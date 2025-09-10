Η πραγματική χαρά στη δουλειά δεν κρύβεται ούτε στο μέγεθος του μισθού σου ούτε στο πόσο «βαρύ» ακούγεται ο τίτλος που συνοδεύει το όνομά σου. Κρύβεται στο αν κάθε μέρα νιώθεις ότι αυτό που κάνεις έχει αξία.

Φαντάσου να ξυπνάς το πρωί και να μη χρειάζεσαι τρεις καφέδες για να σταθείς όρθιος μέχρι το μεσημέρι. Όχι επειδή κοιμήθηκες σαν μωρό, αλλά επειδή απλώς ανυπομονείς να βρεθείς στη δουλειά σου. Ακούγεται σπάνιο, ίσως και ουτοπικό, αλλά δεν είναι αδύνατο.

Μια μεγάλη έρευνα στην Εσθονία ήρθε να το αποδείξει. Αναλύθηκαν δεδομένα από περισσότερους από 59.000 ανθρώπους και 263 επαγγέλματα, μέσω του Estonian Biobank – μιας τεράστιας βάσης που συγκεντρώνει όχι μόνο βιολογικά δείγματα, αλλά και λεπτομέρειες για καριέρα, εισοδήματα, χαρακτήρα και επίπεδο ευτυχίας των συμμετεχόντων. Επικεφαλής της ομάδας ήταν η ερευνήτρια Kätlin Anni.

Το πιο εντυπωσιακό; Οι πιο ευτυχισμένοι επαγγελματίες δεν είναι οι CEO ή οι «μεγάλοι» του χρηματοπιστωτικού χώρου. Αντίθετα, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επαγγέλματα που βασίζονται στην προσφορά και στην προσωπική επαφή:

Θρησκευτικοί λειτουργοί

Αυτοαπασχολούμενοι

Βοηθοί ιατρικής

Ψυχολόγοι

Επαγγελματίες υγείας

Οδοντίατροι

Μαίες

Κομμωτές

Συγγραφείς

Επαγγέλματα που μπορεί να μην φαντάζουν εντυπωσιακά στο LinkedIn, αλλά δίνουν βαθύτερο νόημα, προσφέρουν χρησιμότητα και συνδέονται με ανθρώπους. Από την άλλη, η μελέτη ανέδειξε και τα πιο φθείροντα επαγγέλματα όπως σεκιουριτάδες, σερβιτόροι, ταχυδρόμοι και δάσκαλοι οδήγησης βρέθηκαν χαμηλότερα στην κατάταξη. Δουλειές γεμάτες πίεση, παράπονα και λίγη αναγνώριση.