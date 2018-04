Design Your Own Bow από τα ACCESSORIZE!

Design Your Own Bow από τα ACCESSORIZE!

Αυτή την άνοιξη, ένα από τα πιο αγαπημένα trends των 80s επιστρέφει στη μόδα, ταξιδεύοντάς μας πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Οι φιόγκοι στα μαλλιά είναι το απόλυτο hair trend και μπορεί να φορεθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στα μαλλιά των μικρών Accessorizers!

Στα ACCESSORIZE μπορεί να βρει κανείς κάθε λογής φιόγκους για τα μαλλιά, σε διαφορετικά μεγέθη, χρώματα, σχέδια και υφές, δίνοντας τη δυνατότητα στις μικρές fashionistas να πειραματιστούν με το στυλ τους και να αλλάξουν διάθεση κι εμφάνιση πολλές φορές μέσα στην ημέρα.

Για όσες, όμως, θέλουν να βάλουν τη δική τους χρωματιστή πινελιά στο hair trend της φετινής σεζόν, αρκεί μια επίσκεψη στα ACCESSORIZE Bow Corners! Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι μικρές Accessorizers μπορούν να φτιάξουν το φιόγκο των ονείρων τους. Πώς; Χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους, μολύβια, χρυσόσκονη, glitter και ό,τι άλλο βάλουν στο μυαλό τους, για να σχεδιάσουν τον δικό τους φιόγκο πάνω σε ξεχωριστές καρτέλες. Ο πιο ωραίος φιόγκος της κάθε ημέρας, θα κερδίσει δώρα αξίας 100 ευρώ από την παιδική συλλογή των ACCESSORIZE Angels & MONSOON Children

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε με τη μικρή σας τα παρακάτω καταστήματα ACCESSORIZE με τους ειδικά διαμορφωμένους “Design Your Own Bow” χώρους και να δημιουργήσετε με τη βοήθεια ειδικών τον πιο ευφάνταστο φιόγκο!

29/03-31/03: Θεσσαλονίκη (κατάστημα Τσιμισκή 70)

Μ. Τρίτη, Μ.Τετάρτη, Μ.Πέμπτη: Λάρισα (Ρούσβελτ 27α)

11/04 – 14/04: Ιωάννινα (Μιχαήλ Αγγέλου 24)

Just put a bow on it!

#DesignYourOwnBow #ACCESSORIZEGR

Follow us facebook | instagram