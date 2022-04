«Images that last forever» είναι ο τίτλος του τέταρτου και τελευταίου επεισοδίου της ενδιαφέρουσας καμπάνιας της Samsung «Night in new light», με πρωταγωνιστή το διάσημο street artist Fat Cap Sprays και το Samsung Galaxy S22 Ultra, που «ζωντανεύει» την τέχνη του graffiti τη νύχτα. Πώς όμως ένα έργο graffiti εκτεθειμένο σε εξωτερικό χώρο, με περιορισμένο χρόνο ζωής, μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο για πάντα;

Το street art αποτελεί μια σύγχρονη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, που αντανακλά την πρόθεση του καλλιτέχνη να δώσει χρώμα και ζωή στα άλλοτε μουντά αστικά τοπία. Αν και με ρίζες από τη δεκαετία του ‘70, αποτελεί μία νέα μορφή urban κουλτούρας, αρκετά δημοφιλή στις νεότερες γενιές. Ωστόσο, το μήνυμα του graffiti εκφράζεται αποκλειστικά στο δρόμο, γεγονός που το καθιστά προσωρινό, ευάλωτο στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και εφήμερο. Οι street artists δεν κουβαλούν την κληρονομιά των έργων τους, όπως άλλοι καλλιτέχνες, αφού τα σχέδιά τους αποτυπώνονται με σπρέι σε τοίχους μεγάλων πόλεων και παραμένουν «ζωντανά» έως ότου επέλθουν επάνω τους τα σημάδια του χρόνου.

Στο τέταρτο επεισόδιο της καμπάνιας της Samsung, o Fat Cap Sprays αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα έργα του θα παραμείνουν για πάντα διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους. Με σύμμαχό του τη νέα ναυαρχίδα της Samsung, Samsung Galaxy S22 Ultra, o διάσημος καλλιτέχνης αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια τα street art έργα του τη νύχτα, δίνοντάς τους ζωή, όπως ποτέ άλλοτε. Αξιοποιώντας όλες τις προηγμένες λειτουργίες κάμερας του S22 Ultra, ο Fat Cap Sprays έχει τη δυνατότητα πλέον να καταγράφει όλη τη διαδικασία δημιουργίας και να μοιράζεται τα έργα του με τους 8 εκατομμύρια fans του στο TikTok. Έτσι, οι καινοτόμες τεχνολογίες και το Nightography που διαθέτει η κάμερα του Samsung Galaxy S22 Ultra, επιτρέπουν σε ένα προσωρινό έργο τέχνης να καταφέρει να γίνει γνωστό στο κοινό και να παραμείνει αποτυπωμένο, στην καλύτερη μορφή του.

Μέσω της συνεργασίας του με τη Samsung, o Fat Cap Sprays εξερευνά τη δυνατότητα να γεφυρώσει το φυσικό κόσμο, δηλαδή τα πρωτότυπα έργα του αποτυπωμένα σε κάποιον τοίχο της πόλης, με τον ψηφιακό κόσμο και τα NFTs, αλληλοεπιδρώντας με τους fans του με εντελώς νέους τρόπους. Τα εντυπωσιακά έργα του καλλιτέχνη θα διατίθενται πλέον και σε μορφή NFT, παραμένοντας διαθέσιμα online για όλους όσοι ενδιαφέρονται να τα απολαύσουν ψηφιακά. Όπως δηλώνει ο καλλιτέχνης «Τα σχέδιά μου μπορούν πλέον να πάρουν τη μορφή NFT. Ενώ μέχρι σήμερα τα graffiti έμεναν διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πλέον με τα NFTs μπορούν να ζήσουν για πάντα». Ακόμη, ο Fat Cap Sprays σημειώνει πως «τα NFTs δίνουν στον προσωρινό χαρακτήρα του street art την ευκαιρία να ζήσει στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης, αυτό αποτελεί μια φυσική εξέλιξη και για εμένα, καθώς έχω κοινό από όλο τον κόσμο που δε μπορεί να δει τα έργα μου στη φυσική τους μορφή, αλλά απολαμβάνει να παρακολουθεί βίντεό μου στα social media».

Το πρώτο σχέδιο του Fat Cap Sprays, διαθέσιμο και σε μορφή NFT, είναι η αλεπού, ένα νυχτόβιο είδος, που όπως λέει ο καλλιτέχνης συμβολίζει τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του και αποτελεί για εκείνον το τέλειο όχημα προς τη νέα μορφή που αποκτά η δουλειά του.

Στόχος του street artist, μέσω της καμπάνιας της Samsung και της πρωτοβουλίας αυτής, είναι να δείξει τη δουλειά του σε περισσότερο κόσμο και να διαδώσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός graffiti, εμπνέοντας και άλλους καλλιτέχνες να πιστέψουν στον εαυτό τους και να εκφραστούν μέσω της τέχνης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια Night in New Light επισκεφθείτε το https://www.samsung.com/gr/explore/photography/night-in-new-light/

Δείτε το τέταρτο βίντεο, κάνοντας click στο link που ακολουθεί:

https://embedder.wirewax.com/8262113/