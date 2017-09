Η Heidi Klum και η Lidl γιόρτασαν σήμερα με 350 καλεσμένους, ανάμεσά τους οι Nina García, Zac Posen, Shaun Ross αλλά και οι Ελληνίδες Βίκυ Καγιά και Μιρκέτα Βιδάλη την παγκόσμια πρεμιέρα της συλλογής Esmara by Heidi Klum σε ένα εντυπωσιακό super market Lidl #LETSWOW στη Νέα Υόρκη. Η οικοδέσποινα Heidi Klum μαζί με άλλα μοντέλα παρουσίασαν για πρώτη φορά και τα 84 κομμάτια της συλλογής μέσα σε έναν πρωτότυπο διάδρομο.

Νέα Υόρκη, 7 Σεπτεμβρίου 2017 – Με μια εντυπωσιακή επίδειξη στη Νέα Υόρκη, η Heidi Klum και η Lidl παρουσίασαν σήμερα για πρώτη φορά την κοινή τους συλλογή «Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City». Αντί για την κλασική πασαρέλα, η εταιρεία παρουσίασε τη συλλογή σε έναν διαδραστικό διάδρομο super market, που πραγματοποιούσε τη σύνδεση με το υπόβαθρο της Lidl με τρόπο δημιουργικό και ευφάνταστο. Στο πλαίσιο της δίωρης επίδειξης, η Heidi Klum και 35 ακόμη μοντέλα παρουσίασαν και τα 84 κομμάτια της συλλογής, όπως λεοπάρ μποτάκια, σακάκια με παγιέτες και δερμάτινα τζάκετ. Τα διαφορετικά look των μοντέλων υποδεικνύουν τις αμέτρητες δυνατότητες συνδυασμών που προσφέρει η συλλογή.

Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος και καλύτερη χρονική στιγμή για να παρουσιάσουμε τη διεθνή συλλογή μας από τη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας. Αυτό ήταν και το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε εντατικά η συνεργασία μας με τη Heidi Klum. Στη Lidl Hellas ανυπομονούμε για την έναρξη των πωλήσεων στις 18 Σεπτεμβρίου.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Εκλεκτοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους οι Nina García, Zac Posen, Shaun Ross αλλά και οι Ελληνίδες Βίκυ Καγιά και Μιρκέτα Βιδάλη διασκέδασαν με φόντο τον διαδραστικό διάδρομο super market μαζί με influencers από όλον τον κόσμο και διάσημους εκπροσώπους του χώρου της μόδας. Η εκδήλωση κατάφερε να ενώσει τον κόσμο της μόδας της Νέας Υόρκης με τη «Μόδα για όλους» της Lidl. Εντυπωσιακά οπτικά εφέ παρακινούσαν τους παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν και να μοιραστούν την εμπειρία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτός από την επίδειξη, ένα σημείο που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον ήταν η προσωπική περιοχή Styling Area της Heidi. Πάνω σε έναν «μαγικό καθρέφτη», κρυμμένο πίσω από τα φύλλα μιας ντουλάπας, η σχεδιάστρια πρότεινε το ιδανικό look «Heidi & the City» για τρεις καλεσμένους, δίνοντας παράλληλα ατομικές συμβουλές styling.

Η Heidi Klum ήταν ενθουσιασμένη:

«Κάναμε ιδανική αρχή. Η τοποθεσία, η Νέα Υόρκη, το show, οι καλεσμένοι – τα πάντα έδεσαν άψογα μεταξύ τους. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τη νέα μου συλλογή», είπε η σχεδιάστρια. «Επιτέλους, παρουσιάσαμε μια συλλογή μόδας που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα και μπορεί να φορεθεί από κάθε γυναίκα. Αισθάνομαι εξαιρετικά χαρούμενη με το αποτέλεσμα», δήλωσε η Heidi Klum.

Η Βρετανίδα fashion expert Louise Roe μοιράστηκε την εκδήλωση με όλους όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν μέσα από το livestream του Facebook. Έτσι, πάνω από 20 εκατομμύρια ακόλουθοι της Lidl στο Facebook είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της Νέας Υόρκης σε ζωντανή μετάδοση στις 20:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το livestream στη σελίδα της Lidl στο Facebook www.facebook.com/lidlgr ή στη σελίδα προορισμού www.letswow.com/fashionshow.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Από τις 18 Σεπτεμβρίου, η συλλογή «Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City» θα είναι διαθέσιμη σε 219 καταστήματα Lidl.

