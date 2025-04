Πόσοι χαρακτηρισμοί μπορεί να χωρέσουν για να περιγράψουν την Κίνα; Χώρα του Δράκου, Γη του Μεταξιού, Μεγάλο Βασίλειο της Ανατολής, Αυτοκρατορία των Χρωμάτων… Όσο ποιητικά κι αν ακούγονται όλα αυτά, τίποτα δεν σε προετοιμάζει πραγματικά για το τι θα ζήσεις όταν βρεθείς εκεί. Η Κίνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από εικόνες σε καρτ ποστάλ, post στο Instagram ή αριθμούς σε στατιστικές – είναι μια εμπειρία που σε κατακλύζει. Ένας κόσμος που ισορροπεί εντυπωσιακά ανάμεσα στο χθες και το αύριο. Είχα την ευκαιρία να τη ζήσω από κοντά, μέσα από ένα μοναδικό press trip που διοργάνωσε η Huawei. Έξι ημέρες τον Απρίλιο που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Δεν ήταν απλώς ένα επαγγελματικό ταξίδι, αλλά ήταν ένα ταξίδι “ψυχής”, μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, ήχους, μυρωδιές και συναισθήματα που δύσκολα περιγράφονται με λόγια.

Βρέθηκα ανάμεσα σε ουρανοξύστες που άλλαζαν χρώματα με τα φώτα LED, περπάτησα σε δρομάκια παλιών συνοικιών που ακόμη μυρίζουν γιασεμί και σόγια, άκουσα το ψιθύρισμα του παρελθόντος σε παραδοσιακούς ναούς και, την ίδια στιγμή, είδα από κοντά τεχνολογίες που μοιάζουν να έχουν έρθει από το μέλλον. Η Huawei μας άνοιξε τις πόρτες των υπερσύγχρονων ερευνητικών της εγκαταστάσεων και μας έδειξε πώς η καινοτομία μπορεί να συνυπάρχει με σεβασμό στην κουλτούρα. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν μόνο η τεχνολογία. Ήταν ο τρόπος που ήταν ενσωματωμένη στην καθημερινότητα. Εκεί, η τεχνολογία δεν είναι απλώς μέσο – είναι μέρος της ζωής, της καθημερινής ρουτίνας, ακόμα και της αισθητικής. Και το πιο εντυπωσιακό; Όλα αυτά συνυπάρχουν με έναν λαό που δεν ξεχνά ποιος είναι και από πού προέρχεται. Αυτό το ταξίδι δεν ήταν απλώς επαγγελματικό. Ήταν εμπειρία ζωής. Κάθε μέρα της διαδρομής αυτής έμοιαζε με ένα νέο κεφάλαιο – γεμάτο αντιθέσεις, εκπλήξεις και μαθήματα. Και το ξέρω καλά: όσα ζήσαμε εκεί, θα τα κουβαλάμε μέσα μας για πολύ καιρό. Ίσως για πάντα. Ίσως, κάποτε, να τα διηγούμαι και στα εγγόνια μου, με την ίδια συγκίνηση που τα γράφω τώρα. Αν με ρωτήσεις τι ήταν τελικά η Κίνα γι’ αυτό το μικρό διάστημα, θα σου πω απλά: μια αποκάλυψη και στις γραμμές που ακολουθούν αναμένεται να πάρουμε μια καλή γεύση από την ξεχωριστή αυτή χώρα που σε περιμένει καρτερικά για να ξεκλειδώσεις τα μυστικά της…

Guangzhou: Η εμπορική καρδιά της Νότιας Κίνας!

H πόλη της Guangzhou αποτέλεσε τον πρώτο αλλά και τον τελευταίο σταθμό του ταξιδιού μας, οπότε για αυτό ξεκινάμε την αναφορά μας από αυτή. Η εν λόγω πόλη που ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια σε πληθυσμό, διαθέτει μια πλούσια ιστορία 2.200 ετών και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα (εάν όχι το μεγαλύτερο) εμπορικό κέντρο της Κίνας. Αποτελώντας τον βασικότερο εμπορικό σταθμό για τον «Δρόμο του Μεταξιού» στην αρχαιότητα, η Guangzhou είναι μια πόλη που βρίσκεται διαρκώς εν κινήσει. Σημείο αναφοράς της πόλης και των κατοίκων της είναι ο ποταμός Pearl που ουσιαστικά είναι και η «ψυχή» της. Από τη μια πλευρά του, η εντυπωσιακή Guangzhou Opera House της Zaha Hadid, από την άλλη, παραδοσιακά πλοιάρια… Το παλιό και το νέο, σε τέλεια ισορροπία!

Αποτελώντας τον 3ο μεγαλύτερο ποταμό της Κίνας, ιστορικά υπήρξε εμπορικός δρόμος, πηγή ζωής και πολιτισμικής ανταλλαγής. Σήμερα, αποτελεί το πιο hot spot της πόλης για ρομαντικές βαρκάδες και βόλτες στις όχθες του, αλλά και μίνι-κρουαζιέρες με τη συνοδεία καντονέζικου φαγητού (οι λάτρεις της παραδοσιακής κινεζικής κουζίνας θα ανακαλύψουν dumplings με γαρίδες, ψωμάκια με χοιρινό, ρολά ρυζομακαρονιών στον ατμό, ψωμάκι στον ατμό με γάλα και αυγό, ψωμάκι ανανά, κεκάκια με ντούριαν κ.ά). Αυτή ήταν και η (must-do) κρουαζιέρα που προτιμήσαμε κι εμείς και δεν σας κρύβουμε ότι το θέαμα ήταν μοναδικό, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούσες να θαυμάσεις καλύτερα τα πολυώροφα κτίρια της πόλης που στέκονταν σαν αγέρωχοι φρουροί στις όχθες του ποταμού.

Μέσω των συγκεκριμένων κτιρίων μπορούσες να διακρίνεις και τις διαφορετικές εποχές που έχει περάσει η Guangzhou, καθώς τα πιο μουντά τετραγωνισμένα κτίρια με βαθιά ριζωμένες τις σοσιαλιστικές επιρροές, συνενώνονται και συμπληρώνονται με τα γυάλινα μεγαθήρια του σήμερα και του μέλλοντος. Όταν δε ο ήλιος πέφτει και ανάβουν τα LED φώτα τους που καθρεφτίζονται στον ποταμό, το θέαμα είναι απλώς φαντασμαγορικό και σου προξενεί δέος. Κάτι μεταξύ Blade Runner και Cyberpunk 2077, νομίζεις ότι κάπου εκεί θα ακούσεις τον ήχο από τις συγχορδίες του εμβληματικού Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ένα στοιχείο που σίγουρα δεν μπορείς να παραβλέψεις με τίποτα είναι το πόσο όμορφη είναι η πόλη, καθώς είναι γεμάτη πράσινο, καθαρή, πλήρως λειτουργική για τους κατοίκους της και προσεγμένη με κάθε λεπτομέρεια. Άλλωστε και η επωνυμία: «Πόλη των Λουλουδιών» (Flower City) δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς σε κάθε γωνιά βλέπεις μοναδικά άνθη να προσφέρουν μια ξεχωριστή πανδαισία χρωμάτων (ειδικότερα όταν τα LEDs από τους ουρανοξύστες είναι σβηστά).

Μάλιστα, κάνοντας μια βραδινή βόλτα στην πλατεία Huacheng, αναμφίβολα μαγευτήκαμε από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πλατεία αποτελεί ένα στολίδι του αστικού σχεδιασμού. Μόλις βρεθείς εκεί, νιώθεις αμέσως το μέγεθος και τη ζωντάνια του χώρου. Πλατιά μονοπάτια, σιντριβάνια, γυάλινα γλυπτά και απέραντοι κήποι σε καλούν να περπατήσεις χωρίς βιασύνη και stress. Αν κοιτάξεις γύρω, βλέπεις μερικά από τα πιο εμβληματικά κτήρια της πόλης: τη Βιβλιοθήκη της Guangzhou με την εντυπωσιακή της αρχιτεκτονική, το Μουσείο Guangdong, το φουτουριστικό Opera House σχεδιασμένο από τη Zaha Hadid, και στο βάθος τον φωτισμένο Πύργο Canton (με την χαρακτηριστική spiral αρχιτεκτονική του), σαν φάρο μέσα στη νύχτα. Εάν λοιπόν βρεθείτε ποτέ στην Guangzhou πολύ απλά είναι «must» να περπατήσετε σε αυτή την open-space πλατεία.

Και μπορεί οι εποχές να αλλάζουν, όμως ένα στοιχείο που παραμένει αναλλοίωτο και βρίσκεται εντυπωμένο στο DNA των κατοίκων της Guangzhou είναι η ξεχωριστή σχέση που αναπτύσσουν με το εμπόριο. Από τα αρχαία λιμάνια του Δρόμου του Μεταξιού, μέχρι τη θρυλική Canton Fair (τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της Κίνας) που φιλοξενείται στη περιοχή από το 1957, η σχέση των κατοίκων της πόλης με το εμπόριο είναι σχεδόν… ερωτική. Φυσικά, η Guangzhou είναι γεμάτη από malls γιγαντιαίων διαστάσεων, στα οποία χρειάζεσαι… αιώνες για να τα γυρίσεις! Εκεί μπορείς να βρεις από ανεμιστηράκια με type-C ports και τυχερές γάτες μέχρι γυαλιά ηλίου, κιμονό και πλήθος από counterfeit προϊόντα (για τα οποία ταξιδεύουν στρατιές από χώρες της Μέσης Ανατολής κυρίως για να προμηθευτούν την τελευταία τύπου τσάντα του X οίκου μόδας που είναι πιστό αντίγραφο και κοστίζει δέκα φορές… λιγότερο). Για αυτό και οι αγορές είναι μέσα στο παιχνίδι και αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας (φτάνει να έχετε μαζί σας και κάποιον ντόπιο συνοδό… γιατί σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται και καλές διασυνδέσεις για να βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις).

Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι το εντυπωσιακό τρόπο που συνενώνονται η πλούσια λαϊκή παράδοση με την εξελιγμένη τεχνολογία, καθώς αυτό που αισθάνεσαι είναι ότι το χθες συνομιλεί με το «σήμερα» και μαζί ατενίζουν από κοινού, το «αύριο». Λίγο πριν να αναχωρήσουμε την τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την Yong Qing Fang, μια πολύ ιδιαίτερη ιστορική γειτονιά, η οποία ανακαινίστηκε πρόσφατα και αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Με ιστορία που αγγίζει τα 2.200 χρόνια, η εν λόγω γειτονιά βρίσκεται στο παλιό κέντρο της Guangzhou και αν μη τι άλλο ανήκει στα βασικά αξιοθέατα της κινεζικής μεγαλούπολης. Πρόκειται για μια παραδοσιακή καντονέζικη γειτονιά (γνωστή ως “Xiguan”), που έχει δεχθεί μεγάλη ανάπλαση τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που οι δρόμοι, τα παλιά σπίτια και τα στενά σοκάκια διατηρούν την αυθεντικότητά τους, πλέον φιλοξενούν καλλιτεχνικά εργαστήρια, γκαλερί, παραδοσιακά καταστήματα, μοντέρνα καφέ, μικρά μουσεία και πολιτιστικά κέντρα, αλλά και το σπίτι του Bruce Lee που αποτελεί ένα μικρό «φόρο-τιμής» στον καντονέζο ηθοποιό και master των πολεμικών τεχνών. Στη γραφική Yong Qing Fang είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και την ιεροτελεστία του τσαγιού, μια διαδικασία που αναγάγει την προετοιμασία του τσαγιού σε πραγματική τέχνη και η οποία χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων (περισσότερα για αυτή την ξεχωριστή διαδικασία θα διαβάσετε πολύ σύντομα).

Στις περίπου 2.5 ημέρες που μείναμε στην Guangzhou απλώς καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια πόλη που σε κάθε γωνιά της κρύβει και από μια έκπληξη. Ένας ολοζώντανος οργανισμός, μια μητρόπολη που σε καλεί να την αφουγκραστείς και να την εξερευνήσεις σπιθαμή προς σπιθαμή. Μια πόλη που κινείται στο ρυθμό του μέλλοντος, χωρίς ωστόσο να αποκόπτει τον ομφάλιο λώρο με την παράδοση της. Επόμενη στάση όμως… Shenzhen & Dongguan!

Shenzhen & Dongguan: Στη κινεζική Silicon Valley (και όχι… μόνο)!

H Shenzhen αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό του press trip που διοργάνωσε η Huawei και δεν σας κρύβουμε ότι από τη πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε με το πρόγραμμα του ταξιδιού, ανυπομονούσαμε για τη στιγμή που θα πατήσουμε το πόδι μας στη Μέκκα της τεχνολογίας! Η πόλη που αποκαλείται πολύ εύστοχα ως η… κινεζική Silicon Valley στη δεκαετία του ’80, δεν αποτελούσε παρά ένα… ταπεινό ψαροχώρι, μερικών χιλιάδων κατοίκων! Σήμερα, είναι μια υπερσύγχρονη high-tech μητρόπολη των 17 εκατομμυρίων κατοίκων, στην οποία έχουν ως έδρα τους όλες οι μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας της Κίνας (μεταξύ αυτών φυσικά και η Huawei).

Η Shenzhen ορίστηκε ως η πρώτη Ειδική Οικονομική Ζώνη (SEZ) της Κίνας, στο πλαίσιο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, ενώ μέσα σε λίγες δεκαετίες, η πόλη της Νότιας Κίνας που συνορεύει με το Hong Kong, αναδείχθηκε σε σύμβολο της κινεζικής καινοτομίας και ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η κίνηση από την κινεζική κυβέρνηση ουσιαστικά άλλαξε τον ρου της ιστορίας για την εν λόγω περιοχή, καθώς άνοιξε τον δρόμο για ξένες επενδύσεις και επιτάχυνε τη μετατροπή της πόλης σε οικονομικό και τεχνολογικό hub, μια κοιτίδα υψηλής τεχνολογίας που οδηγεί τις εξελίξεις. Η πόλη χαρακτηρίζεται από ένα τεράστιο οικοσύστημα που αποτελείται από startup εταιρείες που βρίθουν καινοτομίας, εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας και τεράστιες επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Σε πολλές γωνιές της φουτουριστικής αυτής smart city μπορείς να δεις παραδείγματα αυτοματισμού, ρομποτικής και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης – από ρομποτικά delivery drone μέχρι αυτοματοποιημένα ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και τα πρώτα εναέρια ρομποταξί (φτάνει βέβαια να έχετε περίπου 5.000 δολάρια στην άκρη για μια διαδρομή). Η Shenzhen είναι μια πόλη που αναμφίβολα αποτελεί πρότυπο για τις «smart cities» ευρύτερα, καθώς συνδυάζει έξυπνα οικοσυστήματα με eco-friendly φιλοσοφία, αυτοματοποιημένο έλεγχο της κυκλοφορίας των οχημάτων, αλλά και «green πολιτικές» που σε πολλά σημεία καθιστούν την εν λόγω μεγαλούπολη ως ένα πρότυπο αστικής ανάπτυξης κι έναν μίνι επίγειο urban «παράδεισο» που λειτουργεί καθαρά ως προς το συμφέρον του πολίτη.

Παράλληλα, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί μια «Μέκκα της Υψηλής Τεχνολογίας» είναι και μια φουτουριστική μητρόπολη που σφύζει από ζωή, καθώς διαθέτει μπόλικο νεανικό πληθυσμό, με την πολυπολιτισμικότητα να αποτελεί το «σήμα κατατεθέν» της. Ιδανική για nightlife εξορμήσεις σε malls που διαθέτουν ειδικές περιοχές γεμάτα μπαρ, αλλά και φανταστικά cocktail bars που η νεολαία της περιοχής χορεύει… bachata και salsa. Σε γενικές γραμμές, η Shenzhen είναι μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται ακόμη και τις καθημερινές και νομίζουμε ότι έχει κάτι… για όλους. Μάλιστα, εάν ανήκετε στην ευγενή φυλή των gadgetάκηδων, η Electronics City γνωστή και ως Huaqiangbei που εκτείνεται σε μια έκταση 1,45 τετραγωνικών χιλιομέτρων αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για όλους τους λάτρεις της τεχνολογίας που αφορά στο hardware και στις DIY κατασκευές. Μέσα στα κολοσσιαία malls και στους αμέτρητους ορόφους τους (που περιλαμβάνουν από απλούς πάγκους, μέχρι… πλήρως λειτουργικές εργοστασιακές μονάδες), η τεχνολογία σχεδιάζεται, συναρμολογείται και τίθεται προς πώληση σε χρόνους… dt! Η Huagiangbei είναι ένας εκ των σημαντικότερων κόμβων για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ηλεκτρικών και εκεί θα βρεις ότι βάζει ο λογισμός σου και απλώς λειτουργεί με… ηλεκτρική ενέργεια.

Σε αυτή την πόλη που ουσιαστικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το «μέλλον», η Huawei είναι η εταιρεία – κολοσσός που έχει αφήσει αδιαμφισβήτητα το δικό της αποτύπωμα. Εκεί βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, που είναι γνωστά και ως Bantian Campus και αναμφίβολα αποτελούν από τα πιο εξελιγμένα εταιρικά συγκροτήματα στον κόσμο. Καταλαμβάνοντας μια τεράστιά έκταση που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, με πάνω από 25.000 υπαλλήλους να εργάζονται στο campus. Η συγκεκριμένη έδρα της Huawei που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003, φιλοξενεί ερευνητικά κέντρα (R&D), διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, εγκαταστάσεις για training και ακόμη κατοικίες, εστιατόρια και νοσοκομείο, αλλά και μπόλικους πράσινους χώρους με λίμνες και φυσική βλάστηση. Η εμπειρία που είχαμε εκεί ήταν μοναδική (όμως… stay tuned γιατί θα σας ετοιμάσουμε ειδικό αφιέρωμα μόνο αποκλειστικά για τα headquarters), καθώς εκτός του ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούμε για όλα τα νέα προϊόντα που έχει στα σκαριά ο κολοσσός της τεχνολογίας, παράλληλα επισκεφτήκαμε το Huawei flagship Store, το οποίο είδαμε από κοντά αρκετά προϊόντα τα οποία δεν έχουν «πατήσει» επίσημα στην Ευρώπη (όπως το φανταστικό Pura X), ενώ παράλληλα μας δόθηκε η δυνατότητα να βιώσουμε την ξεχωριστή εμπειρία ενός driverless αυτοκινήτου (η Huawei παρέχει όλα τα integral parts που απαιτούνται έτσι ώστε να λειτουργεί αυτόνομα). Τόσο για το Huawei Store όσο και για την εμπειρία μας με το αυτόνομο όχημα πρόκειται να σας ετοιμάσουμε ειδικά αφιερώματα για να σας μεταδώσουμε λίγη από τη μαγεία της τεχνολογικής υπεροχής που όλοι γνωρίζουμε ότι χαρακτηρίζει τα προϊόντα της Huawei.

Και φυσικά δεν τελειώσαμε εδώ, καθώς η επόμενη ημέρα της διαμονής μας στην φουτουριστική μητρόπολη της Κίνας ήταν ακόμα πιο… συναρπαστική, καθώς ο επόμενος σταθμός ήταν η γειτονική Dongguan, μια περιοχή στην οποία βρίσκεται το Health Lab της Huawei, αλλά και η θεματική ευρωπαϊκή πόλη της Huawei (Songshan Lake Ox Horn Campus), η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως μια… τεχνολογική Disneyland ή καλύτερα μια μικρογραφία της Ευρώπης που… «χωράει» σε μια μόλις περιοχή της Κίνας! Ξεκινώντας από το Health Lab της Huawei είχαμε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δούμε από κοντά τα εξονυχιστικά και λεπτομερή tests που περνάνε τα wearables πριν φτάσουν στην τελική έκδοση τους. Σε έναν χώρο που έμοιαζε περισσότερο με indoor sports complex, υπήρχε ειδική δεξαμενή κολύμβησης, τοίχος αναρρίχησης, μπασκέτα, διάδρομοι, χώρος σκοποβολής ακόμη και περιοχή για… golf! Το Health Lab της Dongguan ήταν μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στο Ελσίνκι και άνοιξε τις πύλες του, το 2021 με επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 26 εκατ. ευρώ), καλύπτοντας έκταση 4.680 τετραγωνικών μέτρων.

Μετά την «αθλητική» εμπειρία όμως που είχαμε στο Health Lab ακολούθησε το «ταξίδι» μας στη wonderland της Huawei στο Songshan Lake (Ox Horn Campus). To σκηνικό ήταν πραγματικά… «παραμυθένιο», με λίμνες και γραφικά γεφυράκια να δημιουργούν ουσιαστικά το ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, μια ακαδημία για τους μελλοντικούς υπαλλήλους της Huawei που προετοιμάζονται κατάλληλα για να κυριαρχήσουν στον επαγγελματικό στίβο. Δεν σας κρύβω ότι αισθανόμουν σα να βρίσκομαι σε μια άλλη διάσταση… Ουσιαστικά είναι μια μίνι version της Ευρώπης, με ορισμένα από τα σημαντικότερα landmarks της, όπου 12 ευρωπαϊκά χωριά με τα ιδιαίτερα διακριτά αρχιτεκτονικά στυλ τους συνενώνονται για να δημιουργήσουν μια ενιαία «παραμυθένια» περιοχή σε μια έκταση που είναι μεγαλύτερη από 360 στρέμματα!

Στους χώρους του Ox Horn Campus μπορείς να ταξιδέψεις από την Οξφόρδη, τη Γρενάδα και τη Χαϊδελβέργη στο Παρίσι, στη Μπριζ και στη Βερόνα. Η δε βιβλιοθήκη στην οποία φιλοξενούνται λογοτεχνικά και επιστημονικά βιβλία από όλες τις χώρες του κόσμου έχει κάτι από… Hogwarts! Ενδεικτικό του πόσο απέραντη είναι η έκταση που καλύπτει η ευρωπαϊκή πόλη της Huawei είναι ότι εκεί λειτουργούν τρεις γραμμές τραμ, ενώ μάλιστα όπως μας αποκάλυψαν οι άνθρωποι της Huawei η εν λόγω περιοχή δεν είναι ανοικτή και προσβάσιμη για επισκέπτες, παρά μόνο για ειδικά διαπιστευμένους δημοσιογράφους, καθώς επίσης και ορισμένες φορές το χρονο για μέλη των οικογενειών των εκπαιδευομένων. Η πανεπιστημιούπολη Ox Horn της Huawei αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν χώρο εργασίας, καθώς είναι ένα πρότυπο για το πώς η σύγχρονη τεχνολογία, η βιωσιμότητα και η αρχιτεκτονική δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρξουν για να δημιουργήσουν έναν ζωντανό, παραγωγικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο χώρο (stay tuned όμως γιατί τόσο για το Ox Horn όσο και για το Health Lab θα σας ετοιμάσουμε special report)!

Πριν ολοκληρωθεί το ταξίδι μας στην Shenzhen και στη Dongguan μας περίμενε και μια τελευταία έκπληξη, καθώς οι άνθρωποι της Huawei φρόντισαν να επισκεφθούμε το China Folk Culture Village. Ένα μοναδικό θεματικό πάρκο που παρουσιάζει την ποικιλομορφία των 56 ξεχωριστών εθνοτικών ομάδων της Κίνας μέσα από αναπαραστάσεις παραδοσιακών χωριών, τελετουργίες και πολιτιστικά δρώμενα. Περιλαμβάνει 24 χωριά σε φυσικό μέγεθος, πιστές αναπαραστάσεις της αρχιτεκτονικής και των εθίμων κάθε λαού, όπως των Μιάο, Θιβετιανών και Μογγόλων. Σε καθημερινή βάση, οι επισκέπτες του θεματικού πάρκου μπορούν να παρακολουθήσουν παραστάσεις με χορούς, μουσική και εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές, ενώ όλο τον χρόνο διοργανώνονται πολιτιστικά φεστιβάλ που έχουν άμεση σχέση με την ιστορία της Κίνας. Η περιήγηση μας στο πάρκο μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε σε βάθος τη λαϊκή παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της Κίνας μέσα από μια άκρως βιωματική και διαδραστική εμπειρία! Ειλικρινά δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ολοκληρωθεί το ταξίδι μας…

Μερικές σκόρπιες σκέψεις πριν το… τέλος!

Κάπως έτσι πέρασαν οι 6 μέρες που μείναμε στην Κίνα και πραγματικά ούτε που τις καταλάβαμε… Βάζοντας σε μια τάξη τις σκέψεις μου τώρα που πατήσαμε σε ελληνικό έδαφος, η Κίνα έχει κάτι το μυστηριώδες και άγνωστο, μια σχεδόν απόκρυφη γοητεία και αναμφίβολα απέχει σημαντικά από τον δυτικό τρόπο ζωής και σκέψης. Η αλήθεια είναι ότι επί πολλά χρόνια παρατηρούμε μια συντονισμένη «δαιμονοποίηση» από ορισμένους κύκλους της Δύσης, απέναντι σε πολλές πτυχές της κινεζικής κουλτούρας και της διαφορετικής κοσμοθεωρίας που έχουν οι κάτοικοι της Κίνας. Είτε είναι ο «φόβος» απέναντι στο άγνωστο, είτε απλώς όλα εντάσσονται σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού, η πραγματικότητα είναι ότι η Κίνα μέσω της τεχνολογίας εξακολουθεί να πρωτοπορεί και να στρέφει διαρκώς το βλέμμα της προς το μέλλον. Μέσω της τεχνολογίας μια παραδοσιακά «κλειστή» κοινωνία γίνεται περισσότερο ανεκτική, «open» και σύγχρονη και αναμφίβολα η Huawei έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη και στην αλλαγή του status quo της κινεζικής κοινωνίας. Φυσικά μπορούν να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα για να αμβλυνθούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, ωστόσο η Κίνα με την ανεξάντλητη δυναμική της και την τεχνολογική υπεροχή που τη διακρίνει, διαθέτει το «Ni-How» που θα μετατρέπει κάθε φορά την επιστημονική φαντασία σε… κινεζική πραγματικότητα.

Last but not least… Το ταξίδι αυτό ενδεχομένως να μην ήταν το ίδιο fun, εάν δεν υπήρχε και μια εξαιρετική παρέα (Γεωργία, Χρήστο, Γιάννη και Αλέξανδρε ήσασταν το πιο cool παρεάκι σε press trip… ever, σε σημείο που «αυτό να μην μπορεί να εξηγηθεί»), ενώ πολλές ευχαριστίες στον κ. Πέτρο Δρακόπουλο, Marketing Director της Huawei Ελλάδος αλλά και τη Huawei που μας προσκάλεσε για να βιώσουμε αυτή την πραγματικά “once in a lifetime” εμπειρία…

Stay tuned, καθώς το ταξίδι μας δεν τελειώνει εδώ! Σας περιμένουν πολλά επιμέρους άρθρα και ειδικά αφιερώματα από την εμπειρία που είχαμε στην Κίνα μέσα στις επόμενες ημέρες…