Η Ελίζαμπεθ Όλσεν κατά την διάρκεια συνέντευξης ανέφερε πως δεν έχει γνωρίσει ποτέ κάποιον από τους συμπρωταγωνιστές της στο «Doctor Strange 2». Ακόμα και όταν υποβλήθηκε σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδους, φάνηκε οτι λέει την αλήθεια.Η ηθοποιός υποδύεται τη Wanda Maximoff/Scarlet Witch στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, δείχνουν στην Όλσεν τη φωτογραφία ενός ηθοποιού, που κάνει σύντομη εμφάνιση στην ταινία και αυτή απαντάει πως δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ απο κοντά. Ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου ηθοποιού εμφανίζεται πολύ λίγο στην ταινία καθώς σκοτώνεται απο τον χαρακτήρα της Όσλεν.

Όταν της έκαναν την ερώτηση «αυτός ο άνθρωπος είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στη Γη» αυτή απάντησε «Όχι! Δεν θα πίστευα ποτέ ότι ένας ηθοποιός θα ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος εν ζωή». Η ίδια πρόσθεσε «Δεν τον ξέρω», «Δεν νομίζω. Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Γνώρισα τη σύζυγό του».

Όπως μας αποκαλύπτει το τρέιλερ ο Doctor Strange συναντά μια μυστική κοινωνία γνωστή ως Illuminati. Η Όσλεν δήλωσε πως δεν έχει δει ποτέ τους ηθοποιούς που τους υποδύονται χάρη στη «μαγεία του κινηματογράφου».