Έχοντας σημειώσει μεγάλη επιτυχία πέρυσι, με περισσότερους από 1.200 συμμετέχοντες, η ετήσια διάσκεψη DECENTRALIZED, η οποία έχει καταστεί η κορυφαία του τομέα στην Ευρώπη, επιστρέφει φέτος περισσότερο αναβαθμισμένη, αναλύοντας τα επόμενα ουσιαστικά βήματα προς ένα «Αποκεντρωμένο Μέλλον».

Το συνέδριο (που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αθήνα) θα επικεντρωθεί φέτος στις χρήσεις και εφαρμογές του Blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, σε δημόσια διοίκηση και οργανισμούς, αλλά και στην καθημερινότητά όλων μας.

Τo συνέδριο DECENTRALIZED διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης ενασχόλησης του με την τεχνολογία Βlockchain, σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. To Institute For the Future (IFF), μέσω του οποίου διοργανώνεται, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με σκοπό να συγκεντρώσει κάτω από μία στέγη όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου γύρω από τις λεγόμενες εκθετικές τεχνολογίες (exponential technologies).

Το φετινό συνέδριο χωρίζεται σε τρεις ενότητες (tracks): Επιχειρήσεις (Business), Τεχνολογία (Technology) και Ακαδημαϊκή Έρευνα (Academia), και θα συγκεντρώσει πέραν των 100 διεθνούς εμβέλειας ομιλητές και πάνω από 50 εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ως χορηγοί και εκθέτες, οι οποίες θα παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Ο ορισμός του blockchain μπορεί να είναι σχετικά απλός, όμως για να περιγράψουμε όλα τα χαρακτηριστικά του, χρειάζονται πολλές ώρες, ενώ οι δυνατότητες του δεν έχουν ακόμα εξερευνηθεί πλήρως. Κάποιοι το προσδιορίζουν ως εξελιγμένο σύστημα βάσεων δεδομένων με online υπόσταση, άλλοι το αντιλαμβάνονται μέσω των δημοφιλέστερων εφαρμογών του. Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε ολοκληρωμένα και σφαιρικά γι’ αυτό, από τους επίλεκτους εξειδικευμένους ομιλητές του συνεδρίου Decentralized.

Στον πυρήνα του, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του blockchain είναι η ασφάλεια. Αυτό δεν βρίσκει εφαρμογή μόνο στα κρυπτονομίσματα, όπως το BitCoin, αλλά και σε κάθε είδος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Μία οικονομική συναλλαγή που πραγματοποιείται σε υποδομή blockchain, μπορεί να προσφέρει καλύτερη παρακολούθηση των επιμέρους ενεργειών, της πορείας, και του αποστολέα / παραλήπτη. Συμφέρει όμως να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα; Πόσο σταθερή είναι η αξία τους; Πως μπορείτε να τα αποκτήσετε; Οι απαντήσεις θα δοθούν από τους ειδικούς στο βήμα του συνεδρίου Decentralized.

Το καλό με το blockchain είναι ότι δεν πρόκειται για μία τεχνολογία που υπάρχει απλά…για χάρη της τεχνολογικής εξέλιξης. Έχει χειροπιαστές εφαρμογές σε κάθε πτυχή των σημερινών επιχειρήσεων. Πρώτον, στις οικονομικές υπηρεσίες, όπως είπαμε, οι οποίες απλοποιούνται αλλά και ενισχύονται όσον αφορά την ασφάλεια τους. Δεύτερον, στο fleet management, όπου και εκεί παίζουν σημαντικούς ρόλους η παρακολούθηση, η προτεραιότητα και η ασφάλεια. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες μπορούν με τον ίδιο τρόπο να επωφεληθούν από το blockchain. Βέβαια είναι μία λύση κατάλληλη για σχεδόν όλους τους καίριους τομείς μίας χώρας, όπως η υγεία, η γεωργία, η ενέργεια, κτλ. Ανεξάρτητα λοιπόν από τον τύπο επιχείρησης όπου εργάζεστε, δημόσια ή ιδιωτική, αξίζει να παρακολουθήσετε το συνέδριο Decentralized για να μάθετε πως μπορείτε να την αναπτύξετε σε βιώσιμη μορφή για τον 21ο αιώνα.

Δεν είναι καθόλου υπερβολικό όταν λέμε ότι το blockchain είναι το μέλλον, ειδικά εφόσον πολλές από τις εφαρμογές του, δεν έχουν ακόμα τύχει πλήρους εκμετάλλευσης. Έτσι, μία σταδιοδρομία σε αυτό τον τομέα είναι σίγουρο ότι μπορεί να εξασφαλίσει σε κάποιον μία επιφανή θέση στην αγορά της πληροφορικής. Πως ξεκινάτε όμως τις σπουδές και την εκπαίδευση σας πάνω στο blockchain; Ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς φορείς που προσφέρουν σπουδές σε αυτό το αντικείμενο, είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, αποτελεί incubator για μία γενιά που θα θεωρεί το blockchain μέρος της καθημερινότητας – όπως δηλαδή πρέπει να είναι.

Στο συνέδριο DECENTRALIZED, το λόγο έχουν ειδικοί στο θέμα του blockchain, που γνωρίζουν το αντικείμενο από κάθε πτυχή του. Έτσι η λίστα των ομιλητών περιλαμβάνει στελέχη της αγοράς πληροφορικής, καθηγητές της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, και φυσικά θεσμικούς παράγοντες. Μεταξύ των φετινών κεντρικών ομιλητών είναι οι εξής:

W. Scott Stornetta: Θεωρείται ως ένας από τους «πατέρες» του blockchain, με το έργο του να έχει αναφερθεί τρεις φορές στα διαδικτυακά γραπτά (bitcoin design paper) των Satoshi Nakamoto.

Adam Back: Εφευρέτης της Hashcash και συνιδρυτής / διευθύνων σύμβουλος της Blockstream

Silvio Schembri, Υφυπουργός Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ψηφιακής Οικονομίας και Καινοτομίας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Μάλτας.

Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ευρωκοινοβούλιο (STOA).

Perianne Boring, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ψηφιακού Εμπορίου.

Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος.

Επιπρόσθετα, το DECENTRALIZED 2019 θα παρουσιάσει δυο παράλληλα ολοήμερα εργαστήρια πριν από την έναρξη του:

Το Corda Bootcamp , το οποίο συνδιοργανώνεται από την R3 και απευθύνεται σε όσους θέλουν να μάθουν για την πλατφόρμα Corda blockchain, καθώς και σε μηχανικούς blockchain που επιδιώκουν να αναπτύξουν τη δική τους εφαρμογή Corda (CorDapp).

, το οποίο συνδιοργανώνεται από την R3 και απευθύνεται σε όσους θέλουν να μάθουν για την πλατφόρμα Corda blockchain, καθώς και σε μηχανικούς blockchain που επιδιώκουν να αναπτύξουν τη δική τους εφαρμογή Corda (CorDapp). Το εργαστήριο Hyperledger, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Hyperledger, θα παρέχει πρακτική εμπειρία στην πιο δημοφιλή πλατφόρμα στον κόσμο για την επιχειρηματικότητα στον τομέα του blockchain.

Ο αυξανόμενος αριθμός χορηγών, εκθετών και υποστηρικτών του DECENTRALIZED 2019, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και η Κυβέρνηση του Καναδά, καθώς επίσης και σημαντικοί οργανισμοί όπως η Eurobank Greece, ο Stelios Americanos & Co. LLC, η Zilliqa, η PumaPay, η Obyte, και τώρα πλέον η BitShares, θα παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο.

Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν πάνω από 1.500 σύνεδροι, στην πλειοψηφία τους στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και ακαδημαϊκοί, ερευνητές και φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο DECENTRALIZED 2019, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.decentralized.com