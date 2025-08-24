Με μεγάλη θλίψη έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα σε ηλικία 79 ετών. Ο δημοσιογράφος, πολιτικός και συγγραφέας άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Λάμπρος με ανάρτησή του στα socila media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα. Ήταν γιος των θρυλικών ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η καριέρα του ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία, όπου εργάστηκε ως συντάκτης, αρθρογράφος και διευθυντής σύνταξης σε πολλές εφημερίδες. Παράλληλα, ήταν γνωστός για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική του παρουσία.

Πολιτική σταδιοδρομία

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε το 2002, όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής. Στις εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν και δεν επανεξελέγη στις επόμενες εκλογές του 2007, παρέμεινε ενεργός στην πολιτική σκηνή, συμμετέχοντας στις εκλογές του 2009 με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.

Στις δημοτικές εκλογές του 2010 και του 2014, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Αθηνών. Το 2015, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, συμμετέχοντας στις βουλευτικές εκλογές της ίδιας χρονιάς.

Οικογένεια

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά, την Παυλίνα και τον Λάμπρο. Και τα δύο παιδιά του ακολούθησαν την πορεία του πατέρα τους στον χώρο των ΜΜΕ. Η Παυλίνα Κωνσταντάρα είναι σκηνοθέτης και ραδιοφωνική παραγωγός, ενώ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός.