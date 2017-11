H Max Factor, το πλέον αγαπητό brand μακιγιάζ στον κόσμο, εγκαινιάζει το νέο της corner στο attica, Golden Hall και σας καλεί σε ένα εντυπωσιακό Corner Opening Event γεμάτο δώρα και εκπλήξεις! Αυτή τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, από τις 13:00 έως και τις 19:00, στο corner της Max Factor στο attica, Golden Hall οι make-up artists του αγαπημένου brand θα σας αποκαλύψουν το μυστικό για βλεφαρίδες σα “στέμμα” με εντυπωσιακό όγκο, μήκος και απόλυτο διαχωρισμό με τη νέα Lash Crown Mascara.

Θα μοιραστούν μαζί σας πολύτιμα tips για ένα glamorous look για το φθινόπωρο αλλά και για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων που πλησιάζει. Θα σας προσφέρουν συμβουλές και make up sessions για να ζήσετε το Max Factor look. Δώρα Οι δέκα πρώτοι που θα επισκεφτούν το corner της Max Factor στις 13:00 και οι δέκα πρώτοι που θα το επισκεφτούν στις 17:00, θα κερδίσουν exclusive Max Factor δώρα. Max Factor H Max Factor, μία από τις πιο πρωτοποριακές εταιρίες καλλυντικών στον κόσμο, ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Max Factor, κοσμετολόγο από την Πολωνία. Ο Max Factor υπήρξε ο εφευρέτης του όρου της Χρωματικής Αρμονίας και της Διαγνωστικής στον τύπο δέρματος, εξατομικεύοντας το make-up ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας της κάθε γυναίκας, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και το χρώμα των μαλλιών της.

Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα και οι τεχνικές μακιγιάζ του Max Factor, κέρδισαν τα βραβεία Academy και προσέγγισαν πελάτες από το Χόλυγουντ, η φιλοσοφία του ιδρυτή της Max Factor ήταν ότι κάθε γυναίκα μπορεί να είναι λαμπερή εάν έχει στη διάθεσή της τα σωστά εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές του μακιγιάζ. Συνεχίζοντας την κληρονομιά του Max Factor, έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα make-up artists με επικεφαλής την Pat McGrath, τη σπουδαιότερη make-up artist στον κόσμο και Global Creative Design Director της Max Factor. Σήμερα, η Max Factor, αποτελεί τo Make-up των Make-up Artists με όραμα να προσφέρει τη δύναμη σε κάθε γυναίκα να νιώθει λαμπερή, δημιουργώντας το δικό της γοητευτικό στυλ.