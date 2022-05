COSMOSSPORT X TECHNOGYM δημιουργούν το Fit5, το πρώτο POP UP Connected Personal Boutique Studio στην καρδιά της Αθήνας!

Στο All Day Athlete Κατάστημα της Cosmossport, Ερμού 65, στον 5o όροφο, με μοναδική θέα την Ακρόπολη δημιουργήθηκε το Fit5, ένα πρότυπο POP UP Personal Boutique Studio εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας της TECHNOGYM.

To Fit5 με τον state of the art ΤΕCHNOGYM εξοπλισμό του, έχει στόχο να προσφέρει μια μοναδική fitness εμπειρία στους επισκέπτες του. Ο smart εξοπλισμός σε συνδυασμό με τις ψηφιακές καινοτόμες υπηρεσίες της TECHNOGYM, υπόσχονται να καλύψουν στο έπακρο τις ανάγκες του σύγχρονου ασκούμενου.

Mέσα από activation και διαγωνισμούς θα υπάρξουν τυχεροί που θα κερδίζουν personal training πακέτα. Ενώ παράλληλα όλοι, κατεβάζοντας εντελώς δωρεάν το ΜΥWELLNESS app μέσα από την σελιδα www.cosmossports.gr/fit5 , μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τους με την βοήθεια του smart coach το δικό τους προπονητικό πρόγραμμα, να παρακολουθήσουν on demand premium classes, να πάρουν μέρος σε fitness challenges και φυσικά να κάνουν κράτηση για τα mini groups και τα smart stations του Fit5.

Το MYWELLNESS App, το απόλυτο wellness application για επαγγελματίες του κλάδου από την Technogym, θα γίνει το αγαπήμενο fitness app για τα μέλη του FIT5 καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να καταχωρούν όλα τους τα προπονητικά δεδομένα και παράλληλα να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται από τον trainer τους σε live χρόνο. Πώς γίνεται αυτό; Mε την χρήση του MYWELLNESS App, ο ασκούμενος έχει μπορεί να συγκεντρώνει δεδομένα από όλα τα wellness/fitness apps (Polar, Garmin, Strava, Under Armour Run) που είναι συνδεδεμένος. Έτσι, συλλέγοντας δεδομένα απο indoor ή outdoor προπονήσεις, ο trainer “ακολουθεί” το wellness ταξίδι του κάθε μέλους και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει εξατομικευμένα προγράμματα και θέτει υλοποιήσιμους στόχους.

Το νέο αυτό ψηφιοποιημένο μοντέλο εκγύμνασης, που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων αφού…

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ τον ασκούμενο μέσω ειδικών μετρήσεων και tests

τον ασκούμενο μέσω ειδικών μετρήσεων και tests ΘΕΤΕΙ τους ΣΤΟΧΟΥΣ , σύμφωνα με τις ανάγκες του

, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ προπονητικά πλάνα

προπονητικά πλάνα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ τις επιδόσεις του, μέσω biofeedback και προπονητικών δεδομένων και τέλος

τις επιδόσεις του, μέσω biofeedback και προπονητικών δεδομένων και τέλος ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΕΙ & ΘΕΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ, αφότου συγκεντρώσει έναν κύκλο δεδομένων.

Ένα διαδραστικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στα δεδομένα του τελικού χρήση, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του, αφού πια έχει τον τρόπο να παρακολουθεί με πολύ απλό τρόπο και ο ίδιος την εξέλιξή του.

Αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς την εμπειρία του Fit 5 κατεβάστε το MYwellness App από την σελίδα www.cosmossports.gr/fit5

Mάθετε περισσότερα για το Connected Personal Boutique Studio στην καρδιά της Αθήνας!

Τα COSMOSSPORT και η TECHNOGYM επικοινωνούν την δημιουργία του πρώτου Connected Personal Boutique Studio μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό στο Instagram όπου 2 τυχεροί θα κερδίσουν από 10 ωριαίες προπονήσεις με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Δανάη Βαρθολομάτου και θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την μοναδική εμπειρία του Fit 5.