Η Cîroc Ultra Premium Vodka, μαζί με την κορυφαία Ελληνίδα pop star της γενιάς της Ελένη Φουρέιρα συνεχίζουν να γιορτάζουν την κάθε στιγμή του καλοκαιριού: με ζωντάνια, τόλμη και παιχνιδιάρικη πολυτέλεια,στο φαντασμαγορικό σόου του Reborn Tour

Παρασκευή 16 Ιουνίου, στις 21:00

Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς

Μετά τη sold out εμφάνιση στην Αθήνα και με serious in the making, playful in the living διάθεση, η μοναδική καλλιτέχνιδα Ελένη Φουρέιρα και η εκλεπτυσμένη Cîroc Vodka, φέρνουν την απόλυτη γιορτή του καλοκαιριού και στη Θεσσαλονίκη.

Με φρέσκια, απαλή και φρουτώδη γεύση, η Cîroc ultra premium vodka, αποτελεί την ιδανική πρόταση για να συνοδεύσει κάθε γιορτινή στιγμή του καλοκαιριού!

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει μουσική, χορός και γιορτή.

Η Cîroc Vodka αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό: την απόλαυση της ζωής μέσα από κάθε εορταστική στιγμή!

Let’s celebrate με CÎROC!

Instagram: @cirocvodka