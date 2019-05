Μπορεί να είναι με διαφορά 15 ημερών σχεδόν αλλά η μια αφορά το στυλ σου και τη μόδα και η άλλη την μεγαλύτερη αδυναμία σου το φαγητό. Πάμε να δούμε τις δύο απόλυτες hot προτάσεις της Θεσσαλονίκης; Η αλήθεια είναι ότι όσοι είστε Αθήνα και ζηλέψατε είναι ευκαιρία να κάνετε ένα ταξιδάκι στη συμπρωτεύουσα!

Fashion Room Service

Η δημιουργική ομάδα του περιοδικού Ozon και του OFFRADIO ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν την ανοιξιάτικη εκδοχή του πιο επιτυχημένου θεσμού ανάδειξης νέων τάσεων, δημιουργών και fashion labels στην ελληνική σκηνή της μόδας, Fashion Room Service – Thessaloniki. Tο Fashion Room Service, πρόσφατα βραβευμένο στα Event Awards 2018 ως “Fashion Event of the Year”, επιστρέφει την Τετάρτη 8 Μαΐου, στο πιο hip ξενοδοχείο της πόλης, COLORS URBAN HOTEL! Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο μοναδικό από όλες τις απόψεις, εμπνευσμένο από τις ανάγκες και τα θέλω όλων των μοντέρνων ταξιδιωτών του κόσμου. Στην καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, με παιχνιδιάρικη και μποέμ διάθεση, φαντασία και τόλμη το διατηρητέο κτίριο που οι αρχιτέκτονες Χασίδ Φερνάντες και Ζακ Πλεμπέρ σχεδίασαν το 1925, γίνεται το ιδανικό σημείο φιλοξενίας του στυλ και της μόδας αυτό τον Μάιο στην Θεσσαλονίκη. Πάνω από 15 δωμάτια του ξενοδοχείου COLORS URBAN HOTEL, θα διαμορφωθούν ξεχωριστά και από τις 17:00 έως τις 23:00 θα ανοίξουν τις πόρτες τους για να “προσφέρουν” στους Θεσσαλονικείς την πιο ενδιαφέρουσα fashion εμπειρία. Από την εκδήλωση δε θα μπορούσαν να λείπουν και οι beauty trend setters, τα καλλυντικά INGLOT, τα οποία θα δώσουν χρώμα μέσα από τις custom παλέτες τους και θα ενημερώσουν το κοινό της πόλης για τις νέες τεχνολογίες των προϊόντων ομορφιάς. Και το «ταξίδι των τάσεων» δε σταματάει εδώ! Με μία βόλτα στους ορόφους του ξενοδοχείου, θα έχεις τη δυνατότητα να περιηγηθείς σε δωμάτια που θα φιλοξενούν designers και brands όπως: SAUCONY ORIGINALS, PETITE BOUDOIR, NEW BALANCE, NENIU, LEIO ROSS, FUNK DA QUEEN, FIT & CRAFT, FILA, BLACKBLOM, BELUGA, ARTPECKERS, KAY KREATURES, XENIA VOYIATZI.

Burger Fest

To Burger Fest, το πρώτο και μεγαλύτερο ελληνικό food festival αφιερωμένο στο burger, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη λατρεμένη Θεσσαλονίκη, για ένα ακόμα ζουμερό και γευστικό, ανοιξιάτικο τριήμερο! Από την Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου, το Burger Fest | Θεσσαλονίκη 2019 μετατρέπει ξανά τη Δ.Ε.Θ. στο σημείο συνάντησης των απανταχού burger lovers! Μετά από την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή διοργάνωση όπου δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν γευστικές προτάσεις από τα καλύτερα burger houses της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Αθήνας, το Burger Fest ανανεώνει το ραντεβού για τρείς μέρες γεμάτες μουσική, γεύσεις, happenings και χαμόγελα. Τρεις μέρες , όπου οι λάτρεις του καλού φαγητού θα έχουν ξανά τη δυνατότητα να γευτούν τα αγαπημένα παραδοσιακά burgers, να πειραματιστούν δοκιμάζοντας νέους συνδυασμούς, να πιουν άφθονη μπίρα και να χορέψουν στο ρυθμό του πλούσιου συναυλιακού προγράμματος και των dj Set. Στις 31 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου, απλώς ακολουθήστε τη μυρωδιά, θα σας οδηγήσει στη Δ.Ε.Θ.