Το TikTok έχει γεμίσει σχόλια και αντιδράσεις από ένα βίντεο που γρήγορα έγινε viral. Συνήθως, οι επιβάτες μιας πτήσης προτιμούν να χαλαρώσουν με έναν υπνάκο, να χαθούν στις σελίδες ενός βιβλίου ή να δουν μια ταινία. Όμως μια γυναίκα αποφάσισε να σπάσει τη ρουτίνα με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Η Katie Brooks, φανατική της ιταλικής κουζίνας και δημιουργός του λογαριασμού Buona Pasta Club στο TikTok, μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο όπου φτιάχνει… φρέσκα ζυμαρικά μέσα στο αεροπλάνο. Με τον τίτλο «αν δεν σου αρέσει το φαγητό της πτήσης, φτιάξε το μόνος σου», ξεκίνησε να ανακατεύει αλεύρι και υλικά σε ένα μπολ, πλάθοντας στο τέλος νιόκι.



Το κλιπ ξεπέρασε τα 11,7 εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε καταιγισμό σχολίων. Πολλοί το χαρακτήρισαν «ανθυγιεινό» και πρότειναν πιο πρακτικές λύσεις, όπως ένα απλό σάντουιτς για το ταξίδι. Άλλοι στάθηκαν ειρωνικά: «Τέλεια, τώρα έχουμε και ωμά νιόκι στα αεροπλάνα» ή «Πώς απαγορεύεται να πάρω μπουκάλι νερό αλλά επιτρέπεται αυτό;».

Δεν έλειψαν όμως και οι υποστηρικτές της Brooks. Ένας χρήστης υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία της λέγοντας πως το βίντεο δεν αφορούσε το να μαγειρέψει και να φάει τα ζυμαρικά, αλλά το να δείξει πόσο εύκολη είναι η διαδικασία – ακόμη και σε έναν χώρο τόσο περιορισμένο όσο η καμπίνα του αεροπλάνου.