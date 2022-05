Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μάθαμε σήμερα, καθώς ο Δάκης, ένας από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές που για περισσότερα από 50 χρόνια συντρόφευσε με τη φωνή του τα ρομαντικά ταξίδια μας, δυστυχώς δεν βρίσκεται εν ζωή. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε σήμερα για το αιώνιο ταξίδι σε ηλικία 79 ετών, νικημένος από την επάρατο νόσο. Τα τελευταία χρόνια ο Δάκης έδινε μια γενναία πάλη για την υγεία του, με αξιοπρέπεια, υπομονή και δύναμη, ωστόσο δεν κατάφερε τελικά να βγει νικητής αφήνοντας τηγν τελευταία του πνοή σε ιδιωτική κλινική των Βορείων Προαστίων.

Το κανονικό του όνομα ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης, και άφησε εποχή στο ελληνικό τραγούδι με μεγάλες επιτυχίες που τραγουδιούνται ακόμα και σήμερα. Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκινά να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων. Παράλληλα, το 1964 έβγαλε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά. Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα Ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά» όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές της εποχής. Επιπλέον, ποιος θα ξεχάσει και τα αγαπημένα “Tu veux ou tu veux pas” και “monsieur cannibal”.

Αξιοσημείωτη ήταν η δισκογραφική παρουσία του και στα 80s – 90s, περίοδο κατά την οποία ο Δάκης θα μείνει για πάντα στη μνήμη των σημερινών 30+ με αξέχαστες επιτυχίες όπως το “Αλαλούμ”, “Μαρίνα”, “Θωρακισμένη Μερσέντες” και “Τσάι με Λεμόνι στο Μπαλκόνι”. Ο Δάκης ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά της ελληνικής δισκογραφίας, ένας καλλιτέχνης που ξεχώρισε για το ήθος του και έγινε αγαπητός από όλους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…