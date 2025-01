Ο Φεβρουάριος έρχεται δυναμικά στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει τη 2η σεζόν του «1923», του all-star prequel της σειράς «Yellowstone». Με δημιουργό τον Τέιλορ Σέρινταν (Yellowstone, Landman, Tulsa King), η σειρά ακολουθεί μια γενιά της οικογένειας Ντάτον στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στις ανυπέρβλητες προκλήσεις της εποχής. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Χάρισον Φορντ και τη βραβευμένη με Oscar Έλεν Μίρεν.

Πρεμιέρα στην COSMOTE TV θα κάνει και ο 3ος κύκλος του ανατρεπτικού και υποψήφιου για 10 Emmy «Yellowjackets», που υπόσχεται να αποκαλύψει ακόμα περισσότερα σκοτεινά μυστικά. Λαμπερές προσθήκες στο καστ της νέας σεζόν είναι η βραβευμένη με 2 Oscar Χίλαρι Σουάνκ (Million Dollar Baby, P.S. I Love You) και ο Τζόελ ΜακΧέιλ (Community), ενώ στη σειρά συμμετέχει και ο Ελάιτζα Γουντ, γνωστός και ως «Φρόντο» από την τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Τον Φεβρουάριο οι τηλεθεατές θα βρουν, επίσης, στο πρόγραμμα της COSMOTE TV τον 2ο κύκλο του θρίλερ «No Man’s Land», που διαδραματίζεται στην εμπόλεμη ζώνη της Συρίας, όπως και την 3η σεζόν του ιατρικού δράματος «Sky Med». Η ατζέντα του μήνα περιλαμβάνει, ακόμη, τη γαλλική σειρά «Carpe Diem», με έναν άνδρα αποφασισμένο να αποδείξει την αθωότητά του, μετά από 17 χρόνια άδικης φυλάκισης.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Φεβρουαρίου:

Sky Med (3η σεζόν)

Πρόκειται για ένα ιατρικό δράμα διαφορετικό από τα συνηθισμένα, καθώς η δράση του εκτυλίσσεται κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα. Νεαροί νοσηλευτές και πιλότοι αεροδιακομιδών επιχειρούν επείγουσες διασώσεις ανθρώπων κάτω από αντίξοες συνθήκες στον βόρειο Καναδά.

Πρεμιέρα : Πέμπτη 13/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Carpe Diem

Ο Τομ Βιλενέβ, κατηγορούμενος άδικα για τη δολοφονία της συζύγου του, αποφυλακίζεται μετά από 17 χρόνια. Έχοντας σπουδάσει νομική στη φυλακή, επιστρέφει ως δικηγόρος πλέον, για να αποδείξει την αθωότητά του και να βρει τον αληθινό ένοχο.

Πρεμιέρα : Σάββατο 15/2, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Yellowjackets (3η σεζόν)

Το 1996 μια ποδοσφαιρική ομάδα μαθητριών ταξιδεύει στο Σιάτλ για ένα τουρνουά ποδοσφαίρου. Το αεροπλάνο τους συντρίβεται μέσα στην άγρια φύση και τα μέλη της ομάδας που επέζησαν, ωθούνται να κάνουν φρικτά πράγματα για να επιβιώσουν. Η ιστορία εξελίσσεται παράλληλα σε δυο διαφορετικές περιόδους – το 1996 και το 2021. Ο 3ος κύκλος έρχεται και φέρνει μαζί του σοκαριστικές αποκαλύψεις που θα καθηλώσουν.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 15/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

No Man’s Land (2η σεζόν)

Με φόντο το πολεμικό τοπίο της Συρίας, η σειρά ακολουθεί έναν άνδρα που αναζητά την αγνοούμενη αδερφή του. Εκεί, μπλέκεται σε έναν επικίνδυνο κόσμο, όπου μια γυναικεία ένοπλη ομάδα αντίστασης, μάχεται ενάντια στον ISIS.

Πρεμιέρα: Κυριακή 23/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

1923 (2η σεζόν)

Στη Μοντάνα των αρχών του 20ου αιώνα, μια γενιά της οικογένειας Ντάτον έρχεται αντιμέτωπη με τις ανυπέρβλητες προκλήσεις της εποχής, όπως η ξηρασία, η ποτοαπαγόρευση και η επικείμενη παγκόσμια οικονομική ύφεση. Στα νέα επεισόδια, οι Ντάτον βιώνουν έναν χειμώνα γεμάτο κινδύνους και απρόβλεπτες εξελίξεις. Ο Σπένσερ προσπαθεί να σώσει την οικογένεια και την περιουσία τους, ενώ η Αλεξάντρα ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να τον βρει και να ξαναχτίσουν τη σχέση τους.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 24/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

Τρεις ακόμα πρεμιέρες αυτόν το μήνα στην COSMOTE TV

Στην τηλεοπτική ατζέντα του μήνα συμπεριλαμβάνονται το θρίλερ «Scar», με την Ιρίνα να μεθοδεύει την εκδίκησή της ενάντια στη Ρωσική Μαφία (Σάββατο 8/2, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD) και το δράμα «Penelope», όπου μια 16χρονη αποξενωμένη από τον σύγχρονο πολιτισμό έλκεται από την άγρια φύση (Σάββατο 15/2, 18.30, COSMOTE SERIES MARATHON HD). Στις αφίξεις του Φεβρουαρίου συγκαταλέγεται, επίσης, και το crime drama «Erica», στο οποίο η ομώνυμη συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων επιστρέφει στην γενέτειρά της και εμπλέκεται σε μια φρικτή εγκληματική υπόθεση (Σάββατο 22/2, 18.45, COSMOTE SERIES MARATHON HD).

Homicide: Life on Street | Η σειρά – ορόσημο του αστυνομικού δράματος στην COSMOTE TV

Η COSMOTE TV φιλοξενεί τους 6 κύκλους της βραβευμένης με 4 Primetime Emmy σειράς του 1993 «Homicide: Life on Street». Το κορυφαίο αστυνομικό δράμα ακολουθεί τη δράση μιας μονάδας του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και την προσπάθειά της να διατηρήσει την τάξη στους σκληρούς δρόμους της Βαλτιμόρης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Αντρέ Μπράουερ (Brooklyn Nine-Nine) και τον Ρίτσαρντ Μπέλζερ (Law & Order: Special Victims Unit, Scarface), ενώ μεγάλα ονόματα, όπως ο βραβευμένος με Oscar Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο Στιβ Μπουσέμι (Fargo, Boardwalk Empire) και η Λίλι Τόμλιν (9 to 5, Grace and Frankie) εμφανίζονται ως guest stars. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1/2 και θα προβάλλεται καθημερινά με διπλό επεισόδιο (19.00, COSMOTE SERIES HD).