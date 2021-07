Ωραία τα καλοκαιρινά κοκτέιλ, ωραίος ο πρωινός καφές αλλά θέλεις και άλλες επιλογές μέσα στην μέρα σου για να δροσιστείς. Ειδικά εάν δεν πίνεις αλκοόλ, είτε από προτίμηση, είτε επειδή έκανες εμβόλιο, είτε επειδή παίρνεις φαρμακευτική αγωγή και δεν κάνει, τότε ξεμένεις από επιλογές.

Εμείς, συγκεντρώσαμε μερικά από τα αγαπημένα μας παγωμένα ροφήματα, τα οποία και θα τιμήσουμε ιδιαιτέρως αυτό το καλοκαίρι. Το κοινό τους; Δεν έχουν αλκοόλ, είναι εδώ για να σε δροσίσουν τις ζεστές αυτές μέρες και είναι και απίστευτα γευστικά.

Το Fuzetea συστήνεται ξανά με περισσότερες γευστικές επιλογές χωρίς ζάχαρη, στην ανανεωμένη γκάμα του

Μετά το λανσάρισμά του το 2019, το Fuzetea επανασυστήνεται φέτος, μέσα από την ανανεωμένη No Sugar σειρά του και μια απλή, αλλά σημαντική αποστολή: να προσφέρει μια εκλεκτή εμπειρία απόλαυσης χωρίς ενοχές.

Έτσι, η γκάμα προϊόντων Fuzetea ανανεώνεται με νέες επιλογές παγωμένου τσαγιού χωρίς ζάχαρη & χωρίς θερμίδες, όμως το ίδιο γευστικές. Αυτή, ακριβώς, τη γευστική εμπειρία αποτυπώνει και το κεντρικό μήνυμα της φετινής καμπάνιας των no sugar γεύσεων με tagline «Απρόσμενη απόλαυση, χωρίς ζάχαρη και θερμίδες», και προσκαλεί όλους όσοι αναζητούν μια μοναδική εμπειρία δροσιάς να εντάξουν τα προϊόντα Fuzetea No Sugar στις επιλογές τους, ως τον πιο απολαυστικό σύμμαχο για κάθε μέρα.

Ανακάλυψε τον αγαπημένο σου συνδυασμό, ανάμεσα σε 4 απολαυστικές γεύσεις χωρίς θερμίδες: Black tea Ροδάκινο & Τριαντάφυλλο No Sugar, Black tea Λεμόνι & Λουίζα No Sugar, Green tea Passionfruit No Sugar και το νέο Green tea Λεμόνι No Sugar.

Απογειώστε το Καλοκαίρι σας με απολαυστικά δροσιστικές και αναζωογονητικές γεύσεις αποκλειστικά από τα Starbucks

Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι μέρες μας έχουν γίνει μεγαλύτερες, πιο φωτεινές και πιο ζεστές στην πόλη. Έτσι, προτείνουμε να δροσιστείτε σε ένα κατάστημα Starbucks, όπου θα απολαύστε ένα δροσιστικό Iced Tea, ένα γλυκό Frappuccino, έναν απαλό ή έντονο κρύο καφέ ή και τόσες άλλες νέες και κλασικές επιλογές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να ζητήσετε από τον δικό σας barista να σας ετοιμάσει το αγαπημένο σας ρόφημα για να σας δώσει την απαραίτητη ενέργεια, αναζωογόνηση και δροσιά που χρειάζεστε μέσα στην ημέρα σας.

Αναζωογονητικά Starbucks Refresha® Drinks

Η οικογένεια Starbucks Refresha® Drinks ανανεώνεται φέτος με τα πολυαναμενόμενα Strawberry Acai Refresha και Pink Coconut Refresha που αποτελούν τις επιλογές για όσους θέλουν να ξεδιψάσουν με ένα απολαυστικά δροσερό, ελαφρύ και γεμάτο φρεσκάδα φρουτένια γεύση ρόφημα. Πραγματικά φρούτα, προσφέρουν πραγματική δροσιά με κάθε γουλιά.

Νέο Strawberry Acai Starbucks Refresha ®

Νέο Pink Coconut Starbucks Refresha ®

Cool Lime Refresha ®

Παγωμένο Τσάι, Κάθε Ώρα της Ημέρας

Νέο Lemon Iced Tea

Νέο Peach Iced Tea

Caramel Coffee Brownie Frappuccino ®

Chocolate Coffee Crunch Frappuccino®

Μην ξεχνάτε: τις 30 Ιουλίου, γιορτάστε με τα Starbucks την Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας με 1+1 σε όλα τα Frappuccino®!

Νέο Red Bull σε ανατρεπτική γεύση καρπούζι

Με έμπνευση το ελληνικό καλοκαίρι, το πορτφόλιο του Red Bull εμπλουτίζεται με μια ακόμη μοναδική γεύση. Το Red Bull Red Edition είναι διαθέσιμο στη συσκευασία των 250ml και προσφέρει τα ίδια οφέλη και «φτερά» με το Red Bull.

Με τα χαρακτηριστικά χρώματα του κόκκινου, του ασημί και του πράσινου μπορείτε τώρα να το αναζητήσετε και να απολαύσετε την αναζωογονητική του γεύση. Το κόκκινο χρώμα του θα σας εκπλήξει και θα σας θυμίσει το κόκκινο χρώμα του πιο αγαπημένου φρούτου του καλοκαιριού.

Το Red Bull Red Edition είναι εδώ για να κάνει κάθε μέρα να θυμίζει καλοκαίρι! Απολαύστε το τώρα παγωμένο.

Δροσιστικός καφές με άρωμα… Τανζανίας

Ένας ακόμα σπάνιος Microfarm Project καταφτάνει στα καφεκοπτεία της Coffee Island. O 24ος κατά σειρά, Microfarm Project, έρχεται από την Αφρική για να μας χαρίσει μια ακόμα σπάνια γευστική εμπειρία και όπως όλοι οι, μοναδικοί, καφέδες στην Coffee Island, έτσι και ο νέος Tanzania Acacia, κρύβει τη δική του, μοναδική, ιστορία.

Καλλιεργείται στο χείλος του μεγαλύτερου ηφαιστειακού κρατήρα διεθνώς, του Ngorongoro, που αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Εκεί, σε ένα από τα υψηλότερα υψόμετρα στην Αφρική, 1.850 μέτρα από τη θάλασσα, βρίσκεται η φάρμα Acacia Hills από την οποία πήρε και το όνομα του ο 24ος Microfarm Project. Πρόκειται, για ένα από τα πιο ιδιαίτερα κτήματα καφέ στον κόσμο και μέρος ενός αμύθητου φυσικού πλούτου.

Ο Tanzania Acacia είναι ένας 100% Specialty Arabica καφές που κρύβει μέσα του την ομορφιά της άγριας ζωής της Αφρικής. Επεξεργασμένος με την υγρή μέθοδο και με το πολύπλοκο αρωματικό του προφίλ με τη λεβάντα, το σταφύλι, το λίτσι και τη μέντα, υπόσχεται να σου χαρίσει ένα μοναδικό «ταξίδι γεύσης».

Μη χάσεις λοιπόν την ευκαιρία να απολαύσεις άλλον έναν σπάνιο καφέ, μια γεύση που δε θα ξαναϋπάρξει. Ο Tanzania Acacia βρίσκεται ήδη στα καφεκοπτεία της Coffee Island, παράγγειλέ τον τώρα, μέσω του www.coffeeIsland.gr ή το My Coffee Island APP.

2 νέες Summer Cool γεύσεις από την HELL ENERGY

Αν τρελαίνεσαι για γλυκές γεύσεις, το νέο HELL BEACH PINK watermelon θα σε εντυπωσιάσει από την πρώτη γουλιά! Θα σου φέρει στο μυαλό τις καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές σου και θα σε στείλει ένα βήμα πιο κοντά στην αγαπημένη σου παραλία! Το νέο HELL BEACH PINK watermelon θα το βρεις στο κουτάκι με το έντονο ροζ χρώμα.

Το HELL BEACH NEON peach and lemon από την άλλη διαθέτει έναν φανταστικό συνδυασμό γεύσεων. Η γλυκιά γεύση του ροδάκινου σε συνδυασμό με την έντονη γεύση του λεμονιού θα κάνουν το καλοκαίρι σου πιο δροσερό! Θα βρεις το νέο HELL BEACH NEON peach and lemon στο κουτάκι με το νέο φανταστικό λαχανί χρώμα που θα ταιριάξει απόλυτα με το καλοκαιρινό σου λουκ.

Όλα τα ενεργειακά ποτά της HELL ENERGY περιέχουν την κλασική περιεκτικότητα σε καφεΐνη 32mg/100ml, 5 είδη βιταμινών Β, βρίσκονται συσκευασμένα σε ανακυκλωμένο κουτί αλουμινίου, ενώ δεν περιέχουν συντηρητικά.