Η νότια πλευρά της πόλης είναι όμορφη όλες τις εποχές του χρόνου. Για μένα δεν συγκρίνεται τίποτα με το να απολαμβάνω ένα καλό γεύμα έχοντας θέα τη θάλασσα. Δεν είναι να απορείς λοιπόν γιατί τόσος κόσμος αντί να τρέχει στα σαλέ περνάει τις γιορτές στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Φέτος έχουμε βάλει στο μάτι το Matsuhisa Athens και την υπέροχη Japanese fusion κουζίνα του με τα ειδικά εορταστικά μενού για την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Μενού τα οποία έχουν επιμεληθεί φυσικά ο executive chef Τόνι Βρατσάνος και ο head chef της ζεστής κουζίνας, Θωμάς Κουράκος.

Highlights των εορταστικών μενού, στο Christmas Eve Omakase, η Beetroot Dry Miso Salad with Shrimps Sauté, το Slow Cooked Duck Breast with Wasabi Salsa και το Wagyu Aburi και στο New Year’s Eve Omakase, το Scallop Tataki with Jalepeno Dressing and XO salsa, το Langoustine Dumpling Nobu Style with Foie Gras Sauce και το Char-grilled Jumbo Shrimp with Bottarga Butter Miso, δημιουργίες που απογειώνουν γευστικά τα φετινά ρεβεγιόν.

Φαγητό χωρίς κρασί δεν γίνεται, οπότε θα συνοδεύσουμε το γεύμα μας είτε με τον αφρώδη οίνο Ferrari Perle είτε με κάποιο κρασί από την πλούσια wine list του εστιατορίου. Μετά το φαγητό φυσικά, μπορούμε να απολαύσουμε κι ένα χριστουγεννιάτικο κοκτέιλ –Red Christamas ή Hot Butter Toddy– στο μπαρ UMI by Matsuhisa Athens.

Εσύ ακόμα να κάνεις κράτηση;

Info: Matsuhisa Athens, Astir, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, 210 896 0510

* Για το μενού της Παραμονής Χριστουγέννων ισχύει η τιμή των 130€ / άτομο και για το μενού της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ισχύει η τιμή των 150€ / άτομο. Η επιλογή της φιάλης Ferrari Perle είναι προαιρετική και ισχύει η τιμή των 120 €.