Η Sianti Gallery, συνεχίζοντας την συνεργασία της με το NYX Esperia Palace Hotel Athens την Τρίτη 27 Μαΐου στις 19:00 παρουσιάζει τον Θανάση Λάλα σε μια ξεχωριστή εικαστική δράση. Ο καλλιτέχνης θα ζωγραφίσει ζωντανά μπροστά στα μάτια των επισκεπτών και των περαστικών την είσοδο του ξενοδοχείου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στο κοινό.

Με μία έκθεση για το αύριο και δεκαεπτά πίνακες – ερωτήματα για το μέλλον, το οποίο τελικά, ίσως, ξεπηδάει μέσα από ένα γνώριμο παρόν ή και παρελθόν, ο Θανάσης Λάλας είναι ο επόμενος καλλιτέχνης του project “Sianti Gallery Under The Spell of Nyx”, που παρουσιάζεται στο ξενοδοχείο NYX Esperia. Τι είναι το αύριο; Υπάρχει ή είναι απλώς μια μονότονη επανάληψη του σήμερα; «Αύριο οι επιστήμονες θα καταλήγουν σε τρελά συστήματα… Οι επιστήμονες θα είναι οι νέοι διασκεδαστές». Μήπως το αύριο είναι ήδη εδώ;

Αυτά και άλλα τέτοια ερωτήματα πραγματεύεται ο καλλιτέχνης στα δεκαεπτά έργα του, με το πολυμορφικό και συμβολικό σύμπαν του να αφήνεται πάντα στο μάτι του θεατή για να το ανακαλύψει, ενώ και ο ίδιος θα μιλήσει στους παρευρισκόμενους για αυτά. Οι έντονοι χρωματισμοί, οι διαρκείς συμβολισμοί και ένα είδος λογοτεχνικής αφήγησης σε κάθε πινελιά, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου του Θανάση Λάλα, ο οποίος περιδιαβαίνει στις σύγχρονες κοινωνικές αναζητήσεις, με βαθιά προσωπική ματιά.

Το project Sianti Gallery Under The Spell of Nyx φιλοδοξεί να φέρει τον καθέναν που βρίσκεται για οποιοδήποτε λόγο στην πόλη, μέσα σε έναν φιλόξενο χώρο, προκειμένου να βιώσει την εμπειρία της τέχνης και να εμπνευστεί μέχρι την επόμενη διαδρομή του. Το βαθύτερο νόημα του από κοινού project είναι πως ο καθένας, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε οποιονδήποτε χώρο και τόπο μπορεί να ζήσει την έμπνευση, την δημιουργικότητα και την χαρά της τέχνης, χωρίς περιορισμούς ή προσχήματα, επειδή η τέχνη ζει παντού.

Η έκθεση με τίτλο «Το Ουράνιο Τόξο της Νύχτας και Τα Δεκαεπτά Αύριο σαν Σήμερα» θα φιλοξενείται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθόλη την διάρκεια της ημέρας μέχρι και τις 22 Ιουνίου.