τον αγαπημένο Chef όλων, Άκη Πετρετζίκη, ο οποίος θα ετοιμάσει ένα lunch menu, με μοναδικές γεύσεις, για τους efooders. Ο αθλητής υπεραποστάσεων και εξερευνητής Μάριος Γιαννάκου, θα βρεθεί στο efood με σκοπό να μεταδώσει στην ομάδα του efood έμπνευση και κίνητρο, μοιράζοντας τις εμπειρίες του μαζί τους, μέσα από ένα motivational talk για το πώς μπορεί κάποιος να κυνηγήσει τα όνειρά του και τους στόχους του. Οι τετράποδοι φίλοι του efood δε θα μπορούσαν να μη δώσουν το παρών στην Εβδομάδα Εξυπηρέτησης πελατών. Με τη δράση Bring your Dog to Work Day, τα αγαπημένα κατοικίδια του efood θα περάσουν μία αξέχαστη ημέρα παρέα με τους ‘ανθρώπους’ τους, ενώ ο εκπαιδευτής Γιώργος Μουράτος θα μιλήσει στο efood σχετικά με την εκπαίδευση των δίποδων, ενημερώνοντας τους ανθρώπους της efood για το πως θα χτίσουν μία όμορφη σχέση με το κατοικίδιο τους. Παράλληλα, η ομάδα efood θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ενώ οι καλύτερες αναμνήσεις θα δημιουργηθούν με το κλείσιμο της Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς ολοκληρώνοντας τον κύκλο των δράσεων το efood θα διασκεδάσει με φαγητό, αλλά και καραόκε για τους πιο τολμηρούς. Τέλος, όλα τα μέλη της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν ακόμα καλύτερα μέσα από την παραγωγή διασκεδαστικών βίντεο. Κάθε ημέρα, ένα διαφορετικό τμήμα, θα προβάλει το δικό της Meet the Τeam Video, απαντώντας σε μία σειρά από πρωτότυπες και χιουμοριστικές ερωτήσεις.

Το efood αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική αγορά, το οποίο συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 20.000 καταστήματα, σε 100 πόλεις. Με βάση την τεχνολογία και την καινοτομία, στα 10 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, αναπτύσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του και διευρύνει τις κατηγορίες προϊόντων που διανέμει σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας του, καθημερινά. Τα δύο τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα, με την ανάδειξή του στην πρώτη τριάδα στον θεσμό Best Places to Work. Έχει εντάξει την κοινωνική προσφορά, ως αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της και μέσω του προγράμματος Love Delivered, στηρίζει περισσότερους από 30 φορείς ετησίως και συνδράμει σε διαφορετικούς κοινωνικούς σκοπούς.

