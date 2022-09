CU BY THE TRAIN, το μεγαλύτερο Party του Σεπτεμβρίου από το CU & το Studio 24

To CU συνεργάζεται με το Studio 24 και φέρνουν το CU by the Train: FIRST EPISODE, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου για το μεγαλύτερο post–summer party της χρονιάς. Οι DISPLAY, ROBIN & MARCH θα καταλάβουν τα decks στις Παλιές Ράγες ΟΣΕ, στον Πειραιά, σε έναν unexpected χώρο με αμέτρητες εκπλήξεις και αμείωτο χορό.

Βαγόνια από τη δεκαετία του 1870 μέχρι και σήμερα θα μπλεχτούν με neon φώτα και φουτουριστικές επιρροές, ενώ βιντεοπροβολές και όλα τα μουσικά party anthems που έγραψαν ιστορία θα παίζουν all night long. Παράλληλες δράσεις, dance shows και laser lights έρχονται να συμπληρώσουν το party hard attitude της βραδιάς και να μας ταξιδέψουν στο πιο ατμοσφαιρικό location της πόλης.

Το CU BY THE TRAIN διοργανώνεται, έχοντας ως βασικό στόχο την ασφαλή διασκέδαση για όλους και έχει συμμορφωθεί πλήρως με τα μέτρα κατά της μετάδοσης του Covid-19.

Ραντεβού στις Παλιές Ράγες ΟΣΕ (Υμηττού 43, Πειραιάς) το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη, γι’ αυτό θα τεθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ