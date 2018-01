Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι την έναρξη του 2ου διεθνoύς τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21-24 Φεβρουαρίου.

Με ρεκόρ συμμετοχών από 21 χώρες και με γκολφέρ από τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, έχουν σχηματιστεί ήδη οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο τουρνουά. Ο ανταγωνισμός θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος καθώς περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες είναι European Tour Players.

Μέσα από τις συμμετοχές αθλητών, υπάρχουν τρεις που θα κεντρίσουν εντονότερα το ενδιαφέρον. Ο Σκοτσέζος γκολφέρ Gordon Brand Jr, ο Αμερικανός με λιθουανική καταγωγή, πρώην καταξιωμένος καλαθοσφαιριστής Joe Arlauckas και ένας από τους κορυφαίους παίκτες ράγκμπι από τη Σκωτία και λάτρης του γκολφ, ο Thom Evans, θα τιμήσουν τη διοργάνωση με την παρουσία τους.

Ο Gordon Brand Jr ανήκει στην ελίτ των γκολφέρ με συμμετοχές σε πολλά τουρνουά, στα οποία μετράει 8 νίκες στο European Tour, 2 νίκες στο European Senior Tour και 2 νίκες στο Ryder Cup. Ο παλιός αστέρας του μπάσκετ Joe Arlauckas, απολαμβάνει το γκολφ ως ερασιτέχνης παίκτης, αλλά μετράει πολλούς τίτλους στο μπάσκετ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της Ευρωπαϊκού το 1995 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

To 2ο Messinia Pro-θα ενισχύσει τα «Παιδικά Χωριά SOS» με δύο τρόπους: α) Στο παιχνίδι Bowling με τίτλο: “A good cause to STRIKE”, οι παίκτες του τουρνουά που θα συμμετέχουν θα προσφέρουν 5 ευρώ. Κάθε παίκτης θα έχει δικαίωμα για δύο χτυπήματα με στόχο να ρίξει όσο πιο πολλές κορίνες μπορεί. Για όσες κορίνες πέσουν, ανάλογα ποσά θα προσφέρει στα «Παιδικά Χωριά SOS» το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, β) Online μέσω της ιστοσελίδας του Messinia Pro-Am: https://messiniaproam.costanavarino.com/charity.html

Οι γκολφέρ του Messinia Pro-Am θα διεκδικήσουν το 2ο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που δίνεται σε τουρνουά γκολφ στην Ευρώπη, που θα φτάσει στο σύνολο 50.000 ευρώ. Στο τουρνουά θα βραβευτούν επίσης οι 5 πρώτες ομάδες με την καλύτερη επίδοση, οι 3 καλύτεροι επαγγελματίες γκολφέρ, ενώ θα δοθεί φέτος το βραβείο hole-in-one. Επίσης για πρώτη φορά φέτος, οι αθλητές θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα σκορ που πραγματοποιούνται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο με τη νέα υπηρεσία live score στα golf buggies τους, στο Messinia Pro-Am.

Οι εκπλήξεις για τους γκολφέρ στη φετινή διοργάνωση δεν σταματούν εδώ, καθώς στο τουρνουά θα διεξαχθούν τρία θεματικά social events με live μουσική. Τα “All That Jazz” Welcome Cocktail Reception, το “Rock ‘n’ Roll” Charity Night καθώς και το “Shiny” Gala Dinner and Prize Giving Ceremony για το κλείσιμο του τουρνουά, με παρουσιαστές τον διεθνούς φήμης ηθοποιό Μάνο Γαβρά και την μουσικό και ηθοποιό με διεθνή καριέρα Έλενα Χαρμπίλα.

Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά είναι για ακόμα μία χρονιά η Aegean Airlines, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance. Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά είναι οι εταιρείες Vodafone, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και MyTransfer.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών φροντίζει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Kyvernitis Travel.

Για πρώτη φορά θα υποστηρίξει την διοργάνωση με τις καινοτόμες υπηρεσίες του, ως sports science partner η εταιρεία Fysiotek. Στους επίσημους υποστηρικτές του τουρνουά περιλαμβάνονται οι J.VOURAKIS SONS EE, Poseidonia, Luc Belaire, Stoli, Paulaner, METAXA, Κυρ-Γιάννη, Marendry, Nescafé Alegria, Kalamata Papadimitriou και Σιαμπής. Επίσης, στους αρωγούς του 2ου Messinia Pro-Am περιλαμβάνονται οι ECOLAB, Kayak, Στεφανούρη, Μεσσηνιακή Παράδοση, Δημιουργίες, Fever-Tree και Avanti.

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, ισχύουν ειδικά πακέτα διαμονής: messiniaproam.costanavarino.com.

Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe, και τελεί υπό την αιγίδα των PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.).

Website: messiniaproam.costanavarino.com

Hashtag: #messiniaproam